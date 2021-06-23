Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak şekilde köprüye astı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak şekilde köprüye astı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Sık sık uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalarla gündeme gelen Meksika'da sular durulmuyor. Vahşetin dozu her geçen gün artarken, son olarak bir çetenin, rakip gördükleri bir grup insanı öldürüp çıplak bir şekilde köprüye astığı öğrenildi. Yayınlanan fotoğraflar, dünya gündemine bomba gibi düştü.

Yalnızca bir ayda üç bin kişinin öldürüldüğü yeryüzünün en tehlikeli ülkesi Meksika'da, hafta sonu ABD sınırındaki Reynosa kentinde sabahın erken saatlerinde arka akaya silahlar patladı. Silahlı saldırganlar aralarında taksi sürücüleri, işçiler ve bir hemşirelik öğrencisinin de bulunduğu 19 kişiyi katletti, Körfez Karteli'nin hakim olduğu şehirde cumartesi gün boyu helikopterler uçtu.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak bir şekilde köprüye astı

HALK KORKU İÇİNDE

ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan kent savaş alanına dönerken; Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı 19 kişinin öldürülmesiyle Reynosa sakinlerinin korku içinde bulunduğunu aktardı. Şehirde hafta sonu dükkanlar açılmadı, bir çatışma yaşanmadığını belirten Meksika lideri Lopez Obrador ise masum insanların yaşamını yitirdiği silahlı saldırının araştırılacağını söyledi.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak bir şekilde köprüye astı

ÖLDÜRÜP ÇIPLAK HALDE KÖPRÜYE ASTILAR

Yerel medya, Michoacan'da kendilerini savunmak için silahlanan grupların Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyesi 28 kişiyi yakalandığını açıkladı. Köylüler tamamı yağmurluk giymiş kartel üyelerinin silahlarına el koydu. CJNG kartelinin en büyük rakibi El Chapo'nun Sinalo karteli ise, ülkenin orta bölümünde yer alan Fresnillo kentinin yakınlarında öldürdükleri rakiplerini çıplak halde köprülere astı.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak bir şekilde köprüye astı

Yerel medya, Sinaloa üyeleri tarafından işkence edilerek sorgulanan CJNG sicariolarının görüntülerinin birkaç gün önce sosyal medyada yayınlandığını yazdı. İşkence edilip öldürülen rakip kartel üyelerinin görüntüleri dünyada şok etkisi yarattı, cesetlerden birinin ayaklarından ikisinin ise boynundan köprüye asıldığı görüldü.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak bir şekilde köprüye astı

El Chapo Guzman'ın ABD'de hapse atılmasıyla Sinaloa kartelinin başına geçen oğulları, uyuşturucu trafiğinin kontrolü JNGC karteliyle için hiçbir kuralı olmayan kanlı bir savaş veriyor.

Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak şekilde köprüye astı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz İbrahim Reisi Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak şekilde köprüye astı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:00:38. #1.14#

title