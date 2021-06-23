Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak şekilde köprüye astı

Sık sık uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalarla gündeme gelen Meksika'da sular durulmuyor. Vahşetin dozu her geçen gün artarken, son olarak bir çetenin, rakip gördükleri bir grup insanı öldürüp çıplak bir şekilde köprüye astığı öğrenildi. Yayınlanan fotoğraflar, dünya gündemine bomba gibi düştü.

Yalnızca bir ayda üç bin kişinin öldürüldüğü yeryüzünün en tehlikeli ülkesi Meksika'da, hafta sonu ABD sınırındaki Reynosa kentinde sabahın erken saatlerinde arka akaya silahlar patladı. Silahlı saldırganlar aralarında taksi sürücüleri, işçiler ve bir hemşirelik öğrencisinin de bulunduğu 19 kişiyi katletti, Körfez Karteli'nin hakim olduğu şehirde cumartesi gün boyu helikopterler uçtu.

HALK KORKU İÇİNDE

ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan kent savaş alanına dönerken; Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı 19 kişinin öldürülmesiyle Reynosa sakinlerinin korku içinde bulunduğunu aktardı. Şehirde hafta sonu dükkanlar açılmadı, bir çatışma yaşanmadığını belirten Meksika lideri Lopez Obrador ise masum insanların yaşamını yitirdiği silahlı saldırının araştırılacağını söyledi.

ÖLDÜRÜP ÇIPLAK HALDE KÖPRÜYE ASTILAR

Yerel medya, Michoacan'da kendilerini savunmak için silahlanan grupların Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyesi 28 kişiyi yakalandığını açıkladı. Köylüler tamamı yağmurluk giymiş kartel üyelerinin silahlarına el koydu. CJNG kartelinin en büyük rakibi El Chapo'nun Sinalo karteli ise, ülkenin orta bölümünde yer alan Fresnillo kentinin yakınlarında öldürdükleri rakiplerini çıplak halde köprülere astı.

Yerel medya, Sinaloa üyeleri tarafından işkence edilerek sorgulanan CJNG sicariolarının görüntülerinin birkaç gün önce sosyal medyada yayınlandığını yazdı. İşkence edilip öldürülen rakip kartel üyelerinin görüntüleri dünyada şok etkisi yarattı, cesetlerden birinin ayaklarından ikisinin ise boynundan köprüye asıldığı görüldü.

El Chapo Guzman'ın ABD'de hapse atılmasıyla Sinaloa kartelinin başına geçen oğulları, uyuşturucu trafiğinin kontrolü JNGC karteliyle için hiçbir kuralı olmayan kanlı bir savaş veriyor.