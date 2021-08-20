Dr. Zeynep Baykal: "Yoğun bakımda yatan hastalar genellikle aşısız veya aşısını yarım bırakanlar"

Dr. Zeynep Baykal: "Yoğun bakımda yatan hastalar genellikle aşısız veya aşısını yarım bırakanlar" -"İnsanların 'ben Covid geçirdim aşıya ihtiyacım yok ya da bir doz vuruldum ikinci doza ihtiyacım yok' gibi aşısını yarım bırakması bizim Covid'le olan savaşımızı ne yazıkki kırmaktadır"...

Dr. Zeynep Baykal: "Yoğun bakımda yatan hastalar genellikle aşısız veya aşısını yarım bırakanlar"

-"İnsanların 'ben Covid geçirdim aşıya ihtiyacım yok ya da bir doz vuruldum ikinci doza ihtiyacım yok' gibi aşısını yarım bırakması bizim Covid'le olan savaşımızı ne yazıkki kırmaktadır"

-"Hekimler olarak bu aşıları kendimize ve ailemiz yaptırdık"

-"Aşılar güvenilir, bizi koruyor"

ISPARTA - Isparta Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Zeynep Baykal, yoğun bakımda yatan hastaların genellikle Covid-19 aşısı yaptırmayanlar ile aşısını yarım bırakanlardan oluştuğunu söyledi. Baykara, aşı yaptırmaları konusunda vatandaşlara öneride bulunarak, "İnsanların 'ben Covid geçirdim aşıya ihtiyacım yok ya da bir doz vuruldum ikinci doza ihtiyacım yok' gibi aşısını yarım bırakması Covid'le olan mücadeleyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı illerdeki 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı Isparta'da artışını sürdürüyor. Kentte 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında 294,25 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı son açıklanan 7-13 Ağustos haritasında 345,22'ye yükseldi. Isparta'da bugüne kadar en az birinci doz aşını yaptıranların oranı ise yüzde 77.5'e ulaştı.

"Aşıların yarım bırakılmadı Covid'le olan savaşımızı kırmaktadır"

Isparta Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Zeynep Baykal, tüm dünyada pandemiyle savaşın devam ettiğini belirterek, daha önce maske, hijyen ve mesafe olmak üzere 3 olan koruyucu yönteme dördüncü olarak aşının eklendiğini söyledi.

Pandemi savaşının kazanılabilmesi için aşının mutlaka yaygınlaştırılması gerektiğine değinen Dr. Baykal, "İnsanların 'ben Covid geçirdim aşıya ihtiyacım yok ya da bir doz vuruldum ikinci doza ihtiyacım yok' gibi aşısını yarım bırakması bizim Covid'le olan savaşımızı ne yazık ki kırmaktadır. Covid geçirsek bile yaptırdığımız aşının ikinci bir Covid'e karşı koruyuculuğu var. Çünkü Covid çeşit varyantlar geliştirmekte ve bizde farklı varyantlar şeklinde hastalık oluşturmaktadır. Bu yüzden mutlaka aşı olmamız gerekmektedir" dedi.

"Covid geçirmek diğer varyantlara karşı koruyuculuk oluşturmayabilir"

Covid-19 hastalığının geçirilmesi durumunda diğer varyantlara karşı koruyuculuk oluşmayabileceğini belirten Dr. Baykal, "Bu yüzden aşılanmamız, aşımızı tamamlamamız, bu savaşta mutlaka hekimlere, hemşirelere verdiğimiz çok büyük bir toplumsal katkı olacak" diye konuştu.

"Aşı olmak yoğun bakımlara yatışları azaltıyor"

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Zeynep Baykal, aşı olmanın yoğun bakımlara yatışları azalttığını belirterek, "İkinci ya da ilk Covid geçirişimizdeki kliniği olduğunca hafif seyretmesine neden olmaktadır. Tek dozu yaptırıp ikinci dozun yaptırılmaması yanlış bir şey. Mutlaka aşıların sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir" dedi.

"Hekimler olarak bu aşıları kendimize ve ailemiz yaptırdık"

Baykal, Isparta Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında yatan hastaların genellikle aşısız ve aşısını yarım bırakmış, tek dozunu olup, ikinci ve üçüncü dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu söyledi.

Dr. Baykal, "Biz hekimler olarak bu aşıları kendimize ve ailemiz yaptırdık. Her şeyden önce kendimize yaptırmazdık. Aşılar güvenilir, bizi koruyor. Çünkü Covid gerçekten çok kötü bir hastalık. Tüm organları tutan, damar sisteminden tutun, akciğer, kalp, böbrek, karaciğer, sinir sistemi gibi çok yıkıcı ve ölümcül bir hastalık. Aşı gibi koruyucu bir yöntemimiz varsa mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan