Dr. Nüket Eroğlu 2022 estetik trendlerini anlattı

Nüket Eroğlu konuyla ilgili aşağıdaki bilgileri verdi;

Artık ameliyatsız estetik çok gözde. İlerleyen teknolojiler ile herkes çok kısa zamanda çok güzel görünmek istiyor ama bıçak altına yatmak istemiyor. Son yıllarda estetik trendleri teknolojinin gelişmesiyle beraber ameliyatsız cilt gençleştirme ve yenileme prosedürlerini ön plana çıkardı. Bir tarafta cildin doğal yapısını düzeltmeye yönelik medikal estetik uygulamaları ön plana geçerken diğer tarafta i·leri teknolojinin kullanıldığı vücut şekillendirme ve bu yağların enjeksiyonu ile yapılan kalça ve meme büyütme uygulamaları yer aldı.

Covid-19 pandemisinin yol açtığı uzun karantinalar nedeniyle bilgisayar bağımlı çalışılması, toplantıların zoom şeklinde yapılması insanların yüzündeki kusurları daha net görmesine sebep oldu. Cilt, beyaz ışığın olumsuz etkisinden dolayı çok daha yıpranmış görünmeye başladı, elastikiyetini kaybederek dalgalandı ve koyulaştı. 2022 yüzde doğallığı koruyan, genç görünüm sağlayan teknolojik trendlerin üzerine pek çok doğal görünümü destekleyen yeni uygulamaların eklendiği bir yıl olacak gibi görünüyor.

2022 yılında öne çıkacak estetik trendler:

• V Yüz

• Çeneye kristal dolgu ile kontur

• Midface (Orta Yüz) ve elmacıkları belirginleştirme

• Dolgun dudaklar

• Thermage ile ameliyatsız yüz germe

• El ve boyun için Vampire Facelift

• Lazer ile leke ve benleri yok etme

• İleri teknoloji ile vücut şekillendirme

Dr. Nüket Eroğlu, yaş alımı ile beraber çene boyunun kısaldığını, çenenin içe döndüğünü ve yüzün yuvarlaklaştığını belirtti. Dr. Nüket Eroğlu, 'Dudaklar incelip dudak köşeleri aşağı doğru döndüğünde bu durum yüze kederli ve üzgün ifade veriyor. Çene uzunluğunun yüz ile uyumlu olması gerekiyor. Daha genç bir görünüm için dudak ve çene dolgusunun abartıya kaçmadan, kişinin yüz, ağız ve diş yapısına göre minik dokunuşlarla yeniden şekillendirilmesi gerekiyor.' dedi. Özellikle midface (orta yüz) ve elmacık dolgusunun daha genç bir görünüm yaratan minimal estetik bir uygulama olduğunun altını çizen Dr. Nüket Eroğlu, 'Önemli olan ezbere moda olmuş trendleri takip etmek değil, yüz hatları ile uyum sağlayan işlemleri seçebilmek. Estetik uygulamaları, gereksiz ve yapay bir görüntü elde etmeden, doğallığı bozmadan yapmak gerekiyor.' dedi.

Thermage, son yıllarda en çok rağbet gören, ameliyata gerek kalmadan yüzde lifting etkisi yaratan, cilt kalitesini arttıran ve yaşlanmaya meydan okuyan etkili bir yüz germe işlemi. Çene kontüründeki sarkma ve dalgalanma yaşlılığın ilk belirtisi olduğu için keskin bir çene kontürü genç ve dinç görünümde çok önemli. Thermage, yüzde yaşlanmaya bağlı olarak oluşan elastikiyet kayıplarına karşı savaşarak, cildin pürüzsüz, düzgün olmasını, yenilenmesini ve toparlanmasını sağlıyor. Thermage çene kontürü çıkarmada FDA onaylı. Thermage yüz germe işlemi yaparken doğal yolları uyararak cildi yeniden yapılandırıyor ve gençleştiriyor. Thermage tek seanslık bir işlem ve alerji riski taşımıyor, etkisi uzun süre kalıyor. Thermage enjeksiyon ve cerrahi uygulamalarının allerji ya da enfeksiyon gibi risklerini taşımadığından gündelik hayata ara vermeyi gerektirmiyor, yaz kış yapılabiliyor. Acısız ve ağrısız bir işlem olduğundan erkek kadın farketmeden, yüzünde sarkma ve elastikiyet kaybı olanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Boyun, dekolte ve eller yaşlanmanın bir numaralı işareti. Ne kadar uygulama yapılırsa yapılsın bu bölgeler yaşlanmanın ilk belirtilerini göstermesiyle dikkat çekiyor. Eller, çok fazla su, güneş ve kimyasal bileşenle teması nedeniyle yaşı en fazla gösteren organlar olduğundan doğru bakımlar yapılmadığı zaman yüze göre daha yaşlı duruyor.Vampire Facelift, kök hücre uygulamaları olarak gençleşmede kişinin kendi kanının hücrelerinin kullanıldığı, PRP'den çok daha etkin bir teknik. Magellan denilen medikal bir prosedür ile ayrıştırılıp vücutta başta yüz, boyun, dekolte ve eller gibi yaşlanma belirtisi gösteren bölgelere enjekte ediliyor. Vücudun kendi dokusu olması sebebiyle yan etkisi olmayan, iyileşme süresi oldukça kısa olan bu uygulama, yaşlanmayı yavaşlatmak ve zamanla hasar gören dokuları yenilemek için kullanılıyor. 'Ellerde yaşlılık belirtilerinin azaltılması için kristal dolgu yöntemi, deri kalitesini tek seferde uzun süreli geliştirmeyi amaçlayan kollajen arttırıcı bir enjeksiyon uygulaması. Deri altında gençleştirici aktivitede artış ve cildin elastikiyeti de artıyor, özellikle kuru ve yıpranmış ciltler fayda sağlıyor. Diğer cilt tipleri için ise koruma amaçlı yapılıyor. Son dönemde neredeyse yüz bölgesi kadar el ve boyun bölgelerinde uygulanıyor.

3D Baby Face, güneş lekelerinin giderilmesinden sivilce izlerinin yok edilmesine ve melazmatik pigmentasyonların azaltılmasına kadar lazer pek çok alanda başarısını kanıtlamış bir uygulama. 3D baby Face, hasar görmüş üst dokuyu yenileyerek alttan yeni ve taze derinin çıkmasını sağlıyor. İyileşme süresinin çok kısa olması, kalıcı ve son derece tatmin edici sonuçlar vermesi sebebiyle çok tercih ediliyor. Bu uygulama sonucu kolayca ince kırışıklıklara, izlere, lekelere ve düzensiz cilt tonuna veda ediliyor. Cilt yüzeyini bozan benler, keratozlar ve siğiller lazer ile vaporize edilerek (lazer ile buharlaştırma) alınıp pürüzsüz ve yenilenmiş bir cilt sağlanıyor.

3D Lazer lipoliz yeni nesil üstün teknoloji bir vücut şekillendirme yöntemi. Liposuctiondan farklı olarak yağlar lazer ve ultrason ile yok ediliyor ve J Plasma ile deri gerginliği arttırılıyor. Yağ hücreleri lazerle parçalanıyor ve eriyen serbest yağ asitleri ortamdan dolaşıma katılarak kayboluyor. Bu nedenle emboli riski taşımıyor. Lazer, sadece yağ dokusunu eritmekle kalmıyor; aynı zamanda J Plasma ile baby kolajen oluşumunu arttırıp cildi gençleştiriyor. 3D Lazer lipoliz ile basen, karın, bel, yüz, kol, bacak içleri, çene altı bölgesindeki yağlanmalar yok edilirken bu bölgelerdeki doku J Plasma ile sıkılaştırılıyor. Vaser ile alınan yağ hücreleri kalça ve memelerde kullanılıyor. Brezilya poposunun çok moda olduğu günümüzde herkes ince bir bel, kum saati bir vücut ve yuvarlak kalçalar istiyor. Vücut şekillendirme uygulamalarında güncel bir tedavi olan 3D lazer lipoliz, bölgesel yağlanma ve cilt gevşekliği tedavisinde en etkili yöntem.

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