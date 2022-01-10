ARDAHAN (İHA) - Donan göl üzerinde futbol maçı

ARDAHAN Ardahan'da 10 Ocak Gazeteciler ve İdareciler günü dolayısıyla Doğu Anadolu Bölgesinin ikinci büyük gölü olan donan Çıldır gölü üzerinde gazeteciler ve idareciler arasında dostluk maçı yapıldı.

Günlerini kutlamak için Gazeteciler ve İdareciler Çıldır gölünde buluştu.

Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç ve Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, gençlik spor ilçe müdürü Adnan Korkut, Türk Kızılay çıldır koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Nuri Akgüneş, polis memuru Tayfun Daşdemir yer aldığı idareciler takımı ile Ahmet Rıfat Vural, Barış Bilgin, Bedrettin Şuay, Şenol Kirman, Şahin Şirin'den oluşan gazeteciler takımı ile karşı karşıya geldi.

Yüzeyi buzla kaplı göl üzerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği futbol maçında karşı karşıya geldiler. Gazeteciler ve idarecilerin dostluk maçı idarecilerin 7-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Her iki takım bir birbirlerinin gününü kutlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.