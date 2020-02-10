: Dolandırılan iranlılardan hakim, savcı ve polislere teşekkür

10.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:47

ÇEŞİTLİ ülkelerde kurdukları saadet zinciri benzeri bir yöntemle binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İran uyruklu bir dolandırıcılık çetesinin Türkiye, Malezya ve Ukrayna sorumlusu iki şüpheli yakalanmıştı. Çete tarafından dolandırılan İranlı mağdurlar Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaparak hakim, savcı ve polislere teşekkür etti.

Çeşitli ülkelerde saadet zinciri oluşturarak binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen çetenin 8 üyesi 4 Şubat'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerince gözaltına alınmış, daha sonra sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çetenin firari üyelerine yönelik süren çalışmalar kapsamında Türkiye, Ukrayna ve Malezya sorumlusu oldukları iddia edilen karı koca iki şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerince yapılan operasyonda Zekeriyaköy'deki bir villada yakalanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önüne gelen İranlılar, yaptıkları basın açıklamasıyla emniyet güçlerine ve adli makamlara teşekkür etti.

BİZİM GİBİ BİNLERCE İNSAN DOLANDIRILDI

Basın açıklamasında dolandırılan İran vatandaşı Davut İsfahani, Türkiye Cumhuriyeti adliyesine, savcılarına, polislere çok teşekkür ediyorum. Ailemle 1 milyon dolar kaybettim. İran'da binlerce insanlar dolandırıldı. Herkesi kandırdılar, herkes mağdur oldu. Bunlar bize '100 bin dolar verirseniz ayda 10 bin dolar vereceğiz' dediler, 1-2 ay bekledik ama sonra kayboldular. Telefonlarını açmadılar. Bizim gibi binlerce insan dolandırıldı. Şikayet etmemiz sonucu İstanbul villalarında yakalandılar. Türkleri de çok dolandırdılar. Bugün ifade savcılığa ifade verdim. Savcılara, emniyete, gazetecilere yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.

BUNLAR EN AĞIR CEZAYI ALMALI

Diğer dolandırılan İran vatandaşı Naz Salehi ise 1 yıl önce bu işe karıştığını belirterek, Bize çok büyük bir şirket olduğunu söylediler. Ben 7 bin dolar verdim ama verdiğim günden bu yana hiçbir para alamadım. İran'dakiler de şikayet etti ama onların buraya gelme şansı yok. Buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok teşekkür ederiz. Bunlar en ağır şekilde ceza almalı. İran'da, Amerika'da, Dubai'de her yerde dolandırmışlar insanları, tekrar herkese teşekkür ederiz dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYET'İNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Dolandırılan bir diğer İran vatandaşı Fatemeh Ghamari ise 6 bin dolar değerinde dolandırıldığını belirterek tercümanı aracılığıyla, Bunların en büyük patronları İstanbul'daki evinde yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize daha güzel bir yaşam sunacaklarını vadettiler fakat hepimizin ümidimizi kaybettik diye konuştu.

Öte yandan gözaltına alınan iki şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ederken, kaçan 3 şüpheliye ilişkin ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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