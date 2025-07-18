Kamuda görev yapan memurların doğum sonrası çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemeler, son günlerde kamuoyunun gündeminde yer almaya başladı. Özellikle çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı, birçok memur tarafından merakla takip ediliyor. Sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında "Memurlar doğumdan sonra yarım gün çalışabilir mi?" ve "Kamuda doğum sonrası yarı zamanlı çalışma nasıl uygulanacak?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, doğum sonrası kısmi zamanlı çalışma yönetmeliği nedir? Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma kaç saat sürer? İşte, merak edilen tüm detaylar…

DOĞUM SONRASI KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Kamu kurumlarında görev yapan memurlar için doğum sonrası çalışma koşullarını esnek hale getiren "Doğum Sonrası Kısmi Zamanlı Çalışma Yönetmeliği", son dönemde çalışan ebeveynlerin en çok merak ettiği düzenlemeler arasında yer alıyor. Hem kadın hem erkek memurlara yönelik olarak hazırlanan bu yönetmelik, iş ve aile yaşamını dengelemeyi amaçlayan önemli bir sosyal hak sunuyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen Ek 43. madde kapsamında şekillenen düzenleme, doğum yapan memurlar ile eşleri doğum izninden dönen erkek memurların, çocuklarının ilköğretim çağına kadar olan süreçte yarı zamanlı çalışabilmesine imkân tanıyor.

Doğum sonrası kısmi zamanlı çalışma yönetmeliği nedir

Yönetmeliğe göre, ilgili kamu personeli isterse haftalık çalışma süresini yarıya indirebiliyor. Bu çerçevede memurlar, tercihlerine göre haftanın 5 günü yarım gün ya da haftada 3 tam gün çalışma modelini seçebiliyor. Yarı zamanlı çalışılan bu süreçte, memurun maaşı ve sosyal hakları da orantılı olarak yarıya düşüyor. Ancak yıllık izin ve diğer özlük hakları korunmaya devam ediyor.

Uzun süredir uygulamaya alınması beklenen yönetmelik, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan metin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek uygulama süreci başlatıldı. Yönetmelik kapsamında her kurum kendi iç yönergelerini oluşturarak başvuru ve uygulama detaylarını belirleyecek.

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma kaç saat sürer

DOĞUM SONRASI YARI ZAMANLI ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?

Kamuda doğum sonrası yarı zamanlı (kısmi süreli) çalışma hakkından yararlanan memurlar için haftalık çalışma süresi, tam zamanlı haftalık sürenin yarısı olarak uygulanır. Bu kapsamda:

Haftalık Süre:

Normal çalışma süresi: 40 saat

Yarı zamanlı çalışma süresi: 20 saat

Çalışma Modelleri:

Yarı zamanlı çalışan memurlar, haftalık 20 saati aşağıdaki iki yöntemle tamamlayabilir:

Haftada 5 gün – Yarım gün çalışarak

(Örneğin: Her gün 08.00–12.00 veya 13.00–17.00 saatleri arası)

Haftada 3 gün – Tam gün çalışarak

(Örneğin: Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 08.00–17.00)

Yarı zamanlı çalışma hakkı; kadın memur için doğum izninin, erkek memur için babalık izninin bitiminden, çocuğun ilköğretim çağına başladığı ayın başına kadar devam edebilir.