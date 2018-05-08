Doğu Perinçek, Toplanan İmza Sayısını Duyurdu: 80 Bin Kadar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermek üzere eşi Şule Perinçek ile birlikte saat 14.15 sıralarında Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Bir grup partili tarafından 'Öncü, cesur Doğu Perinçek' sloganlarıyla karşılanan Perinçek, burada bir basın açıklaması yaptı. Perinçek, adaylığı için toplanan imza sayısının 80 bine ulaştığını açıkladı.

'ELEKTRİKLER KESİK' VE 'SİSTEM ÇÖKTÜ' İDDİALARI

Doğu Perinçek, bazı şehirlerde sistem arızası nedeniyle cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza atılamadığını öne sürdü.

Perinçek, "Adana, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Germencik.. Türkiye'nin her yerinden telefonlar geliyor. Elektrikler kesik olduğu için özellikle de İstanbul'un çeşitli ilçelerinden insanlar geliyor ve imza atamadan dönüyorlar. Yani imza atmak bir eziyet haline getirilmiştir. Şimdi Vatan Partisi'nin 100 bin oyu aşma ihtimali belirince elektrikler kesilmeye, sistemi çökertiyorlar. Sistem çöktü ama çöken elektrik sistemi değil Türkiye'de mevcut sistem çöktü. ABD'ye bağlı, borçlanma ekonomisine bağlı sistem çöktü. Laikliğe karşı kurulmak istenen yobaz sistem çöktü. Ama çöken sistemden Atatürk rotasında Atatürkçü, milliyetçi, devrimci, halkçı, laik ve devrimci sistemiyle çıkacaktır."

MUHARREM İNCE'NİN İMZA ÇAĞRISI

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vatan Partisi lideri Perinçek, bir soru üzerine şu an itibariyle kendisi için toplanan imza sayını açıkladı. Perinçek, "Hemen hemen 80 bin kadar. Ama bugün biter bu iş" dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Perinçek için de imza atılması yönündeki çağrısının hatırlatılması üzerine de Doğu Perinçek, "Teşekkür ederim. Hangi vatandaşımız ve hangi seçkin şahsiyet bu tür çağrılar yapıyorsa doğru çağrılar yapıyor. Çözüm Vatan Partisi'ndedir. O, hangi niyetle yapıyorsa yapsın bizim için değerlidir" ifadelerini kullandı.

"SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ AMA BİZ GELİNCE ÇALIŞTI"

Konuşmasının ardından İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu binaya geçen Perinçek ailesi, burada cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdi. Çıkışta da kısa bir açıklama yapan Perinçek, "Sistem çökmüştü ama biz gelince çalıştı. Demek ki biz gelince sistem çalışacak" şeklinde konuştu.