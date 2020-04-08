Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Kocaeli, Düzce, Karabük, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli, Düzce, Karabük, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yıllardır binlerce vatandaş Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nde misafir edildi.

Koronavirüs salgınından dolayı daha fazla ihtiyaç duyulan barınma merkezine bir yenisi daha eklendi.

Sokakta yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşlar artık 100 kişilik yeni barınma merkezinde konaklayabilecek.

İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde açılan merkezde vatandaşların üç öğün yemek ve diğer genel ihtiyaçları karşılanacak. Merkezde yemekhane, mescit, iki dinlenme odası, oturma alanları olan bahçe, 24 saat güvenlik ve çamaşırhane bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle halk sağlığını koruyucu ve önleyici hizmetlerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ayakla mekanizması çalışan yeni dezenfektan makinelerini şehrin merkezi noktalarına yerleştiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yeni nesil el dezenfektan makineleri, kent genelindeki 180 merkezi noktaya konulacak.

Öte yandan, her gün kentin birçok noktasında dezenfeksiyona devam ediliyor.

Düzce

Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından İstanbul Caddesi'nin yaya ve araç trafiğine kısıtlanmasının ardından kontrol noktalarında vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor.

Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları sınırlandırılan ve ihtiyaç sahibi ailelere "Genç Gönüllüler" tarafından destek sağlanıyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tüm mahallelerde çöp koyternerlerini dezenfekte ediyor.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin, son dönemde bir işte çalışırken işini kaybedenlerin, gündelik işlerde çalışırken işsiz kalanların sosyal yardım müracaatlarının alınacağı belirtildi.

Vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının "412 23 48", "415 04 02", "415 68 01", "424 24 13" ve "412 61 36" nolu telefonlarından başvuru yapabileceği bildirilen açıklamada, gerekli inceleme ve değerlendirme sonucu işlemlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, ilçelerde oturan vatandaşların da ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması gerektiği ifade edildi.

Safranbolu Kaymakamlığı koordinasyonunda, ilçede yaşayan sokak hayvanlarının yaşam alanlarına, parklara, bahçelere ve muhtelif yerlere mama, yem ve içecek bırakıldı.

Öte yandan, Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de halkın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yaptı.

Sakarya

Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Vefa Sosyal Destek grupları, çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, yaptığı yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek gruplarının bu dönemde önemli bir görev üstlendiklerini belirtti.

Sakarya'da 16 ilçede 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için büyük gayret gösterildiğini vurgulayan Nayir, "İlimiz genelinde 8 Nisan itibarıyla, 112, 155, 156 ve diğer hatlara gelen 14 bin 240 hizmet talebinden 12 bin 570 vatandaşımızın ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılandı." ifadelerini kullandı.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına lojistik desteği sağladı, ikramda bulundu.

Bu arada, Erenler ilçesinde haftanın bir günü kurulan Çarşamba Pazarı'nda belediye tarafından önlem alındı. Pazara giriş noktalarında, zabıta ile polis ekiplerince barikat kuruldu. Buradan, maskesiz vatandaşların pazara geçişine izin verilmiyor. İsteyen vatandaşlara maske dağıtılıyor.

Pazar yerine girecek vatandaşların ateşi kontrol edilirken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler ise uyarılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin toplu taşımada alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.

Bolu

Bolu'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.

Bariyerlerle kapatılan caddeye girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece buraya geçmemeleri konusunda uyaran ekipler, maske ve eldiven takılması tavsiyesinde de bulunuyor.

İl merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de sürekli kontrol altında tutuluyor. Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri, mobil hizmet aracıyla, vatandaşların bazı işlemlerini buradan yapabilmesine imkan sağlıyor.

Mudurnu ilçesinde ise Vefa Sosyal Destek grupları, Belediye, Türk Kızılay ve gönüllü gençler, ihtiyaç sahipleri ile 65 yaş üstü ve evinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşuyor.

Mudurnu Belediyesi tarafından hazırlanan 20 yardım kolisi, gönüllüler ve görevliler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta ilçeler arası geçişlerin sınırlandırılmasının ardından, kentin giriş ve çıkışında polis ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.

Duba ve bariyerlerle yolu kapatan ve belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmeyen ekipler, vatandaşların kimlik kontrolünü yapıyor, ateşlerini ölçüyor.

Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda yaptığı anonslarla, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA