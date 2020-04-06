Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sağlık sisteminde herhangi bir aksama olmaması, tüm vatandaşlara hem rutin hem de koronavirüs hastalığıyla ilgili sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi için yeni planlamalar yapıldığı, özel ekiplerle ve gerektiğinde Valilikçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları çıkarılarak sağlık hizmetlerinde aksama olmamasının sağlandığı belirtildi.

Kovid-19 hastalığıyla mücadelede, hastanelerde verilen rutin hizmetlerin yanı sıra genel durumu iyi olan ancak hastalık şüphesi olan vatandaşların evlerine gönderilmeden belirli mekanlarda takip edilmesinin gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu maksatla Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yürütülerek İzmit, Körfez ve Gebze bölgesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 4 öğrenci yurdunun bu amaçla tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Kovid-19 hastalığı olası tanısı almış genel durumu iyi olan, hastanede yatarak tedavi görmesine gerek olmayan, hekimlerimiz tarafından tıbbi takiplerinin izole alanlarda yapılması uygun görülen kişilerin belirlenen yurtlarda kalmaları sağlanacaktır. Devlet hastanelerinin kontrolünde olacak kişilere gerektiğinde tıbbi destek sağlanacaktır."

Yurtlarda kalan vatandaşların yemek, temizlik, güvenlik ve diğer lojistik hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı aktarılan açıklamada, bu binalarda devlet hastanelerinin kontrolünde çalışmaların yürütüleceği kaydedildi.

Araç giriş çıkışı kontrolleri sürüyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle araç giriş-çıkışları durdurulan Kocaeli'de kontroller devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ilçede oluşturulan 26 kontrol noktasında araç geçişlerini denetliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Balçık, Mermerciler, Sevindikli gişelerindeki jandarma ekipleri, şehre giriş ve çıkış yapan sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

İstisnai olarak geçişine izin verilen araçların evrak kontrolleri yapılırken, izin belgeleri olmayan sürücüler ise geri çevriliyor.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin toplu ulaşım araçlarıyla hastaneler ve taksi duraklarındaki dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KYK yurtlarında kalan misafirlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, ildeki siyasi partileri başkanlarıyla koronavirüsle mücadele kapsamında kent genelinde yapılan çalışmalar ve tedbirleri değerlendirdi.

Polisevinde gerçekleşen değerlendirme toplantısına Vali Gürel'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Karabacak, BBP İl Başkanı Dursun Kıraç, Saadet Partisi İl Başkanı Muhsin Çebi ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı katıldı.

Vali Gürel, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların Kovid-19 konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak amacıyla bir dizi önlemler alındığını aktaran Gürel, vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Gürel, 23 Mart'tan bugüne Vefa Sosyal Destek Gruplarına 12 bin 952 başvurunun yapıldığını sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı da kentin giriş ve çıkış noktalarını emniyet, jandarma ve sağlık ekipleriyle kontrol altına aldıklarını anlattı.

Halk Sağlığı Laboratuvarının Kovid-19 tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildiğini hatırlatan Sarı, "Kovid-19 tanı laboratuvarımız örnek kabul etmeye başlamıştır. Ankara merkez laboratuvarına gönderdiğimiz ve 2-3 günde test sonuçlarını aldığımız Kovid-19 test sonucunu 4-6 saat arasında ilimizde öğrenebileceğiz." dedi.

Ayrıca kentte İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tedbirler kapsamında, toplu bulunulan yerlerde vatandaşların maske takmalarının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

Alınan diğer tedbirler ise şu şekilde:

"Banka ve PTT şubesi önlerinde el dezenfektanı konulacak. Seyyar gıda işletmelerinin geçici olarak satış yapmaları yasaklandı. Ticari taksilerde şoförün yanına oturulmaması, arka bölümde ise tek kişi binecek ise şoförün çaprazı cam kenarına, iki kişi binecek ise iki cam kenarına oturulması, yolcular aile ise üç kişiden fazla alınmamasına karar verildi."

Öte yandan, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 5 gün içerisinde bin 82 kişinin alışveriş, banka ve eczane taleplerinin karşılandığı kaydedildi.

Bolu

Bolu'da, İl Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında kentin en işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında kontroller devam ediyor.

Ekipler, vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece caddeye girmemesi konusunda uyarırken, işlerini yaparken maske ve eldiven takmalarını tavsiye ediyor.

Trafik ekipleri de şehir içinde, sonu çift rakamla biten plakalı araçların geçişlerine izin verirken, tek olan sürücülere uyarılarda bulunuyor.

İl merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de sürekli kontrol altında tutuluyor.

Ayrıca, ekipler, D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde oluşturdukları kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de mobil hizmet aracıyla mahallelerde vatandaşların bazı işlemlerini buardan yapabilmesine imkan sağlıyor.

Zonguldak

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde büyük kırmızı bölge kuralını uygulayacaklarını, sosyal mesafeyi takip edeceklerini bildirdi.

Şehir merkezini zorunlu olmayan araç trafiğinden arındıracaklarını aktaran Turanlı, şunları kaydetti:

"Merkezdeki kısıtlanmış bölgeleri biraz daha büyütmek suretiyle merkezi bölgeyi biraz daha genişleten yeni bir aşamaya geçiyoruz. Emniyet kavşağından stat kavşağından, Soğuksu Cumhuriyet Caddesi Level Hastanesi polis karakolu civarı yeni kırmızı bölge sınırları olacak. Buralarda araç parkına müsaade etmeyeceğiz. Zorunlu mal indirmelere şimdilik gündüzleri 15 dakika müsaade edeceğiz. Ambulanslar ve emniyet, itfaiye aracı gibi kamusal görevi olan araçlara özel koridor açacağız."

Düzce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi üyelerinin sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine devam ettiğini bildirdi.

Kentte polis ekipleri ise banka sıralarında bulunan vatandaşların sosyal mesafe kuralını uygulamaları için denetimlerde bulundu.

Kaynaşlı Belediyesi, yerel marketler zinciri ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ilk etapta 100 gıda kolisi dağıtımı yapacak.

Kaynak: AA