Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu
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Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu

28.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:21

Doğu'da geçen hafta etkili olan kar yağışlarının ardından, pek çok şehir adeta buz tuttu. Sıfırın altında 25.3 dereceyi gösteren Ardahan'ın Göle ilçesi, en düşük hava sıcaklığıyla Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Örümcek ağlarının bile kırağı tuttuğu bölge, fotoğraf tutkunları için açık bir stüdyoya dönüştü.

Doğu'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bölgede birçok yerleşim biriminde gece en düşük hava sıcaklığı 20 derecenin altına düştü. Doğu'nun Çukurova'sı olarak nitelendirilen Iğdır'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8.8 derece olarak ölçüldü.

Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu

ÜLKENİN EN SOĞUK YERLEŞİM BİRİMLERİ DOĞU ANADOLU'DA

Termometrelerin eksi 25.3 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi, eksi 22.9 derece ile Erzurum'un Köprüköy, eksi 22.8 derece ile Horasan ve Çat, 22.7 derece ölçülen Tekman ilçesi ile Ağrı kent merkezi, hem bölgenin hem de ülkenin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Kent merkezlerinde yapılan ölçümlerde ise en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şu şekilde gerçekleşti:

  • Ağrı 22.7
  • Ardahan 19.4
  • Kars 18.6
  • Erzurum 13.8
  • Muş 13.2
  • Erzincan 6.8
  • Iğdır 8.8.
Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu

ÖRÜMCEK AĞLARINI KIRAĞI BAĞLADI

Ardahan'da soğuk ve sisli hava etkili oldu. Dün gece etkili olan dondurucu soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler, akaryakıt depoları donan araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı. Dondurucu soğuk nedeniyle ağaçlarda kırağılar oluştu, kapıların kilitleri de buz tuttu. Bir kamelyanın üstünde örümcek ağlarının kırağı tutması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu

ERZURUM'DA SEYRİNE DOYUMSUZ MANZARALAR

Erzurum'da hava sıcaklığının sıfırın altında 22.3 derece ölçüldüğü, yoğun sisin etkili olduğu havalimanı bölgesinde ise kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları için açık bir stüdyoya dönüşen havalimanı yolu renkli görüntüler oluşturdu.

Görüş mesafesinin zaman zaman 4 metreye kadar düştüğü Erzurum-Ağrı karayolunun Horasan ilçesi yakınlarında maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İşte Doğu'dan manzaralar:


Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu
Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu
Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu
Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu
Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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