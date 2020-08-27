Doğu Akdeniz: Yunanistan AB üyesi müttefikleriyle tatbikata başladı, gerilimin dindirilmesi için...
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BBC

Doğu Akdeniz: Yunanistan AB üyesi müttefikleriyle tatbikata başladı, gerilimin dindirilmesi için...

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Avrupa Birliği (AB) üyesi müttefikleri Kıbrıs, İtalya ve Fransa ile üç günlük deniz tatbikatına Çarşamba günü başladı.

Doğu Akdeniz: Yunanistan AB üyesi müttefikleriyle tatbikata başladı, gerilimin dindirilmesi için...
27.08.2020 01:28 | Son Güncelleme: 27.08.2020 01:35

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Avrupa Birliği (AB) üyesi müttefikleri Kıbrıs, İtalya ve Fransa ile üç günlük deniz tatbikatına Çarşamba günü başladı.

Bölgede gerilim tırmanırken, liderler arasında telefon trafiği de hızlandı.

Çarşamba gecesi ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını" belirtip "Türkiye'nin gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladı" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde "Türkiye'nin provokatif faaliyetlerini durdurması halinde gerginliğin önemli ölçüde azaltılmasına hazır olduklarını" ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Salı günü Atina ile Ankara arasında 'felaketin önlenmesi için' diplomasi trafiği yürüttü.

Ama Alman bakanın çabaları tarafların yapıcı görüşmeler için masaya oturmasına yetmedi. Almanya, Yunanistan ile müttefiklerinin Doğu Akdeniz'deki tatbikatının çabalara 'yardımcı olmadığını' söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Bulmamız gereken, yeniden siyasi görüşmelere ve müzakerelere başlayabilmek için bir başlangıç noktası bulmak. Bugünkü manevralar kesinlikle yardımcı olmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çarşamba günü bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamasında "Türkiye, Akdeniz'de de, Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" diye konuştu.


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Miçotakis: Yunanistan kıta sahanlığını 12 mile çıkaracak

Miçotakis ayrıca, İyon Denizi'ndeki kıta sahanlığını 6 milden 12 deniz miline çıkarmak için hazırlıklar yaptıklarını duyurdu ve İyon Denizi'ne kıyısı olan Arnavutluk ile İtalya'nın da bilgilendirildiğini söyledi.

Tasarının en kısa zamanda parlamentoya sunulacağını belirten Miçotakis, milletvekillerine "Yunanistan batıdaki karasularını 6 milden 12 deniz miline çıkaracak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "kişisel olarak Ankara ve Atina ile düzenli iletişim halinde olduğunu" söyledi.


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Yunanistan ile Kıbrıs, İtalya ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'de tatbikatı devam ederken, ABD donanması da Türkiye ile ortak deniz geçiş eğitimi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre eğitime TCG Barbaros fırkateyni, TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill de katıldı.

Bakanlık eğitim faaliyetine ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın deniz tatbikatı hakkında neler biliniyor?

'Eunomia' adı verilen tatbikat, Kıbrıs Adası'nın batısında yapılıyor. Tatbikatın adı Yunan Mitolojisi'nde Themis ve Zeus'un çocuğu, hukuk ve düzeni temsil eden tanrıçadan geliyor.

Yunan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu tatbikat, dört Akdeniz devletinin tansiyonu düşürme politikası kapsamında hukukun üstünlüğüne yönelik taahhütlerini ortaya koyma amacı taşıyor" denildi.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly de Doğu Akdeniz'in gerilimin yükseldiği bir bölgeye dönüştüğünü belirterek, uluslararası hukukun istisna değil, norm haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye de Salı günü, Girit Adası'nın güneyinde müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile birlikte kısa süreli bir geçiş eğitimi yaptığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs da, dört ülkenin gerçekleştirdiği tatbikatı "hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.

BBC

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