Doğalgaz borusunu patlatan kadın, komşularıyla yine kavga etti; mahalleli duruma isyan etti

BURSA'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçalayan Akgül Y. (42), gürültü nedeniyle kavga ettiği komşularının evlerinin kapılarına sopayla vurdu. Kapıları sopayla vurduğu anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülenen Akgül Y., oğlu Sedar Y. ile birlikte gözaltına alındı. Serdar Y. "Polis evimize abone oldu" derken, mahalleli Mine Durgut, "Doğalgaz patlatır, demirle insanlara saldırır, insanlara kaynar su döker. Bizim huzurumuz yok" dedi.

Olay, dün akşam, Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Geniş Sokak'ta meydana geldi. Geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçalayan Akgül Y., zaman zaman komşularıyla kavga etti. Defalarca gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakılan Akgül Y.'nin kavgalı olduğu bazı aileler, çareyi evlerini satıp, taşınmakta buldu. Akgül Y., dün akşam ise gürültü nedeniyle komşularıyla tartışmaya başladı. Akgül Y.'nin 'sokağı yakarım' tehditleri üzerine komuşar, durumu polise bildirdi. Adrese giden polis, Akgül Y. ile oğlu Serdar Y.'yi (23) gözaltına aldı.

Akgül Y.'nin evlerin kapılarına sopayla vurduğu ve küfür ettiği anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde, Akgül Y.'nin kendisini gözaltına almaya çalışan polislere direndiği anlar da yer alıyor.

'POLİS SOKAĞA ABONE OLDU'

Gözaltına alınan Serdar Y., polis aracına götürülürken basın mensuplarına, "Kadın gariban, ezik diye ortalığı kışkırtıyorlar. Polis ekiplerimiz bize ve buraya abone oldu. Yazıktır, kadın gariban. Rahatsız ve dul bayan diye, bu kadına yapılmaz. Mahalleli biraz yardımcı olsun. Tedavisiyse tedavi uygulansın. Buradaki polis memurları bize çalışıyor" dedi.

'BİZİ MAHALLEDE İSTEMİYORLAR'

Evinin önünde sadece çay içmek istediğini söyleyen Akgül Y. de "Çayımı içtim kapımda, ekipler geldi. Kontrol ettiler. Dediler ki içeriye gir, tamam efendim dedim. Çayımı içtim, içeri girdim, bu sefer oğluma diklendiler. Tehdit ediyorlar. Mahallede bizi istemiyorlar" diye konuştu.

'İNSANLARIN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ'

Akgül Y.'nin komşusu Mine Durgut ise, "1971 yılından beri bu mahallenin sakinleriyiz. Ne gecemiz var, ne gündüzümüz. Sabah 5-6 öğlen 1-2 hiç fark etmiyor. Ben evden çalışan biriyim. ve bütün gün müşterilerle konuşuyorum. Camımı ve kapımı kapamaktan bıktım. Arkadan küfür sesi gelecek ve ben işimden olacağım. Dokuz yaşında çocuğum var. Pandemiden dolayı online ders görüyor. Çocuk ders yapamıyor. Kamerayı ve sesi açamıyoruz. Ben, bunları her gün çekmek zorunda değilim. Hepimiz haksızız da bir tek o mu mağdur? Doğalgaz patlatır, elinde sopayla demirle çıkar insanlara saldırır, su kaynatır kaynar suyu insanların üstüne döker. Bizim huzurumuz yok, ne yapalım evlerimizi satıp, gidelim mi?" diye konuştu.

'HERKES EVİNİ SATIP GİTTİ'

Herkezin Akgül Y.'den şikayetçi olduğunu öne süren Asuman Tayyar, "Herkes evini satıp gitti, mahallemizde kimse kalmadı. 52 yaşında diyabet hastasıyım. Sabahtan beri şekerim 400, tansiyonum 17-18 oluyor. Çöpümü çıkıp, atamıyorum. Gelin evimi görün, çöp yuvası gibi oldu. Ağzımıza alınmayacak şekilde küfürler ediyor. Geçen damadımla kızım geldi. Yerin dibine girdim. Bir kadın olarak onuruma ve gururuma o küfürleri yediremiyorum" şeklinde konuştu.

'HORTUMLA ANNEME SALDIRDI'

Akgül Y.'nin 3 kere evlerine saldırdığını belirten Ali Keklik, "Saldırıların hepsinin görüntüleri var. Bıçakla saldırdı, ayrıca hortumla anneme saldırdı. Mağduruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR