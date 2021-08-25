Doğa Harikası Çamlıyayla'nın Yolları Büyükşehir'le Güzelleşiyor
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Doğa Harikası Çamlıyayla'nın Yolları Büyükşehir'le Güzelleşiyor

Doğa Harikası Çamlıyayla'nın Yolları Büyükşehir'le Güzelleşiyor
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde cadde ve kaldırım yenileme çalışmalarının yanı sıra kırsalda da grup yolları ile yaylalık alanlarda yol düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde cadde ve kaldırım yenileme çalışmalarının yanı sıra kırsalda da grup yolları ile yaylalık alanlarda yol düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, doğal güzellikleri ve serin havasıyla özellikle yaz aylarında nüfusu oldukça artan Çamlıyayla ilçesinin onlarca noktasında asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Birçok noktada yol düzenleme çalışması yapıldı

Yoğun mesai harcayarak önce zemin sıkılaştırma ve iyileştirme işlemini uygulayan ekipler, 2021 yılı yaz dönemi asfalt programı kapsamında Çamlıyayla'ya bağlı Sebil Mahallesi'nde 1600 metre uzunluğundaki Cehennem Deresi yolunu çift kat asfalt ile kapladı.

Büyükşehir ekipleri, Çamlıyayla genelinde Yıldız Sokak, Taşlıekinlik mevkii mezarlık ek yolu, Karahasan Çayırlığı yolu, Sığır Yaylası Atatürk Caddesi ve Akdeniz Caddesi, Demirtaş yolu, mezbahane yolu, gasilhane yolu, Zevzek Sokak, Sebil Caddesi üzeri, Esamet Hanım Konağı civarı, Çuvalgı Uçarı yolu, Katran Kafe ek yol, Boncuk Sokak, Uçarı Sitesi, Çayırekinliği Mahallesi Yüksek Harman Sokak, Karanfil Sokak, Bağlar Sokak ve Köşker Sokak ile Kozacıoğlu mevkiinde yaklaşık 16 kilometrelik çift kat asfalt kaplama çalışmasını yerine getirecek.

Yapılan çalışmalar sevinçle karşılandı

Büyükşehir Belediyesi'nin Çamlıyayla genelinde sürdürdüğü yol çalışmaları vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Cehennem Deresi yolu üzerinde uygulanan asfalt kaplama çalışmalarını CHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Seher Sorma, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Sebil Mahalle Muhtarı Coşkun Küçük, yapılan yol düzenleme çalışmalarını değerlendirerek, "Yıllardır mahallemizde büyük sıkıntı yaratan Cehennem Deresi yolumuzda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in katkılarıyla, önce zemin düzeltilmesi yapıldı. Şimdi de sathi asfalt kaplamamız yapılıyor. Kendilerine hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Çamlıyayla İyi Parti Meclis Üyesi Mehmet Akyürek de "Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz tarafından mezarlık yolu, Cehennem Deresi yolu, Karahasan Çayırlık yolu, Yıldız Sokak altyapıları yapıldı. Şu an da asfaltını döküyoruz. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Tozdan kurtardınız, Allah binlerce kez razı olsun"

Mahalle sakinlerinden Emine İlhan, yolun eski durumu nedeniyle oldukça sorunlar yaşadıklarının altını çizerek, "Sebep olanlardan Allah razı olsun. Kaç senedir bu yolu bekliyoruz. Tozdan kurtardınız, Allah binlerce kez razı olsun. Tozdan hiçbir şey seremiyoruz. Bir şey kurutamıyoruz, çamaşır seremiyoruz" dedi.

33 yıldır Cehennem Deresi yolunda oturduğunu ve böyle bir hizmeti hiç görmediğini kaydeden Dudu Küçük ise bu hizmeti Başkan Vahap Seçer'den gördüğünü belirterek, "Allah razı olsun. Bir misafirimiz geldi mi dışarıda oturamıyoruz, içeride oturuyoruz. Tozdan bir şey seremiyoruz. Çamaşırımızı akşamdan atıyoruz, sabaha kurutuyoruz; gündüz hiç atamıyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin Başkanımızı" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 25. 8. 2021 09: 08: 10

Kaynak: Habermetre

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