Dizisinin galasına katılan Hazal Kaya açık fermuar detaylı tulumuna yorum yağdı: Dükkanın açık kalmış - Haberler

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Dizisinin galasına katılan Hazal Kaya açık fermuar detaylı tulumuna yorum yağdı: Dükkanın açık kalmış

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Dizisinin galasına katılan Hazal Kaya açık fermuar detaylı tulumuna yorum yağdı: Dükkanın açık kalmış

Hazal Kaya'nın başrol oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galası dün akşam yapıldı. Galada iki farklı kıyafet giyen oyuncunun fermuar detayları tulumu sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi. Kaya'nın kıyafeti için "Dükkan açık kalmış, bu nasıl moda oldu" yorumları yapıldı.

Başrollerinde Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Palalı'nın yer aldığı Netflix'te yayınlanacak olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin dün akşam galası yapıldı. Bugün yayınlamaya başlayacak olan dizinin galasına Hazal Kaya'nın kıyafetleri damga vurdu.

KIYAFETİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

31 yaşındaki Hazal Kaya, önde mavi renkteki bir abiye elbise giydi. Oyuncu daha sonra da fermuar detaylı özel tasarım bir tulum tercih etti. Elbisesiyle çok beğenilen Kaya, tulumuyla da hiç beğenildi. Kaya'nın fermuar detaylı tulumu için "Düğmesi kopmuş gibi" ve "Dükkanın açık kalmış" yorumu yapıldı.

İşte Hazal Kaya'nın kıyafeti için yapılan bazı yorumlar...

Dizisinin galasına katılan Hazal Kaya açık fermuar detaylı tulumuna yorum yağdı: Dükkanın açık kalmış

Dizisinin galasına katılan Hazal Kaya açık fermuar detaylı tulumuna yorum yağdı: Dükkanın açık kalmış

Dizisinin galasına katılan Hazal Kaya açık fermuar detaylı tulumuna yorum yağdı: Dükkanın açık kalmış

Dizisinin galasına katılan Hazal Kaya açık fermuar detaylı tulumuna yorum yağdı: Dükkanın açık kalmış

Dizisinin galasına katılan Hazal Kaya açık fermuar detaylı tulumuna yorum yağdı: Dükkanın açık kalmış

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hazal Kaya, Netflix, Magazin, Haberler

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