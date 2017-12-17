Diyarbakır Ölümden Kıl Payı Kurtulan İşçinin 'Yeşil Toz' Kabusu

Ölümden kıl payı kurtulan işçinin 'Yeşil toz' kabusu



DİYARBAKIR'da, Kobani olaylarından 2 gün sonra evine operasyon yapılan, bu sırada polisleri kan davalıları sanarak pompalı tüfekle havaya ateş eden, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istediği sırada, gelenlerin polis olduğunu öğrenip, teslim olan Hasan Yeşil hakkında Görevi yaptırmamak için direnmek suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Operasyon sırasında evde bulunun 7 küçük paket yeşil tozun esrar olduğu iddiasıyla, Hasan Yeşil hakkında Kullanmak için uyuşturucu bulundurma suçundan da soruşturma açıldı. Soruşturma sonunda, Yeşil hakkında kamu davasının ertelenmesi ve uyuşturucu tedavisine gönderilmesi kararı verildi. Soruşturma dosyasında, evde bulunan yeşil tozun esrar olup olmadığının tespiti amacıyla incelemeye gönderilmediği ve Yeşil'in esrar kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için kan ve idrar tahlili yapılmadığı ortaya çıktı. 2 kez uyarı almasına rağmen esrar kullanmadığı için tedaviye gitmeyen Yeşil hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılması bekleniyor. 25 yıldır sigara bile içmediğini, hayatında esrar görmediğini ve rengini bile bilmediğini belirten Yeşil, evinde ele geçirilen tozun akrabasının düğününden aldığı kına olduğunu söyledi. Yeşil, gerçeğin ortaya çıkmsası için kan ve idrar tahliline gönderilmesini istedi.



Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014 günü meydana gelen Kobani olaylarına katılan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon yapıldı. Bir ihbarı değerlendiren polis, 9 Ekim günü Şehitlik Mahallesi'ndeki 6 çocuklu Hasan Yeşil'in evine operasyon yaptı. Evin bahçe kapısını koçbaşı ile kıran polisleri, kan davalıları sanan Hasan Yeşil, uyuduğu odada pompalı tüfekle tavana 4 el ateş etti. Kendilerine ateş edildiğini sanan polisler karşı ateş açıp, evden çıkarak, takviye ekip istedi. Evinin duvarlarına 27 mermi isabet eden Yeşil, bu sırada 155 Polis imdat hattını arayıp, kan davalılarının evini bastığını söyleyerek, yardım istedi. Durumun operasyon ekibine bildirilmesi üzerine silah sesleri kesilirken, gelenlerin polis olduğunu öğrenen Yeşil teslim oldu. Olayda sol bacağından vurulan Yeşil hastaneye kaldırılırken, evde eylemci olmadığı belirlendi.



5 YIL HAPİS İSTEMİ



İfadesinin ardından serbest bırakılan Hasan Yeşil, teslim olduktan sonra polisin kendisini diz çöktürüp bacağına ateş ettiği iddiasıyla,operasyonu yapan polisler de mukavemetle karşılaştıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda Hasan Yeşil hakkında Görevi yaptırmamak için direnme iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı Yeşil hakkında açılan terör soruşturması ve polisler hakkındaki suç duyurusu ile ilgili ise takipsizlik kararı verildi. İddianamede, evin kapısını çalan polislerin kendilerini tanıttığı, Hasan Yeşil'in Hepinizi öldüreceğim diye tehditte bulunup, teslim olmadığı ve av tüfeği ile polislere ateş ettiği ifade edildi.Şüphelinin,evine gelenlerin polis mi terörist mi olduklarını anlayamadığını belirten savcı bu nedenle eylemin meşru savunma olup olmadığının mahkeme tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti.



DÜŞMAN SANDIM



İddianamenin kabulünün ardından Hasan Yeşil'in tutuksuz yargılanmasına 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İfadesinde düşmanlarının evini bastığını düşündüğünü belirten Hasan Yeşil, Korkutmak için av tüfeği ile duvara ateş ettim. Şahıslar dışarı çıkınca, 155'i aradım. Buradaki polis, sakin olmamı, tüfeği yere bırakmamı ve odanın kapısını açmamı söyledi. Ben de söyleneni yaptım. Gelenlerin polis olduğunu öğrenince tüfeği bıraktım. Düşmanım zannettiğim için ateş ettim. Kapı açıldıktan sonra polis arkanı dön dedi ve birşey söylemeden bacağıma ateş etti.dedi.



YEŞİL TOZ KABUSU



Terör soruşturmasından hakkında takipsizlik kararı verilen Yeşil'in evinde, operasyon sırasında 7 küçük poşette, 10-15 gramlık içeriği belli olmayan yeşil toz bulundu. Bulunan maddeye el konulurken, Yeşil hakkında Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan soruşturma açıldı. Yeşil tozun akrabasının düğününde verilen kına olduğunu söyleyen Yeşil, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan ve idrar tahliline gönderilmeden serbest bırakıldı. Hasan Yeşil, tozların bulunduğu 7 paketin izine bir daha rastlamazken, hakkındaki uyuşturucu soruşturmasından da dava açılmasının ertelenmesi kararı verildi. Kararda, şüphelinin kullanma amaçlı uyuşturucu bulundurduğuna dair dava açılmasını haklı kılacak yeterlilikte delil bulunduğunu belirten savcı, Yeşil hakkında 5 yıl süreyle kamu davası açılmasının ertelendiğini açıkladı. Şüpheli hakkında bir yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ve tedaviye tabi tutulmasına karar veren savcı, Yeşil'in tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi halinde dava açılacağını bildirdi.



AVUKATI, YARGILANMASINI İSTEDİ



Kararın ardından Yeşil'in avukatı Mehmet Işık, ele geçirilen maddenin uyuşturucu olup olmadığına dair inceleme yapılmadığını ve uyuşturucu olduğuna dair rapor alınmadığını belirterek Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. İtirazı reddedilen Işık, yeniden itiraz ederek hayatı boyunca hiç uyuşturucu kullanmayan müvekkilinin tedaviye gitmeyeceğini, bu nedenle mahkemede yargılanmasını istedi.



SİGARA BİLE KULLANMIYORUM



Büyükşehir Belediyesi'nde kanalizasyon işçisi olarak çalışırken, yaşanan olaylardan dolayı işinden atılan Hasan Yeşil savcılığın hakkında vereceği yeni kararı bekliyor. Esrar kullanmadığından tedaviye gitmeyi reddettiği için hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılması beklenen Hasan Yeşil, İçeri girdikleri anda bana sıktılar. Polisler içeri girer girmez bana Dön dediler. Döndüğüm anda bacağıma sıktılar. Evde bulunan yeşil madde kınadır. Ben hayatımda esrar görmedim, rengini bile bilmiyorum. Şimdi getirseniz rengini bile bilmem. 42 yaşındayım, hayatımda hiç esrar kullanmadım. Sigara bile kullanmıyorum. Esrar kullanmadığım halde nasıl gidip tedavi olayımBeni tahlile götürmediler, hiç test yapılmadı. Bunu kabul etmiyorum. Hayatımda esrar görmedim, rengini bile bilmiyorum. 6 çocuk sahibiyim, nasıl esrar kullanayım Ölene kadar kullanmayacağım. Savcıya rica ediyorum, beni tahlile götürsünler. Ben bunun ortaya çıkmasını istiyorum. Sigara da uyuşturucu da kallanmıyorum.dedi.



AĞIR CEZADA DAVA AÇILACAK



Hasan Yeşil'in avukatı Mehmet Işık ise evde bulunan maddenin kimyasal analize gönderilmeden müvekilinin uyuşturucu tedavisine sevk edildiğini belirterek, Evde yapılan aramada 7 adet, 10-15 gram ağırlığında esrar maddesi olduğu değerlendirilen yeşil renkli toz ele geçirilmiş. Daha sonra müvekkilim uyuşturucu kullanmaktan, tedavi amaçlı denetimli serbestliğe sevk edilmış. Savcılıkla onlarca görüşme yaptık. Müvekkilin uyuşturucu kullandığına dair kan ve idrar tahlili olmamasına rağmen bu kararı anlayamıyoruz. Ele geçirilmiş 7 poşetin uyuşturucu olduğuna dair dosyada bir rapor yok. Buna rağmen müvekkilim 2 kez denetimli serbestliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz ettik, reddedildi. Savcı ile görüşmemizde, müvekkilin tedaviyi kabul etmememesi nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılacağını öğrendik. Müvekkilim son KHK ile işinden oldu. Müvekkilimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sağlıklı bir soruşturmaya tabi tutulmasını hak ettiğini düşünüyoruz. Polislerin işgüzarlığı sonucunda bir bacağı sakat kaldı. Ancak polisler hakkında takipsizlik kararı verildi. Müvekkilim uyuşturucu kullanmıyor. O nedenle denetimli serbestliğe gitmiyor. Emniyetin kendisini hastaneye sevk edip kan ve idrar tahlili alması gerekir ya da poşetleri kriminal incelemeye göndermesi gerekir. Savcılığın, müvekkilimin uyuşturucu kullandığı kanaatine nereden vardığını merak ediyoruz.diye konuştu.



Hasan Yeşil'in olay günü 155 polis imdat hattıyla yaptığı görüşmenin dava dosyasına giren ayrıntıları ise şöyle;



H.Y.Abi bize saldırmışlar, bunlar kimdir



155Kim saldırdı size, şu an bizim polisler orada



H.Y.Bizim polis mi



155Orada kavga mı var, ne var



H.Y.Bilmiyorum burada bize saldırdı, bizim kapımız kırıldı, bizim polis olsa biz hemen şey ederiz. Kavga değil, şu anda içeridedir, ben de tüfek aldım, birkaç tane patlattım. Hayrına onlara söyle, ben hemen teslim olacağım



155Konu nedir ben anlamadım olayı. Ne oldu abicim, birini mi vurdular



H.YBurada şu anda içeridedir, beni öldürüyor. Silah çok, bizim kapımız kırıldı, ben de birkaç tane patlattım, düşman sandım



155Senin ikametine saldırdılar öyle mi



H.YEvet şu anda içeridedir



155Kim içeride



H.Y.Polis mi bilmiyorum nedir



155Hayır canım polisin ne işi var orada ya



H.Y.Hayrınıza bize çabuk araç gönderin, biz mahsur kalmışız



155Şu anda evine girdi seni rehin mi aldı anlamadım



H.Y.He şu an evimin içinde



2.görüşme



H.Y.Ekip geldi mi Şehitlik Mahallesine



155Ne var orada



H.Y.Şu anda içeridedir, ben onlarla kavga ediyorum, bu nedir



155Tamam şimdi sen ne istiyon bizden



H.Y.Ben jandarma istiyorum devlet istiyorum. Burada devlet yok mu



155Ne var orada, ne yapıyorlar anlamadım



H.Y.Abi burası çok tehlikeli, askerdir bilmiyorum kimdir Diyor gel teslim ol, ben teslim olmuyorum, devlet gelmeyene kadar teslim olmuyorum



155Ne için teslim olmuyorsun, yani bizim ekiplerimiz mi geldi seni almaya



H.Y.Sizin mi başkasının mı bilmiyorum kimdir, hayrına çabuk ol



(Polis başka telefonla konuşuyor Abi bu 131 sokakta ne var, Bunlar kim bilmiyorum diyor, teslim olmuyorum diyor, devlet yok mu diyor)



155Bekle bakayım, şu an neredesin



H.Y.131 sokak, 10 numara



155Orada mı oturuyorsun, adın ne



H.Y.Burada oturuyorum, Hasan Yeşil



155Kim seni rehin aldı



H.Y.Silah benim elimdedir şu an



155Tamam kardeşim o silahı bırak. Kapıdakiler polis, seni almaya geldiler. Camdan söyle, silahı bırakıyorum, 155 ile görüştüm.de



H.Y.Devlettir he



155Devlettir devlet, terörist yok



H.Y.Tamam ben çok korktum



155Kapıdakiler arkadaş, silah kullanma, gelenler polis, ambulans da gönderdik, bir sıkıntı olmasın tamam mı kardeş



H.Y.Tamam ben sandım ki terör, merördür



155Hayır gelenler polistir, herhangi bir sıkıntı yok tamam mı



H.Y.Tamam söyleyin ben silahı bıraktım



155 Bekle, kapatma



Polis başka telefonla konuşuyorÇetin abi; şahısla telefonla görüşüyorum şu anda. Şahıs dışarıdakilerin terörist olabileceğini söylüyor. Şu an silahını bırakıyor. Şahıs silahını bırakacak. Ekipler görüşsün, sıkıntı olmasın. Ekipleri terörist sanıyor eleman. Silahını bırakacak, anons edin



155Tamam silahını bırak, ekipler seni alacak



H.Y.Tamam ben bıraktım, teşekkürler, sağolasın, Allah razı olsun



155Kapıyı aç, sıkıntı yapma; arkadaşlar kapının önünde yardımcı olacaklar



H.Y.Tamam bize yardımcı ol hayrına