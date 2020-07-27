Diyarbakır'da 'korsan düğün' alarmı
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Diyarbakır'da 'korsan düğün' alarmı

Diyarbakır'da 'korsan düğün' alarmıGÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde koronavirüs vaka artışlarına neden olarak gösterilen maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünlerin, korsan düğün salonlarında yapıldığı ortaya çıktı.

27.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:23

Diyarbakır'da 'korsan düğün' alarmı

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde koronavirüs vaka artışlarına neden olarak gösterilen maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünlerin, korsan düğün salonlarında yapıldığı ortaya çıktı. Maske ve hijyen kurallarının uygulanmadığı, sosyal mesafeye de dikkat edilmeyen korsan düğünlerin hem koronavirüsün yayılmasına neden olduğu hem de düğün salonu işletmecilerini ekonomik zarara uğrattığı belirtildi.

Koronavirüs vaka sayısının en yoğun olduğu bölgelerin başından gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi, kaçak düğünlerden sonra bu kez korsan düğün alanlarıyla gündemde. Türkiye'de koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca salgının yayılmasını önlemek amacıyla düğünler ülke genelinde yasaklandı. Yasak kararının ardından düğün salonlarının kapanmasıyla Diyarbakır'da düğünler kaçak şekilde yapılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla, 1 Temmuz'da düğün salonları da açıldı. Bu kararla kaçak düğünlerin önüne geçildi ancak bu kez de korsan düğün alanları oluştu. Sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı, maske takılmayan ve hiçbir hijyen önlemlerinin alınmadığı korsan düğün alanlarında denetimlerin de yapılmadığı ortaya çıktı.

KAÇAK DÜĞÜNLER, YERİNİ KORSAN DÜĞÜNLERE BIRAKTI

Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, pandemi sürecinde koronavirüs vakalarında artışa neden olan kaçak düğünlerin, yerini korsan düğünlere bıraktığına dikkat çekerek, bu düğünlerde koronavirüs ile ilgili hiçbir tedbirin alınmadığını söyledi. Düğün salonlarının İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre önlem aldığını ve bu salonlarda şu ana kadar tek bir koronavirüs vakasının yaşanmadığını vurgulayan Kaçar, korsan düğünlerin kafeterya, restoran, çay bahçeleri, balıkçı, otoparklar ve site içlerinde hiçbir tedbir alınmadan yapıldığını ileri sürdü. Koronavirüs vakalarında artışa neden olan bu düğünlerin önlenmesi için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Kaçar, bu korsan düğünlere yönelik yaptırım uygulanmasını talep etti.

DÜĞÜN SALONLARI HER DÜĞÜNDE DENETLENİYOR

Kaçar, düğün salonların her düğünde denetlendiğini ifade ederek, korsan düğün alanlarının denetlenmediğini söyledi. Kaçar, korsan alanlarında yapılan düğünlerin düğün salonu işletmecilerini ekonomik olarak zarara uğrattığını anlatarak, şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde düğün salonları açılmadan önce kaçak düğünler vardı. Şimdi 1 Temmuz itibariyle bu sefer korsan işletme dediğimiz herhangi bir evrakında düğün yapmaya hakkı olmayan kafe, restoran gibi yerlerde yapılan düğünler var. Biz İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre tüm salon sahipleri olarak kendi içimizde istişareler yaparak hazırlıklarımızı yaptık. ve en ufak bir olumsuzluğa izin vermeyecek şekilde çalışmalarımızı da yürüttük. Özellikle bu pandemi sürecini ranta çeviren, resmi evraklarında herhangi bir düğün alanı, düğün işletmecisi olmayan birçok işletme düğün yapmaya başladı. Bizim resmi düğün salonlarımız her akşam gözlemciler tarafından denetleniyor. Korsan düğün alanlarının oluşması bizim gibi işletmeleri ekonomik alanda mağduriyet yaşattı. Korsan düğün alanları denetlenemiyor. Bu alanlarda yapılan düğünlerde koronavirüs için hiçbir tedbir alınmıyor. Devletinde bu düğün yapan korsan işletmelere yönelikte yaptırım uygulamasını talep ediyoruz."

'KURALLARA UYULMAYAN DÜĞÜN VE TAZİYELER, VAKALARI ARTTIRDI'

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün ortaya çıktığı süreçte Diyarbakır'ın vaka oranında Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu belirterek, normalleşme ile birlikte maske ve sosyal mesafeye uyulmayan düğün ve taziyelerden kaynaklı koronavirüs vakalarında artış yaşandığını söyledi.

Düğünlerle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kuralları hatırlatan Tekin, "Mart, nisan ve mayıs ayındaki pandemi döneminde Diyarbakır, Türkiye'nin çok çok altındaydı. Gerçekten halk, kurallara çok fazla uyuyordu. Ama normalleşme ile birlikte düğündür, taziyedir bunlarda birdenbire aşırı bir patlama oldu. Herkes hızlı bir şekilde düğünlerini yapmaya başladı. Taziyelere gitmeye başladı. ve bunları hiçbir şekilde maske ve sosyal mesafeye uymayarak yaptı. Ondan sonra vaka sayımızda bir artış oldu. O yüzden bunları bir an önce bence sosyal mesafeye uyularak ve mümkün olduğu kadar maskeyi takarak bu tür vecibeleri yerine getirerek önlem almamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'mız 1 Haziran'dan sonraki normalleşme sürecinde düğünlerle ilgili genel kuralları belirledi. Rehberimiz belli, düğün salonu yüzde 40'ın altında olacak, mümkün olduğu kadar açık alanda yapılacak, bir masada üç ya da dört kişinden fazlası olmayacak, kol kola halay çekilmeyecek. Takı töreninde toplu bir şekilde takı takılmayacak, takı takılacak ise gelinle, damatta değil de bir kutuya bırakması gerekiyor. Kesinlikle halay çekme, oyun oynama bunların olmaması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki yakın mesafe riski çok arttırıyor. Bunun dışında doluluk oranı çok önemli kapasitesinin maksimum yüzde 40'nın üzerine çıkmaması gerekiyor. Salon kapasitesi ne kadarsa onun yüzde 40'nı en fazla alması gerekiyor. Bir diğer önemli nokta burada bence özellikle yakın temas gerektiren kol kola halay gibi ya da dans gibi oyunların kesinlikle hiç olmaması gerekiyor" diye konuştu

Diyarbakır'da 'korsan düğün' alarmı

Kaynak: DHA

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