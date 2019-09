Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hafızlara: "Diyanet İşleri Başkanlığı sizleri bekliyor"

29.09.2019 20:49

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu İl Müftülüğü tarafından 280 hafız için düzenlenen icazet programına katıldı

ORDU - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, memleketi Ordu'da hafızların icazet programında yaptığı konuşmada, peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olacak en büyük lütfun hafızlık olduğuna değinerek, "Her biriniz hafız yetiştireceksiniz inşallah. Her biriniz önce kendi alanınızda ilerleyeceksiniz, diplomalarınız alacaksınız, sonra Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı sizleri bekliyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu il Müftülüğünce Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesinde, toplamda 280 hafız için düzenlenen "Hafızlık İcazet" programına katıldı. Binlerce hafız ailesinin de katılım sağladığı programda hafızlara belgeleri Başkan Erbaş, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer protokol üyelerince verildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, memleketi olan Ordu'da böylesine bir programa tanıklık etmekten dolayı en mutlu anlarından birisini yaşadığını belirterek, "Ordu bugün bayram yapıyor. 280 hafız, işte bizim ilimize yakışan bir merasimle bugün icazet belgelerini alacaklar inşallah. Yeryüzünde Peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olacak olan en büyük lütuf hafız unvanına sahip olmak. Akademik kariyerlerimizi alırken çok çalıştı ki gayret ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık ama aldığımız her unvanın fevkinde bizim değer verdiğimiz unvan hafızlık unvanıdır. Diğer bütün unvanlar onun altındadır. O yüzden hafızlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Bir daha Peygamber gelmeyeceğine göre bundan sonra Allah resulü efendimizin peygamberlik dışında yaptığı tüm mücadeleyi biz yapacağız inşallah" diyen Erbaş, "Bizler insanları ırkçılıktan, soya tapmaktan, kabilecilikten uzaklaştıracağız. Sizler, başta hafızlarımız olmak üzere. Faiz ve tefecilikle insanların birbirlerini sömürmesine biz mani olacağız. Çünkü biz Peygamber varisiyiz. Bir daha Peygamber gelmeyecek. İçinizden hayra çağıran hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet oluşsun. İçinizde böyle bir ümmet, bir topluluk bulunsun. İşte Yüce Rabbimizin burada bize emrettiği ve işaret ettiği topluluğu karşımda görüyorum, hafızlarımız. Allah hayırlı eylesin. Allah mübarek eylesin. Sizlere olan güvenimiz tamdır" şeklinde konuştu.

Başkan Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hafızları beklediğini ifade edip, salondakilere mutlu edici haberi de vererek, "Sizlere olan güvenimiz tamdır, sizler, öğrendiklerinizi öğreteceksiniz. Zekatınızı vereceksiniz, malı olan malından, parası olan parasından, ilmi olan ilminden zekatını verecek. Her biriniz hafız yetiştireceksiniz inşallah. Her biriniz önce kendi alanınızda ilerleyeceksiniz, diplomalarınız alacaksınız, sonra Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı sizleri bekliyor. Mihraplarımız hafız imamlarımız ile süslensin, kürsülerimiz ve mimberimiz hafız imamlarımızla, vaizlerimiz ile müftülerimiz ile süslensin. Kur'an kurslarımız hafız hocalar ile süslensin inşallah, bunu bekliyoruz sizlerden. İçinizden imam hatip okullarında, sınıflardaki kürsülerde hafız öğretmenlerimiz olsun. İlahiyat fakültelerinde hafız doçentlerimiz ve profesörlerimiz olsun. Ne güzel bir unvandır hafız olmak, onun için sizler çok değerlisiniz. Sizin için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bin 800 öğrenciye burs veriliyor"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, özetle şunları söyledi:

"Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bin 800 kadar hafız kardeşimizi imam hatip liselerinde burs ile okutuyoruz ve onların sınıfları ayrı. İmam hatip programlarının dışında daha iyi yetişmeleri için, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü özel programlar yapıyor, biz de onlara destek veriyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyelerince hafızlara, icazet belgeleri takdim edildi.

Programa ayrıca, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Müftüsü Mürsel Öztürk ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, imam hatipler, hafız ve aileleri ile ilgililer katıldı.

