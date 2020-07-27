Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Sadece milli bayramlarda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşımlar yapan TSK, bu kez rutinin dışına çıkarak Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı. Paylaşımın, Ayasofya'daki "Atatürk'e lanet" olarak yorumlanan hutbeyle ilgili olup olmadığı ise merak konusu.

Milli bayramlar dışında Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Anıtkabir'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki hutbesinin ardından paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. En son Atatürk paylaşımını 7 ay önce yapan TSK, resmi Instagram hesabından Anıtkabir'in fotoğrafını paylaşıldı. Paylaşımda, #Anıtkabir ve #GaziMustafaKemalAtatürk etiketleri kullanıldı. FACEBOOK VE TWITTER'DA KULLANILMADI TSK'nin paylaşımının son günlerde süren Atatürk tartışmalarının ardından Ali Erbaş'ın Ayasofya'da yaptığı konuşmaya gelen tepkilerden sonra yapılmış olması dikkat çekti. Öte yandan söz konusu fotoğraf TSK'nın Twitter ve Facebook hesabından paylaşılmadı.