Disleksili çocukların sorunları AHOB yazılımıyla ortadan kalkacak

Disleksili çocukların sorunları AHOB yazılımıyla ortadan kalkacak Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, bir ilke imza atarak 'Anla, Hızlan, Odaklan, Başar' yazılım programı ile okumada zorluk çeken, cümlenin sonunu karıştırıp satır atlayan çocuklara yönelik eğitim programı başlattı.

Disleksili çocukların sorunları AHOB yazılımıyla ortadan kalkacak

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, bir ilke imza atarak 'Anla, Hızlan, Odaklan, Başar' yazılım programı ile okumada zorluk çeken, cümlenin sonunu karıştırıp satır atlayan çocuklara yönelik eğitim programı başlattı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftasında disleksili çocuklarla bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi bir ilke imza atarak Anla, Hızlan, Odaklan, Başar yazılım programı ile okumada zorluk çeken, cümlenin sonunu karıştırıp satır atlayan çocuklara yönelik eğitim programı başlattı. Her yıl 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde disleksili çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Murat Beşikci, burada yapmış oldukları çalışmaların sadece disleksili çocuklara yönelik bir eğitim programı olmadığını, ilçe geneli bu rahatsızlıkla mustarip olmuş çocukları bitirdikten sonra tüm eğitim programlarının öğrencilere yönelik devam edeceğini belirtti.

"Disleksi olan genç kardeşlerimize özel bir yazılım programı yaptık"

Kaymakam Murat Beşikci, 1-7 Kasım tarihleri arasında dünya genelinde disleksi hastaları için farkındalık oluşturmak amacıyla çok farklı etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Yenişehir Belediyesi olarak bu yıl ilk kez bir uygulamayı hayata geçirerek disleksililerin yaşamış oldukları sıkıntıları, anlama bozukluklarını ortadan kaldırarak, bilmek amacıyla "Anla, Hızlan, Odaklan ve Başar" sloganıyla oluşturulmuş özel bir programla gençleri eğitime tabii tutmaya başladıklarını ifade eden Kaymakam Beşikci, "Bu haftanın önemiyle birlikte de bu eğitim programımızın ilk adımını 1-7 Kasım tarihleri arasına denk gelen süreçte farkındalık oluşturmak amacıyla başlattık. Bugün burada disleksi rahatsızlığı olan genç kardeşlerimiz özel bir yazılım programıyla bu rahatsızlığın ortaya çıkardığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına bir eğitime tabii tutuk. Tabii disleksi hastalığı tedavi gerektiren, tedavi edilmediği taktirde anlama bozukluklarını, saldırganlığa, özgüven kaybına neden olabilen bir rahatsızlık. Ancak bizim burada yapmış olduğumuz çalışma, elbette ki bir tedavi değil. Bir eğitim programıyla bu rahatsızlığın ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidererek gençlerimizin eğitim hayatlarında daha başarılı olabilmelerine vesile olmak işitiyoruz. Gençlerimiz ilk olarak bu yazılımla, bu eğitimle başladıklarında anlama ve ortalamaları ölçülüyor. Daha sonra bu anlama ortalamaları da eğitim programının sonuna doğru özel yöntemlerle artırılmaya çalışılıyor. İnşallah bizlerde analiz edeceğiz. Gençlerimiz hangi ortalama ile başladılar ne ile bitirdiler programlarını. Böylece güzel bir sonuç alabileceğimizi tahmin ediyorum. Tabii burada yapmış olduğumuz çalışma sadece disleksi hastalarına yönelik bir eğitim programı değil. İnşallah ilçemiz geneli ikamet eden, bu rahatsızlıkla mustarip olmuş çocuklarımızı bitirdikten sonra tüm öğrencilerimize yönelik bu eğitim programımız inşallah devam edecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ