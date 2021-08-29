Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuğunu karşılaması Görüşmeden detaylar Fotoğraf çekimi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Antalya'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuğunu karşılaması
Görüşmeden detaylar
Fotoğraf çekimi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Antalya'da bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı