Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabalarına ne oldu, nerede?

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında el konulan lüks araçların akıbeti, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük merak uyandırdı. El konulan arabaların nerede tutulduğu ve hangi işlemlerden geçtiği, gün boyunca en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat'ın araçları şu anda nerede, el konulan lüks arabalar hangi aşamalardan geçiyor? İşte tüm detaylar ve merak edilen gelişmeler...

SON DAKİKA: DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN ARABALARINA NE OLDU?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'a ait toplam 14 lüks araca el konulmuştu. Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçlarının akıbeti, yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabalarına ne oldu

El konulan araçların, ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde muhafaza altına alındığı öğrenilirken buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından araçların güvenlik önlemleri eşliğinde Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkına nakledildiği açıklanmıştı.

Yaşanan son gelişmelerin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv A.Ş. bünyesindeki lüks araçların satışa çıkarılmasına karar verdi. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 22 Nisan 2025 tarihinde saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde gerçekleşti. İhaleye katılmak isteyenler, önceden randevu alarak araçları görme imkânına sahip oldu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabaları nerede

SATIŞ ŞARTLARI VE DEĞER TESPİTİ AÇIKLANDI!

Satışa sunulacak araçların değerlemesi, bağımsız ekspertiz firmaları tarafından yapıldı. Araçların belirlenen piyasa değerleri, ihale sürecinde muhammen bedel olarak ilan edildi. Teklifler kapalı zarf usulüyle toplandı. Lüks araçlar için muhammen bedelin üzerinde teklif verilmesi halinde açık artırma aşamasına geçilecek ardından ihale sonuçlanarak komisyon onayıyla araçlar yeni sahiplerine teslim edilecek.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabaları

Önceki açıklamalarda, yürütülen operasyon kapsamında toplam 25 araca el konulduğu, bu araçlardan 13'ünün emniyet birimlerine teslim edildiği ve araçların toplam değerinin yaklaşık 150 milyon TL civarında olduğu belirtilmişti.