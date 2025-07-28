Dilan Çıtak neden gözaltına alındı? - SON DAKİKA

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son günlerde yaşanan gelişmelerle yeniden magazin ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası "Dilan Çıtak neden gözaltına alındı?" sorusu kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a polise ne yaptı? Dilan Çıtak neden gözaltına alındı? İşte, detaylar…

DİLAN ÇITAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İbrahim Tatlıses'in kızı ve şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da yaşadığı trafik ihlali ve ardından gelişen olaylarla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı'ndaki Yeni Hastane Kavşağı'nda gerçekleşen olayda, emniyet şeridini kullanarak seyir halinde olan Dilan Çıtak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Dilan Çıtak neden gözaltına alındı

Trafik ekipleri tarafından durdurulan Çıtak'tan ehliyet ve ruhsat istenirken, iddiaya göre ünlü şarkıcı bu esnada aracını hareket ettirmeye çalıştı. Polislerin dur ikazına uymayan Dilan Çıtak, kaçmak isterken direksiyonunu görevli polis memurunun üzerine sürdü. Yaşanan bu gelişme üzerine polis memuru silahını çekerek Çıtak'a araçtan inmesi yönünde uyarıda bulundu.

Ancak aracı yeniden hareket ettiren Çıtak'a karşılık olarak görevli memur havaya uyarı ateşi açtı. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Olay sırasında aracını terk eden Dilan Çıtak, çevrede park halindeki başka bir otomobile binerek bir süre orada bekledi. Ardından tekrar kendi aracına dönen Çıtak, bu kez kapıları kilitleyerek araç içinde kalmayı tercih etti.

Dilan Çıtak'a ne oldu

Polisin silahını doğrultarak yaptığı uyarının ardından Dilan Çıtak aracının kapısını açtı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu esnada yaşananları kayda alan basın mensuplarına da tepki gösterdiği belirtildi. Dilan Çıtak, daha sonra polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

Dilan Çıtak polis olayı nedir

Öte yandan Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıl Bodrum–İstanbul seferini yapan bir uçakta da tartışmaya karışmıştı. THY kabin memurunun evcil hayvanını taşıma çantasından çıkarmaması yönündeki uyarısına karşılık verdiği tepkiyle dikkat çeken Çıtak, o olayda da fiziksel müdahalede bulunduğu iddiasıyla şikâyet edilmiş ve uçaktan polis eşliğinde indirilmişti. Olay sonrası ifadesi alınan Dilan Çıtak, serbest bırakılmıştı.

Son yaşanan gelişmelerle birlikte Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı bu gerginlik, hem yargı süreci hem de kamuoyu açısından dikkatle izleniyor.