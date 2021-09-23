Dijital Göçebelerin Yeni Rotası Muğla Olacak

MUĞLA (Bültenler) - Bu kapsamda Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Valiliği himayesinde yürütülen "Dalyan Digital Nomads Destination" projesinde gelinen son durum ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dijital göçebe, İngilizce adıyla "dijital nomad" geçimini sağlamak için mesai saatleri, mekanlar ya da herhangi bir lokasyona bağlı kalmadan mesleklerini yaparken aynı zamanda dünyayı da gezen kişilerin tümü için geçerli bir kavram olup, bu şekilde seyahat eden kişileri ilimize çekmek amacıyla "Dalyan Digital Nomads Destination" projesi hazırlanıyor.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen projenin ortakları arasında Ortaca Kaymakamlığı ve Ortaca Belediyesi bulunmaktadır. Projenin iştirakçileri arasında YDA Dalaman Havalimanı İşletmesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Dalyan Otelciler Birliği, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, proje destekçileri arasında da Dalyan Turizm Tanıtım, Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TURSEV), Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB), Muğla Teknosa ve Pangea bulunmaktadır.

Pandemi öncesi yapılan araştırmalara göre kendini dijital göçebe olarak tanımlayan ve uzaktan çalışma sistemiyle mesleklerini yürüten kişilerin sayısı yalnızca ABD'de 7,3 milyon, İngiltere de 2,5 milyon civarında olduğu, ülkemizde ise bu sayının 10.000 kişi civarında olduğu ifade edildi. Pandemi sonrası bu rakamların katlanacağı ve 2035 yılında dünyada 1 milyar kişiyi bulacağının öngörüldüğü bildirildi.

Muğla Valiliği himayesinde başlatılan Dalyan Digital Nomads Destination" projesinin 825.937,90 TL bütçesi olduğunu ve %75'inin Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından %25'inin de iştirakçiler tarafından karşılandığını ifade eden Proje Koordinatörü Öğretmen Ayşe Suna Sözgen projenin detayları hakkında bilgi verdi.

2023 Turizm Stratejisi kapsamında Muğla bölgemize yeni bir Alternatif Turizm Kaynağı kazandırmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Proje Koordinatörü Öğretmen Ayşe Suna Sözgen, ilk etapta Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinin dijital göçebelerin cazibe merkezi haline getirileceğini belirtti. Proje Koordinatörü Sözgen, proje ile bölgedeki tüm alternatif turizm potansiyelini harekete geçirmek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısını, konaklama tesislerinin doluluk oranlarını ve konaklama süresini arttırmak amacıyla dijital göçebelerin rotasını Güney Ege Bölgesine çevirerek Dalyan'ı merkeze alacak şekilde tüm Muğla'yı uluslararası Dijital Turizm Destinasyonlarından biri olarak markalaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje Koordinatörü Ayşe Suna Sözgen,ayrıca hedef kitlenin bölgemizde konaklama sürelerinin arttırılması ve bölgeye yönelik aidiyet duygusu kazandırılmasını sağlamak, kültür alışverişinde bulunmak, elit mesleklere sahip nitelikli turistlerin vizyon ve yeteneklerinden yararlanarak bölgemizde gençlerin ve çocukların eğitim boyutunu destekleyecek faaliyetler yürütülmesinin planlandığı ifade edildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan 2021 yılı alternatif turizm proje destekleri kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından çıkılan çağrıda Aydın ve Denizli'den 4'er proje desteklenirken Muğla'dan 11'inin başarılı bulunarak toplam 9.423.740TL destek sağlandığını söyledi.

Muğla'nın sahip olduğu zenginliklerle alternatif turizmde yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilimizin sahip olduğu alternatif turizm potansiyellerinin tespiti ve planlı bir şekilde koruma ve kullanma dengesi içerisinde ülke ekonomisine kazandırılması çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Vali Orhan Tavlı, "Dalyan Digital Nomads Destination" projesinin Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Alternatif Turizm Destekleri kapsamında başarılı bulunan ve desteklenen projeler arasında yer aldığını belirtti.

Vali Orhan Tavlı, günümüz turizm tercihleri doğrultusunda kamu, özel sektör ve STK iş birliğinde hayata geçirilen projenin ilimiz turizmi konusunda stratejik hedefler belirlenmesi, ilimizde turizmin dört mevsime yayılması ve sürdürülebilir turizm açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen, destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Valilik 75. Yıl toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcıları Caner Yıldız, Baha Başçelik, Ali Yılmaz, Murat Kahraman ve Onur Kökçü, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Engin Deniz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Özcan Canbaz, Güney Ege Kalkınma Ajansı Muğla Temsilcisi Mehmet Sert, Dalyan Digital Nomads Destination Proje Koordinatörü Öğretmen Ayşe Suna Sözgen katıldı.

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