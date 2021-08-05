Didim'de yangın var mı? Didim'de yangın nerede?
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Didim'de yangın var mı? Didim'de yangın nerede?

Didim'de yangın var mı? Didim'de yangın nerede?
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Dün gece ilerleyen saatlerde Muğla'nın Kıyıkışlacık bölgesinde çıkan ve rüzgarın etkisi ile daha geniş alana yayıldı. Didim'de yangın var mı? Didim'de yangın nerede?

Didim yangını! Didim'de nerede yangın var? Dünya genelinde yangın! Didim'de yangın var mı? Didim'de yangın nerede? Didim'de yangın söndürüldü mü?

DİDİM'DE YANGIN VAR MI?

Son dakika haberler: Dün gece ilerleyen saatlerde Muğla'nın Kıyıkışlacık bölgesinde çıkan ve rüzgarın etkisi ile daha geniş alana yayılan yangın, Didim'in Akbük Mahallesi'ne sıçramadan kontrol altına alındı. Dün gece ilerleyen saatlerde Muğla'nın Kıyıkışlacık bölgesinde çıkan ve rüzgarın etkisi ile daha geniş alana yayılan yangın, Didim'in Akbük Mahallesi'ne sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının Akbük'e sıçramaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Didim Belediyesi ekipleri tarafından önlemler alınırken, Didim Belediyesi de Akbük'te araç ve teknik personelleri hazır bulundurdu. Akbük'e sıçramdan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

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