Didem yine çok cesur! Tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi - Haberler

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Didem yine çok cesur! Tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi

Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
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Paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Didem Soydan yine adından söz ettirmeyi başardı. Doha'da çekime giden Soydan fermuarlı tulumunun önünü açıp poz verdi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Didem Soydan, çekim için Doha'ya gitti. Bir markaya ait tulumun tanıtımını yapan Soydan paylaştığı video ile olay oldu.

DEKOLTESİYLE ŞOV YAPTI

Çekim öncesi siyah tulumuyla poz veren Didem Soydan, yine cesaretini konuşturdu. Güzel model tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi. İddialı tarzıyla her zaman beğeni toplayan model göğüs dekoltesini sergileyip fermuarını kapadı.

Didem yine çok cesur! Tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi

Didem yine çok cesur! Tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi

Didem yine çok cesur! Tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi

Didem yine çok cesur! Tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi

Didem yine çok cesur! Tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi

Didem yine çok cesur! Tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Didem Soydan, Instagram, Model, Doha, Magazin, Haberler

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