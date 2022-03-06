Didem yine çok cesur! Tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Didem Soydan, çekim için Doha'ya gitti. Bir markaya ait tulumun tanıtımını yapan Soydan paylaştığı video ile olay oldu.

DEKOLTESİYLE ŞOV YAPTI

Çekim öncesi siyah tulumuyla poz veren Didem Soydan, yine cesaretini konuşturdu. Güzel model tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi. İddialı tarzıyla her zaman beğeni toplayan model göğüs dekoltesini sergileyip fermuarını kapadı.