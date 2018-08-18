Dha Yurt Bülteni 7

Akan trafiğin ortasında ana haber bültenini sundu

MANİSA'da yayın yapan yerel ETV televizyonunun ana haber spikeri Mustafa Başgülşen, Kurban Bayramı'nda olası bir trafik kazasının yaşanmaması konusunda farkındalık yaratmak için ana haber bültenini 'Bu bayram kaza haberi sunmak istemiyorum' sloganıyla, yol ortasında akan trafiğin içinde sundu.

Kurban Bayramı ile birlikte 9 günlük tatilde olası trafik kazalarının yaşanmaması konusunda farkındalık yaratmak ve trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla Manisa'da yayın yapan yerel televizyon yeril bir kanalın ana haber spikeri Mustafa Başgülşen, farklı bir uygulamaya imza attı. Spiker Başgülşen, 'Bu bayram kaza haberi sunmak istemiyorum' sloganı altında haber bültenini, İstanbul-İzmir Karayolu'nda akan trafiğin içinde sundu. Canlı yayına Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Trafikten Sorumlu İbrahim Erkalaycıoğlu, Trafik Tescil Şube Müdürü Hüseyin Görüşlü, Bölge Trafik Müdürü Ali Koyuncu da konuk oldu.

Türkiye geneli trafik kazalarının çoğunlukta bayram tatillerinde daha fazla arttığını belirten Başgülşen, amacının özellikle bayram trafiğine çıkan sürücülere trafik kuralları uyması konusunda dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

Mustafa Başgülşen, geçen sene de kazalara dikkat çekmek için akan trafiğin ortasında haber bültenini sunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Spiker Mustafa Başgülşen'in akan trafikte canlı yayın yaparken görüntüsü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN/ MANİSA,

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İmar barışı ile tapusuna kavuştu

DENİZLİ'de Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanda üç ayrı dairesi kaçak durumda olan Mevlüt Öztürk, imar barışından yararlanarak Türkiye'de yasa kapsamında tapusuna kavuştu. Projeyi çizen inşaat mühendisi Hediye Kurtcepe Yakar ise Türkiye'de imar barışı kapsamında ilk tapuyu Mevlüt Özürk'ün aldığını söyledi. Bir ay önce başvurusunu yapan Öztürk, 3 ayrı dairesi için metrekare ve emlak rayiç bedeli için devlete toplam 22 bin 800 lira para ödedi.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2121/2 Sokak'ta yaşayan havlu ve bornoz üreticisi 48 yaşındaki Mevlüt Öztürk, 1998 yılında yaptığı 3 katlı binası için inşaat ruhsatı aldı, ancak iskan ruhsatını alamayınca yaptığı 3 ayrı dairenin bulunduğu bina kaçak duruma düştü. 3 katlı binasının yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle tapusunu alamayan Mevlüt Özkan, imar barışı yayasının çıkmasıyla birlikte ilk başvurusunu e-devlet üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaparak, Yapı Kayıt Belgesini aldı. Ardından mühendislik ve mimarlık hizmeti alarak binanın tekrar projesi çizildi, zemin tespiti yapıldı. Hazırlanan belgelerle birlikte aldığı yapı kayıt belgesi onaylandıktan sonra Kadastro Müdürlüğü'ne başvurusunu yaptı. Kadastro görevlilerinin başvuru yapılan binayı kontrol etmesinin ardından belgeler, Tapu Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda Mevlüt Öztürk'ün binası için imar barışı kapsamındaki başvurusu 1 ay içinde sonuçlandı, tapusunu aldı.

"KAÇAK EVİ OLUP, SU VE ELEKTRİK BAĞLATAMAYANLAR İÇİN BÜYÜK BİR NİMET"

Mevlüt Öztürk, 20 yıllık sorunun imar barışıyla çözüldüğünü belirterek, "1998 yılında inşaat ruhsatı alarak binayı yaptık. Ancak bir türlü iskan ruhsatını alamadım. Binam kaçak duruma düştüğü için elektrik ve su bağlatamadım. Sadece bir dairem için bağlatabildim. Yeni çıkan imar barışından yaralandım ve başvurumu yaptım. İmar barışı çok iyi. Kaçak evi olup, su ve elektrik bağlatamayanlar için büyük bir nimet. Şimdi 3 ayrı dairem için 3 tane tapum var. Çok rahatım" dedi.

Kaçak binanın projesini çizen inşaat mühendisi Hediye Kurtcepe Yakar, Türkiye'de imar barışı kapsamında ilk tapuyu Mevlüt Özürk'ün aldığını ifade ederek, "Bize başvurduktan sonra binanın projesini çizdik, belgeleri tamamladıktan sonra gerekli yerlere başvurular yapıldı. Bina sahibi Mevlüt Öztürk'ün işlemleri yaklaşık 1 ay sürdü. Şimdi Türkiye'de imar barışı kapsamında ilk tapuyu alan kişi oldu" diye konuştu.

Öztürk, kaçak binası için devlete metrekare ve emlak rayiç bedeli için toplam 22 bin 800 lira para ödedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Binadan detay ve genel görüntüler

Buna sahibi Mevlüt Öztürk'ün konuşması

İnşaat mühendisi Hediye Kurtcepe Yakar'ın konuşması

Tapudan detay örüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Bayramiç'te kuduz alarmı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Azeri asıllı 42 yaşındaki Rauf Ahmedov, baş ağrısı ve kollarında uyuşma nedeniyle tedavi için Bayramiç Devlet Hastanesine gitti. Ağrıları artan Rauf Ahmedov'a, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde kuduz teşhisi konuldu.

Azerbaycan'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine akrabalarının yanına gelen ve 3 aydır ilçedeki domates tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Rauf Ahmedov, bir hafta önce baş ağrısı ve kollarında uyuşma nedeniyle Bayramiç Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Burada tedavisi sırasında ağrıları artan Rauf Ahmedov, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tetkik ve incelemelerin yanı sıra tedavisi yapılan Azeri asıllı Rauf Ahmedov'a kuduz teşhisi konuldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen Rauf Ahmedov, burada karantina altına alındı. Bitkisel hayata girdiği belirtilen Rauf Ahmedov'a Azerbaycan'da bir köpeğin ısırması sonucu kuduz teşhisi konulduğu ileri sürüldü. Rauf Ahmedov'un 12 Ağustos günü tedavi için gittiği Bayramiç Devlet Hastanesi ile sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil servis'te görevli sağlık ekiplerine kuduz aşısı yapıldı. Rauf Ahmedov'un Bayramiç Devlet Hastanesinden Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildiği ambulans'la aynı gün taşınan diğer hastalarda tek tek tespit edilerek kuduz aşıları yapılmaya başlandı. Rauf Ahmedov'un aynı evde kaldığı 10 yakını da Bayramiç Devlet Hastanesine getirilerek, kuduz aşıları yapıldı.

Öte yandan, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde karantina altında bulunan Azeri asıllı Rauf Ahmedov'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bayramiç Devlet Hastanesinden görüntü.

-Rauf Ahmedov'un opak fotoğrafından görüntü.

-Rauf Ahmedov'un kaldığı evden görüntü.

-Rauf Ahmedov'un işçi arkadaşlarından görüntü.

Haber - Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ,

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THK hem havacılıkla, hem eşiyle tanıştırdı

Eyüp KELEBEK/ İNÖNÜ,(Eskişehir),- ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Eğitim Merkezi'nde planör uçuş öğretmeni olarak görev yapan Kamile Yasdıman, THK'nun kendisine hem havacılığı, hem de kendisi gibi uçuş öğretmeni olan eşi Emre Yasdıman'ı tanıştırdığını söyledi.

Evli ve bir buçuk yaşında kızı olan Kamile Yasdıman, THK İnönü Eğitim Merkezi'nde planör uçuş öğreteni olarak görev yapıyor. Yasdıman, "Türkiye'de aktif olarak bu işi yapan tek bayan planör uçuş öğretmeniyim. Motorsuz hava aracıyla uçuyoruz. Bu araçla öğrencilere eğitim veriyoruz. Uçmak isteyen yolcularımızı havacılıkla tanıştırıyoruz" dedi.

'AİLE KURMAMA SEBEP OLDU'

THK'da 7 yıldır planör uçuş öğretmeni olduğunu anlatan Kamile Yasdıman, eşi Emre Yasdıman ile bu kurumda tanışıp evlendiklerini söyledi. Yadsıman şöyle konuştu:

"Türk Hava Kurumu bana çok büyük değerler kattı. Bunlardan bir tanesi de aile kurmamdı. Burada eşimle beraber tanışarak bir evlilik gerçekleştirdik. Aslında hayalimde pilot olma diye bir hayalim yoktu. Ancak ben de diğer kursiyer arkadaşlar gibi ilk kez bu kursa katıldığımda havacılığın aslında benim işim olduğuna karar vererek bu yönde ilerleyen seviyelerdeki eğitimleri alarak uçuş öğretmeni olarak görev yapmaya başladım. Bayan olarak çok gururu verici bir duygu. Sonuçta Atatürk'ün bize emaneti olan bir kuruma sahip çıkıyoruz. Burada bütün gençleri havacılıkla buluşturuyoruz. Bu da benim için gayet gurur verici bir duygu. Türk Hava Kurumu bana mesleki anlamda yeterlilikler kattı, aile kurmama sebep oldu. O yüzden mutluyuz."

'HAVACILIK AŞIĞIYIZ'

Emre Yasdıman da eşi gibi kendisinin de 7 yıldır THK Planör Uçuş Eğitim Okulu'nda uçuş öğretmeni olarak görev yaptığını belirtti. Yasdıman, "Türk Hava Kurumu ile tanışmam model uçak sayesinde oldu. 12 yaşında ilk etapta uzaktan kumandalı model uçaklara yöneldim. Türk Hava Kurumu şubeleriyle tanıştım. 16 yaşında gün aldım gün planör uçuş eğitim kursuna gönderdiler. Daha sonra eğitimlerde başarılı olup pilotluk, sonra öğretmen pilotluk seviyesine ulaşıp burada personel oldum benim gibi hevesli arkadaşlarımı uçurmaya başladım. Eşimle aynı devre olarak işe girdik. Hocalarımız hep şunu der 'devresiydi eşi oldu.' Buradaki ortamları beraber paylaştık, kafa yapılarımız uyuştu. Havacılık aşığı insanlarız. Birlikteliğe karar verdik. 2015 yılında da evlendik" diye konuştu:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Planörün kalkışından ve uçuşundan,

-Planör uçuş öğretmeni Kamile Yasdıman'ın konuşması,

-Kamile Yasdıman'ın planörün önünde,

Kamile Yasdıman'ın eşi Emre Yasdıman ile birlikte planör içerisinde,

-Kamile Yasdıman'ın konuşması,

-Emre Yasdıman'ın konuşması,

-Planörlerin inişinden çekilen görünteler,

-Kamile-Emre Yasdıman çiftini evlilik ve çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/ DHA

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Taşköprü'de en iyi sarımsak, buzağı ve kuzu yetiştiricileri belirlendi

KASTAMONU Taşköprü Belediyesi'nin 16-19 Ağustos tarihlerinde 32.'sini düzenlediği Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında 'En İyi Sarımsak Üreticisini Seçme', 'En İyi Buzağı Yetiştiricisini Seçme' ve 'En İyi Kuzu Yetiştiricisini Seçme' yarışmaları düzenlendi.

Taşköprü'de Cuma Pazarı alanında gerçekleşen programda En İyi Sarımsak Üreticisi Yarışması'na 92 üretici, En İyi Buzağı Yetiştiricisi Yarışması'na 20 ve En İyi Kuzu Yetiştiricisi Yarışması'na ise 15 kuzu yetiştiricisi katıldı.

Yarışmaya Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, daire amirleri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, amaçlarının üreticileri ve yetiştiricileri Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivalinin esas sahipleri olarak festivale katmak istediklerini belirterek, "Bizlerde bu konuda üreticilerimizi ve yetiştiricilerimizi teşvik etmek için bu yarışmaları düzenliyoruzö dedi.

Birbirinden iri ve güzel sarımsakların yer aldığı yarışmada 74 numaralı sarımsağı ile Donalar köyünden Bayram Tozan birinci, 56 numaralı sarımsağı ile Alatarla Köyünden Mehmet Gökmen ikinci, Karnı Açık köyünden de Ramazan Akça 70 numaralı sarımsağıyla üçüncü oldu.

2018 yılının en iyi sarımsak üreticisi seçilen Donalar köyünden Bayram Tozan, 1 yıllık emeğinin sonucu olarak yetiştirdiği sarımsakların birinci seçilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Tozan, Taşköprü Sarımsağının her türlü derde deva olduğunu da kaydetti.

Veteriner ve Ziraat Mühendislerinin jüri üyeliğini yaptığı En iyi Buzağı Üreticisini Seçme Yarışmasında ise 8 numarayla yarışmaya katılan Sedat Poyraz birinci seçilirken, 7 numarayla yarışan Namık Yıldız ikinci ve 19 numarayla yarışan Mehmet Semerci ise üçüncü oldu.

En İyi Kuzu Yarışmasında da 14 numarayla yarışan Tuğba Şatır birinci seçilirken, 2 numarayla yarışan Saime Gümüş ikinci ve 12 numarayla yarışan Ahmet Güney üçüncü seçildi.

Her 3 yarışmada da dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

Yarışmadan görüntü

Genel ve detay görüntüler

1. Sarımsak üreticisi roportaj

Belediye başkanı röportaj

Haber - Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ, KASTAMONU, DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişine boyalı saldırı

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboarda yer alan afişine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boyalı saldırı yapıldı. Polis, afişe hakaret içerikli yazı yazan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişinin bulunduğu ve 'Millet Bir, Hedef Bir, 6. Olağan Büyük Kongre' yazan billboarda, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce spreyle, hakaret içerikli yazılar yazıldı. Yazıyı gören çevredeki esnaf, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri yazıların üzerini boyayla kapattı. Polis, şüphelilerin yakalanması çalışma başlattı.

Olaya tepki gösteren çevre sakinlerinden Mehmet Kıldır, "Bu vatanın ekmeğini yiyenler, suyunu içen hainler böyle yazılar yazıyor. İnsan değil bunlar. O zaman bu ülkenin ekmeğini yemeyin. Defolun bu memleketten gidin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Afişlerin görüntüsü

Yazılamanın boya ile kapatılmış hali

RÖP: Mehmet

Yırtılan diğer afişin görüntüsü

Detaylar

244 MB -- 02.12/// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,