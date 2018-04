Dha Yurt Bülteni-7

Suriyeliler'in ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerden bazıları, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerdeki evlerine dönüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeliler, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle evlerine gönderiliyor. Suriye uyruklu Muhammed Salih, terör örgütlerinin saldırısı sonucu 5 yıl önce terk ettiği ülkesine dönebilmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Türkiye'de çok güzel günler geçirdiğini ancak ülkesini ve akrabalarını özlediğini ifade eden Salih, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sonrası köylerinin terörden arındırılmasına sevindiklerini kaydetti.

Çorum'da fabrikada yangın

Çorum'da yumurta kolisi üreten fabrikada çıkan yangın, çok sayıda ekibin çalışmasıyla söndürüldü.

Yumurta kolisi üretimi yapılan bir fabrikada sabaha doğru yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Gece vardiyasında çalışan işçiler durumu itfaiye ekiplerine birdirerek yardım istedi. Alevlere Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sulama araçları ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçları müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

MHP İl Başkanı Karataş: İzmir'de tatlı bir yarış yaşayacağız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Necat Karataş, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü makamında ziyaret etti. Gazetecilerin yerelde ittifak olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Necat Karataş, "İzmir'de tatlı bir yarış yaşayacağız" yanıtını verirken, Şengül ise şu anda yerelde ittifaka dair bir çalışmanın olmadığını belirtti.

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü makamında ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, il başkanı olduktan sonra Karataş ile ilk kez bir araya geldiklerini söyledi. Bundan sonraki süreç içinde daha sık bir araya geleceklerini ifade eden Şengül, "Son dönemde gündemde, MHP ile AK Parti'nin yaptığı bir ittifak anlaşması var. Meclisten geçti. Ona bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah 2019'da yereldeki çalışmayı AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla eş güdüm içerisinde yürüteceğiz. Onlar kendi çalışmalarını yürütecek, biz kendi çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi. Gücünü sadece sandıktan alanların yerli ve milli olduğunu söyleyen Şengül, devletin milletle barıştığı bir sürecin yaşandığını ifade etti. Şengül, "Geldiğimiz noktada düşmanlarımızın çoğaldığını net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bir olma, iri olma, diri olma zamanıdır. AK Parti ve MHP arasındaki ittifak, kardeşlik, dava ittifakıdır. Ben diyenlerin yerine, önce vatanım diyenlerin ittifakıdır. Bizler yerelde üstümüze düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğiz" diye konuştu.

"HER SİYASİ PARTİ BU NOKTADA OLMALI"

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise MHP'nin kurulduğu günden bugüne kadar Türk Milleti'nin menfaatleri gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için çalıştığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk günden bu yana "Önce ülkem ve milletim" diyerek siyaset yaptığını kaydeden Başkan Karataş, "Türkiye uzun süredir bir terör belası, PKK belasıyla mücadele vermiştir. Sonrasında FETÖ terör örgütünün Türkiye faaliyetleri ve yapılanması neticede seneler geçtikten sonra 15 Temmuz 2016 günü akşamı daha net ve anlaşılır şekilde karşımıza çıkmıştır. Bu süreçten sonra Devlet Bahçeli'nin geçmişteki hassasiyetleri de göz önünde bulundurulursa, kaygılarını göz önünde bulundurursak 15 Temmuz sonrası Türkiye'de artık milli birliğin ve beraberliğin oluşması noktasında gereklilik hepimizin malumu. Genel Başkanımız Yenikapı Ruhu dediğimiz o büyük mitinge katılarak gerekeni söylemiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi noktasında 16 Nisan 2017 referandumunda sonuna kadar destek vermiş ve hayata geçmesinde büyük çabalar sarf etmiştir. Cumhur ittifakının oluşması ve Türkiye'de daha emin ve güvenli bir ittifakın oluşması için Türk Milleti adına çaba sarf etmiştir. Önümüzdeki süreç Türk Milleti için daha güvenli olacak düşüncesindeyiz. Her siyasi partinin bu noktada olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"MHP OLARAK BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

MHP'nin milli ittifakın kurulması için büyük çabalar sarf ettiğini dile getiren Necat Karataş, il yönetimi olarak bu doğrultuda hareket edeceklerini vurguladı. Karataş, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Söz konusu Türk Milleti olduğunda burada siyasi partilerin kaygılarını bir tarafa bırakmak lazım. Biz MHP olarak Türk Milleti'nin umudu olduğumuzu düşünüyoruz ve geleceğimizden kaygı duymuyoruz. Biz MHP olarak Cumhur İttifakı noktasında üzerimize düşen her türlü çalışmaları yapacağımızı buradan ilan ediyoruz. MHP'nin önümüzdeki süreçte yapacağı gayretler teşkilatın bütün mensuplarıyla tamamının birlikte atacağı adım, ortaya koyacağı birlik beraberlikle yapacağını buradan beyan ediyorum." Gazetecilerin yerel seçimlerde ittifak yapılmasının düşünülüp düşünmediğine dair sorusuna yanıt veren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Geneldeki ittifakımız kamuoyuyla paylaşıldı. Genel merkezimiz gerekli kararı alıp bilgilendirmeyi yapıyorlar. Şu an yerelde böyle bir çalışma yok. Olursa gerekli bilgilendirmeyi yaparız. Sizlerin haberi olur" dedi. Karataş da aynı soruya, "Devlet Bahçeli siyasi hayatı boyunca kapalı kapılar arından bir çalışma içinde olmamıştır. Net olmuştur. Burada cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde bir ittifak söz konusu. Ne genel merkez ne yetkili kurullarımız yerel yönetim seçimleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamışlardır. İlerleyen süreçte İzmir'de AK Parti ile tatlı rekabet yaşayacağız diye düşünüyorum" yanıtı verdi.

Engelli çocukları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istiyor

Elazığ'da, 5 yıl önce eşinden ayrılan 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Emine Diyapoğlu, doğuştan engelli olan 2 çocuğunun tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım istedi. Diyapoğlu, "Lütfen sesimi duyun. Çocuklarıma yardımcı olun. Görüyorum televizyonlarda, bir çok imkansız rahatsızlıklar tedavi ediliyor. Belki çocuklarımın da tedavisi vardır. Elimden bir şey gelmiyor. Bu durum beni daha çok üzüyor"diye konuştu.

Elazığ'da yaşayan ve 12 yıl önce babasının isteği ile akraba evliliği yapan 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Emine Diyapoğlu, doğuştan engelli 2 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor. 5 yıl önce eşinden boşanan Diyapoğlu, engelli çocukları Fatma ve Salih'in yürümesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerden yardım bekliyor. Çocuklarına hem annelik hem babalık yapmak zorunda olduğunu ve engelli 2 çocuğu nedeniyle evden ayrılamadığı için diğer çocuklarını da bir yere götüremediğini söyleyen Emine Diyapoğlu, "Bu duruma çok üzülüyorum ve çaresizim. Çocuklarımın tedavi edilmesini istiyorum. 12 yıl evli kaldıktan sonra boşandım. Evliliğimden 4 çocuğum oldu. Akraba evliliği yaptım. Hala ve Dayı çocuklarıydık. 5 yıl önce eşimden ayrıldım. 4 çocuğumla birlikte mücadele veriyorum. 4 çocuğumun 2'si yürüyemiyor. Akraba evliliğinden dolayı engelli doğdular."dedi.

"ÇOCUKLARIMIN HAYALLERİ VAR"

Fatma'nın 12, Salih'in ise 10 yaşında olduğunu ve yürümek ve koşmak istediklerini söyleyen anne Diyapoğlu, "Çocuklarımın da hayalleri var. Bu duruma çok üzülüyorum. Çaresizim tek isteğim 2 çocuğumun yürümesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum. 2 çocuğum belinde bir yara ile dünyaya geldi. Doktorlar Salih'in yürüme şansının Elazığ'da olmadığını ifade ettiler. Fatma için ise, çok umutlu konuştular. Ankara'da tedavi edilmesi lazım. Ama, ben 4 çocuğum ile yapamıyorum. Yalnız ve çaresizim. Çocuklarımın başlarında baba da olmadığı için tek başıma kaldım. Maddi imkanlarımda el vermiyor"diye konuştu.

"BOŞANDIĞIM EŞİM ÇOCUKLARIM İLE İLGİLENMİYOR"

Boşandığı eşinin çocukları ile ilgilenmediğini söyleyen Emine Diyapoğlu, "Babaları çocukları ile ilgilenmiyor. Zaten bir beklentim de yok. Allah can sağlığı verirse çocuklarıma hem annelik hem de babalık yaparım. Tek isteğim Salih'im ve Fatma'nın gözlerimin önünde yürümeleridir. Başka da bir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek bekliyorum. Lütfen sesimi duyun.Çocuklarıma yardımcı olun.Görüyorum televizyonlarda, bir çok imkansız rahatsızlıklar tedavi ediliyor. Belki çocuklarımın da tedavisi vardır. Elimden bir şey gelmiyor. Bu durum beni daha çok üzüyor"dedi.

Tunceli'de 6 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde küçükbaş hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan aileler, hayvanlarını yaylalara götürmek için 6 bin lira maaşla çalıştıracakları çoban bulamadıklarını söyledi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyündeki aileler geçimlerini koyun sürüleri besleyerek sağlarken, en büyük sıkıntılarının bölgede güvenlik gerekçesiyle getirilen yayla yasağı ve çoban bulamamak olduğunu söyledi. Sürü sahibi Nihat Yıldırım, hayvancılık yapmanın artık çok zorlaştığını ifade ederek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan destek beklediklerini ifade etti. Arpa ve saman fiyatlarının çok pahalı olduğunu anlatan Yıldırım, "Artık hayvancılık yapmak çok zorlaştı, ürünlerimiz para etmiyor. Koyunları beslemenin zorlukları var. Çoban tutmamız gerekiyor. Yaylaya çıkmamız gerek. Yaylaları kiralıyoruz ama, yayla yasağı var. Arpa, saman fiyatları almış başını gidiyor. Bütün bu emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Süt para etmiyor, peynir çok ucuz Biz devletin bize el uzatmasını, özellikle Afganistanlı ve Suriyeli çobanları çalıştırmamız için bizlere yardım etmesini ve yayla yasaklarının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'ÇOBANLAR, VALİ VE GENERAL MAAŞINDAN FAZLA PARA İSTİYOR'

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ağa Yıldırım ise, çobanların talep ettikleri ücretin vali ve generallerin maaşından daha fazla olduğunu söyledi. Yıldırım, 6 bin lira maaş teklif ettiklerini, ancak çobanların 8-9 bin lira istediklerini dile getirerek, "Bir çobanın maaşı şu an bir valinin maaşından daha fazlasıdır. Çoban arıyoruz, kimle konuşsak bizden aylık 8 bin 9 bin TL maaş istiyor. Sadece koyunları sağmak için bile çoban bulunmuyor. Şu anda Tunceli yaylalarının büyük bölümü yasak. Biz bu durumda hayvanları daha uzak illerin yaylalarına götürüyoruz, bu da nakliye masrafını iki katına çıkarıyor. Bütün bu zorluklara rağmen hayvanlarımızı ucuza satıyoruz. Peynir fiyatları çok ucuz. Şu an peynirin kilosu 8 liraya satılıyor" diye konuştu. Tunceli'de küçükbaş hayvancılık yapan ailelerin besledikleri koyun sürüleri Şubat ayı içersinde yavrulamasıyla birlikte doğan kuzular, Nisan ayı sonlarına kadar anne sütü ile besleniyor. Koyun ve kuzuların her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez anneleri ile buluşma anları ise güzel görüntüler oluşturuyor.

Kızılay'dan Silopi'de 650 öğrenciye giyim yardımı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan 650 öğrenciye Türk Kızılayı İstanbul Şubesinden gönderilen giyim yardımı dağıtıldı.

Silopi ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğünce tespit edilen ve maddi durumu iyi olmayan 650 öğrenci için Kızılay Silopi Şube Başkanı Kemal Türkan, Kızılayın İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'dan yardım talebinde bulundu. Talep üzerine üzerinde öğrencilerin adı yazılı giyim yardımı paketleri İstanbul'dan Silopi'ye gönderilerek öğrencilere dağıtıldı. Okulları ve yurtta kalan öğrencileri yerlerinde ziyaret eden Türkan ve beraberindekiler, öğrencilere yardımları dağıttı. İhtiyaç sahibi 650 öğrencinin tespitini yaptıklarını kaydeden Türkan, "İstanbul şubemize ihtiyaç listesini bildirdik. 650 kişilik listelik yardım hazırlandı. Gelen yardımlar ile 650 öğrencimizi sevindirdik. Bu vesile ile Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'a teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

