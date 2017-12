Dha Yurt Bülteni-7

1)TEKİRDAĞ'DA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN



TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir ahşap kapı ve mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alınan yangında tesislerde büyük meydana geldi. Yangın, Marmaracık Mahallesi fabrikalar mevkiinde bulunan ahşap kapı ve mobilya üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çalışanların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın kısa sürede fabrikanın üretim bölümüne de sıçradı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yaralanan olmayan yangında tesislerde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürü



Görüntü Dökümü



-----------------



-Dumanların yükselmesi



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-Ambulans ekibi



-Fabrikadan dumanların yükselmesi



-Detay görüntüle



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), -



=======================================================



2)KARAMAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 8'İ ÖĞRENCİ 9 YARALI



KARAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisi, şarampole devrildi. Kazada, serviste bulunan 8 ortaokul öğrencisi ile servis şoförü yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Karaman merkeze bağlı Cerit köyünün yakınlarında meydana geldi. Bademli köyünden aldığı ortaokul öğrencilerini Lale köyüne götüren Abidin Küçükdönmez (40) yönetimindeki 70 BA 997 plakalı öğrenci servisi, iddiaya göre, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Küçükdönmez ile servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Yaralı öğrencilerden servis şoförünün oğlu Arif Küçükdönmez'in (12) durumunun kritik olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



----------------------------------------



-Yaralıların hastaneye getirilişi



-Ambulans, jandarma ve hastaneden detay



Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN, )



=====================================================



3)BAKAN GÜL: TEK TİP KIYAFET MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİYDİ



ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanların 'badem kurusu' rengi tek tip kıyafetle duruşmalara getirilme zorunluluğuna ilişkin, "Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de bu anlamda düzenleme yaptı" dedi.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül beraberinde milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Gaziantep'te, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanlığı görevine getirilen Hasan Teke'yi tebrik eden Şimşek ve Gül, burada açıklama yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilenen mücadeleyle Türkiye'nin pranga altına giremeyeceğini dost ve düşmanın bir kere daha gördüğünü kaydederek, şöyle dedi: "Elbette, 15 Temmuz darbe girişimini yapan firariler, ruhlarını dolar karşılığında satanlar, başka ülkelere sığınmış durumdalar. FETÖ'cülerin ortak özelliği var: vatana ihanet etmeleri. Değerleri farklı. Kimisi 1 dolara, kimisi 50 bin dolara bu ülkeyi, bu cennet vatanı satıyor, ihanet ediyorlar. Ama gerçek olan şu ki bayrağına, istiklaline ve istikbaline layık olan bu millet, hiçbir şekilde ruhunu da kendisini de yabancıya satmış, Türkiye düşmanlarına satmış bu güruha asla izin vermemiştir. Kıyamete kadar da bu topraklarda hiçbir zaman bu gibi güruhlara, işgalcilere asla izin vermeyecektir. Bütün bu yargılamalar, hukuk devleti çerçevesinde, bu hainlerin yapmış oldukları tüm fiillerden dolayı devam edecektir. Bu yargılamalar da yine Anayasa'ya göre, kanuna göre yapılmaktadır. Mahkemeler önüne gelen herkese 'Sen suçlusun, şu kadar ceza vereceğim' demiyor, suçluyla suçsuzu ayırıyor. Yargılamayı adil bir şekilde yapıyor ama darbeciler de görüyorsunuz en ağır cezayı, Türk Ceza Kanunu'nda hangi hüküm varsa bunlardan dolayı da cezalarını alıyorlar."



Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar için 'badem kurusu' rengi tek tip kıyafet düzenlemesini de değerlendiren Bakan Gül, "Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de bu anlamda düzenleme yaptı. Elbette mahkemeler, en adil bir şekilde yargılamayı yapacak ve bu yargılamalar da en hızlı şekilde sonuçlanacak. Milletimizin beklentisi, ümidi bu şekildedir" diye konuştu.



ŞİMŞEK: ÇOK DAHA İYİ GÜNLER BEKLİYOR BİZİ



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Ortadoğu ve iç sıkıntıların azalmasıyla çok daha iyi günler geleceğini ifade ederek, "Tabii ki hem şehir ölçeğinde hem ülke ölçeğinde çok daha iyi günler bekliyor bizi. Zor bir dönemi geride bıraktık. İnşallah gerek Ortadoğu'daki sıkıntılar giderek azalacak, gerek ülkemizde oynanan oyunlar bozuldu biliyorsunuz, onların etkisi inşallah daha az hissedilecek" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



-----------------



AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı



Mehmet Şimşek ve Abdulhamit Gül'ün gelişi



Partililerle selamlaşmaları



Bakan Gül'ün konuşması



Mehmet Şimşek'in konuşması



Genel ve detay görüntüler



(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 369 MB



====================================================



4)PATLAYAN ELEKTRONİK SİGARA YANGIN ÇIKARDI



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katında, geceden şarja takılan elektronik sigara, büyük bir gürültüyle patlayıp, yangına neden oldu. Evde bulunan 3 kişi, balkondan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Adalet Mahallesi, 10004 Sokak'taki beş katlı Zafir Apartmanı'nın üçüncü katındaki, 40 yaşındaki Sebahattin Subak'a ait dairede, bugün saat 09.00 sıralarında, patlama sesiyle birlikte yangın çıktı. Oturma odasında geceden şarja takılan elektronik sigaranın patlaması nedeniyle çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Patlama sesine uyanan Sebahattin Subak, eşi ve kızı ile birlikte panik içinde balkona kaçtı.



İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDILAR



Subak'ın 'Yangın var' diye bağırarak, yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla Subak Ailesi'ni balkondan indirerek kurtardı. İtfaiye ekipleri, bir yandan da diğer odalara da sıçrayan yangına su sıkarak müdahale etti. Alevler yaklaşık 1 saate söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.



Subak Ailesi'nin uzaktan akrabası olan Devran Toprak, yangının elektronik sigaradan çıktığını belirtip, "Evde yaşayanlar uyurken bir patlama olmuş. Patlama sesiyle uyanıp, yangını görünce kendilerini balkona atmışlar. Balkondan tahliye edildiler. Elektronik sigaranın kullanılmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



---------------------



-Mahsur kalanların itfaiyenin merdiven aracı ile kurtarılması



-Çıkan dumanlardan görüntü



-Evin dışından görüntü



-Yangın çıkan odadaki eşyalardan görüntü



-Söndürme çalışymalarından görüntü



-Devran Toprak ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



======================================================



5)90 YILLIK SUZENİ NAKIŞINA YENİ DESENLERLE HAYAT VERİYORLAR



BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği nakış kursuna katılan 25 kadın, kurs hocası Saliha Demir'in annesinin çeyizindeki 90 yıllık suzeni nakışı örneğine, modernize edilmiş yeni nakış ve desenlerle hayat veriyor.



Burhaniye'de Halk Eğitim Merkezi binasında ekim ayında nakış kursu başlatıldı. 2018 yılı Mayıs ayında sona erecek kursa, 25 kadın katıldı. Haftanın 5 günü devam eden kursta, kursiyer kadınlar, iğne oyası ve hesap işi nakışları ile birbirinden güzel el işlemeleri ürünler hazırlıyor. Kursiyerler özellikle öğretmen Saliha Demir'in annesinin çeyizindeki 90 yıllık suzeni nakış örneğine, modernize edilmiş nakış ve desenlerle yeniden hayat veriyor.



Nakış yapmaktan büyük mutlu duyduğunu belirten kursiyer Nurhan Akın, "Kursta çok güzel işler yapıyoruz. Yaptığım ürünleri değerlendirmek istiyorum. Kızım yok ki kızıma çeyiz yapayım. Satış amaçlı yapıyorum" dedi.



Kursa ilk defa katıldığını ifade eden Özlem Ümit Ürkmez ise "Yaptığım işin adı suzeni nakışıdır. Biz bu işleri, Saliha Demir hocamız sayesinde öğreniyoruz. Benim buraya geliş ve öğrenme amacım, aileme, eşime ve çocuklarıma katkıda bulunmaktır. Bunları gelire dönüştürüp aile ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.



Kursiyer Funda Baran, nakış kursu ile kızlarına çeyiz hazırladığını söyledi. Kursiyer Hatice Geren ise iğne oyası ile çocuklarına annesinden hatıra kalacak güzel ürünler yaptığını belirtti.



Kurs öğretmeni Saliha Demir ise amaçlarının gün ışığına çıkmamış nakışları ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Fabrikasyon olan piyasa işinin dışında çalışmalar olsun istedim. Bunlardan da en çok önemsediğim suzeni nakışıydı. Şurada gördüğünüz nakış 90 yıl önce yapılmış olan annemin sandığından bir çalışmaydı. Bunu, üç yıldır modernize edilmiş nakışlarla, desenlerle arkadaşlara yaptırıyorum. Çok yoğun ilgi görmekte. Her sene farklı versiyonlarını çalışarak hayata katıyoruz. Buraya gelen arkadaşların farklı farklı amaçları var. Terapi amaçlı gelen var. Aile ekonomisine katkıda bulunmak için gelen var. Eşine, dostuna, çocuğuna, torununa bir şeyler yapmak için gelen var. Yani hepsi 'ben de varım' demek için buradalar. Sadece nakışı paylaşmıyoruz. Sevgimizi ve ekmeğimizi de paylaşıyoruz."



Kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel eserlerin, yıl sonu sergisinde yer alacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Nakış yapan kadınlardan görüntü.



-Suzeni nakışından genel ve detay görüntü.



-Nurhan Akın ile röp.



-Özlem Ümit Ürkmez ile röp.



-Funda Baran ile röp.



-Hatice Geren ile röp.



-Öğretmen Saliha Demir ile röp.



Haber-Kamera: Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir),



===================================================



6)BENZİNLE KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ, POLİS YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ



ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde Erdal Ç. (34), hastanede kızının tedavisiyle yeterince ilgilenilmediğini öne sürerek, kentin işlek caddesinde üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Erdal Ç., polisin yangın tüplü müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Olay, sabah saatlerinde, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Elinde benzin şişesi bulunan Erdal Ç., iddiaya göre, bağırarak hastanede yatan kızıyla doktorların yeterince ilgilenmediği ileri sürüp, kendisini yakacağını söyledi. Erdal Ç., daha sonra elindeki şişede bulunan benzini üzerine döküp, kendisini ateşe verdi. Bu sırada bölgede bulunan polisler, bir iş yerinde bulunan yangın tüpünü alıp, Erdal Ç.'ye müdahale etti. Yanmaktan son anda kurtulan Erdal Ç., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Vücudunda küçük çaplı yanıklar oluşan Erdal Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







ŞANLIURFA,



==================================================