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DHA YURT BÜLTENİ - 6

08.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:27
DHA YURT BÜLTENİ - 6

Koronavirüse yakalanmayanlar, aldıkları önlemleri anlattıİZMİR'de koronavirüse yakalanmayan vatandaşlar, aldıkları önlemleri anlattı.

Koronavirüse yakalanmayanlar, aldıkları önlemleri anlattı

İZMİR'de koronavirüse yakalanmayan vatandaşlar, aldıkları önlemleri anlattı. Doğru beslendiklerini ve vitamin takviyesi aldıklarını söyleyen vatandaşların birçoğu ise ayrıca virüsten korunmak için çift maske taktıklarını söyledi.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşlar da tedbirlerini sıklaştırdı. İzmir'de koronavirüse yakalanmamış olan vatandaşlar kendi aldıkları önlemleri anlatarak, günlük hayatlarındaki tedbirleri paylaştı. Koronavirüse yakalanmamak için vitamin desteği aldığını söyleyen vatandaşlardan Cem Özer, "Koronavirüse şu ana kadar yakalanmadım. Çift kat maske ve siperlikle korunuyorum. Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Sarımsağın önemli bir besin kaynağı olduğunu düşünüyorum. Sarımsak tüketiyorum. Ev buluşmalarını kaldırdım. Görüştüğüm kişilerle de maske ve mesafe kurallarına dikkat ediyorum" dedi.

Havva Yadigar da koronavirüsten korunmak için çift maske kullandığını belirtip, "Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Uzmanların önerdiği vitaminleri almaya dikkat ediyorum. Saf yağ, zeytinyağı tüketip yemeklerime koyuyorum. Sürekli dezenfektanımı yanımda taşıyorum" diye konuştu.

Uykunun çok önemli olduğunu ve mevsiminde sebze ve meyve tükettiğini ifade eden Erdinç Ereş de şunları söyledi: "Ayrıca koronavürsten korunabilmek için maske, mesafe ve hijyene çok dikkat ediyorum. Bir anlık bir boşluk, ihmal bu hastalığı kapmamıza neden olabilir.  Çift maske özellikle son günlerde kullanmaya başladım. Cebimde sürekli dezenfektan taşıyorum ve hiç üşenmeden kimle iletişim halinde olursam hemen ellerime sıkıyorum. Mevsiminde çıkmış sebze ve meyvelerin tüketilmesine dikkat ediyorum."

'ET SUYU, KEMİK SUYU TÜKETİYORUM'70 yaşındaki Mehmet Ali Ulutaş ise koronavirüse yakalanmamak için et suyu ve kemik suyu tükettiğini vurgulayıp, "Doğal besleniyorum. Ekmeğinden tutun da yemeğime kadar beslenmeme çok dikkat ediyorum. Kasaptan et suyu, kemik suyu alıyorum. Günlük yumurtamı yiyorum. Haşlamalık ilikli et aldım. Onu haşlayacağım. Hindi eti aldım. Onu da sote yapacağım. El temizliğine ve mesafeye çok dikkat ediyorum. Elimden geldiğince mineral ve vitamin dengemi iyi tutmaya çalışıyorum. Mart'ta bu hastalık çıktığı zaman yazlığımda D vitaminini çok depoladım. Vitamin alımına da çok dikkat ediyorum" dedi.Yıldız Kanberoğlu da koronavirüsten korunmak için hijyene çok dikkat ettiğinin altını çizip, "Evimi dezenfekte ediyorum. Maskemi çıkarmıyorum. Ellerimi sürekli yıkıyorum, dezenfektanımı yanımdan hiç ayırmıyorum" dedi. Kanberoğlu şöyle devam eti: "Ayrıca bağışıklığımı yüksek tutmak için kellepaça çorbası içiyorum. Doğal zeytin, kekik tüketiyorum. Zeytin yaprağından çay yapıp, içiyorum. C vitamini tüketiyorum. Bol bol portakal ve limon yiyorum. Bu tedbirlere uyulduğu zaman koronavirüse yakalanacağımı düşünmüyorum."

VİTAMİN KULLANIMI ARTTIAktar Erhan Tuna ise, "Koronavirüse karşı daha çok kekik ve zeytin yaprağı satılıyor. Ihlamur ve adaçayı satışlarımız da bu süreçte devam ediyor" dedi.

Eczacı Fatih Çakmaklı da koronavirüs sürecinde Cve D vitaminlerinin satışının arttığına dikkati çekip, "Hekim veya eczacı önerisinde olmayan vitaminlerin kullanılmamasını öneriyoruz. Ancak bu vitaminlerin tüketimine de dikkat ederek, vücudun dengesini bozmayacak şekilde kullanılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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