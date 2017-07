Dha Yurt Bülteni-5

Hint kenevirlerinin ekili olduğu yerleri drone tespit etti, polis operasyon düzenledi



Hint kenevirleri sulamak için damlama sulama sistemi kurmuşlar



ANKARA'nın Kahramankazan İlçesinde polisin başarılı çalışması sonucu 2 gün önce piyasa değeri 1,5 milyon liralık Hint kenevirinden sonra bu kez drone ile yapılan operasyonda ise piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olduğu tahmin edilen hint keneviri ele geçirildi. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun, son birkaç yılda Ankara'da yapılmış en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Polis, son 3 günde piyasa değeri 7 milyon 500 bin liralık hint keneviri operasyonuna imza attı.







Kahramankazan'ın İmrendi Mahallesi sınırlarında Ovaçayı kenarlarında 3 bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce piyasa değeri 1,5 milyon lira olduğu tahmin edilen 700 kök Hint keneviri ele geçirmişti. Bölgenin korunaklı olmasından dolayı başka noktalarda da ekim olabileceği şüphesiyle araştırmasını sürdüren polisler, drone ile yüksek ağaçlar ve çalılıklar arasında bir bölgede Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Ekipler, arazi şartlarından dolayı drone'nuntespit edemeyeceği yerlerinde olabileceğini de düşünerek, zor şartlarda yaya olarak araştırmasını sürdürdü. Ekipler belirlenen yer haricinde 3 farklı bölgede daha ekim yapıldığını tespit etti. Araştırmalarını tamamlayan ekipler, şüphelendikleri bir zanlıyı da takibe alıp, operasyon için düğmeye bastı. Hint kenevirlerinin sulanması için özel damlama sulama sistemi kurulduğunu tespit eden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.



3 BİN 500 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ



Polis ekiplerinin gündüz saatlerinde başlayan söküm işlemi., gece geç saatlere kadar devam etti. Ekipler, gecenin sonunda 4 tarlada yaklaşık 3 bin 500 kök Hint keneviri olduğunu tespit etti. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün son üç günde düzenlediği operasyonla 7 tarladan toplam 4 bin 500 kök hasada hazır Hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen Hint kenevirlerinin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu tahmin ediliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hint kenevirleri, daha sonra yakılarak imha edilecek.



AĞAÇLAR KATLEDİLEREK TARLA YAPILMIŞ



Yer söğüdü, kavak ağaçları ve dikenli çalılıklarla çevrili alanı özel bir göz olamadan tespit etmenin mümkün olmadığı belirtildi. Zehir tacirleri 30, 40 yaşlarında ağaçları katlederek bölgeyi ekime hazır hale getirdikleri tespit edilirken, ağaçlardan temizlenen bölge, çevredeki ağaçların dallarından dolayı gizli kalınmasına dikkat edildiği gözlendi. Ekipler, çalışma yapabilmek için bölgeye iş makinesi yardımıyla girebildi.



İmrendi Mahallesi Muhtarı Kadir Çiçek, 30 yıldır hiç gitmediğini belirttiği Hint kenevirlerinin ekildiği yerlerde eskiden sebze ekildiğini belirtirken, "Buralarda sulama sistemiyle sebze yetiştirilirdi. Ama ben buraya gelmeyeli en az 30 sene olmuştur. 30 senede buralar orman haline gelmiş. Buranın bu hale geldiğine ben bile şaşırdım, gözümle görmesem inanamazdım. İnsan bile korkar buradan. Kurt, canavar da olur burada. 30-40 yıllık ağaçlar kesip, burada kendilerine böyle bir yer ekmişler" diye konuştu.



Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı



ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında DBP'li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile Ceylanpınar İlçesi'nde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan DBP Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir T., DBP Ceylanpınar Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ç. ile Kays I., Mehmet Ali K. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



Bursa'da çadırları yıkılırken göbek attılar



BURSA'da polis ve zabıta ekipleri, sabah erken saatlerde çadır kentlerde kalan Romanlara yönelik operasyon düzenledi. Çadırları iş makinaları ile yıkılan Romanların kameralara karşı göbek atması dikkatlerden kaçmadı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Uyuşturucu ile Mücadele Şube, Çevik Kuvvet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından sabah saatlerinde Roman vatandaşların bulunduğu çadır kentlere yönelik 4 farklı mahalleye operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda Romanların bulunduğu çadırlar boşaltılırken, çadırlarda ve kalanların GBT sorgusu yapıldı. Narkotik köpeği Alfa'nın da kullanıldığı olayda çadırlar didik didik arandı.



ÇADIRLARI YIKILIRKEN GÖBEK ATTILAR



Yapılan aramaların ardından çadırlar, iş makineleri tarafından yıkıldı. Bu sırada Romanlar, çadırlarının yıkıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensubunun kamerasına dönerek göbek atmaya başladı. Çadırların içerisindeki eşyaları at arabalarına yükleyen Romanlar, aldıkları bölgeden ayrıldı.



Tatil cenneti koyda uyuşturucuya karşı jandarma denetimi



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'nda uyuşturucu dedektörü köpeklerle arama yapan jandarma ekipleri, 3 ayrı noktada az miktarda esrar ele geçirdi.



Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önüne geçmek isteyen Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, geçen 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonun ardından bugün tekrar koya girdi. Saat 01.00'de 20 askerle düzenlenen operasyona, narkotik köpekleri 'Alçı' ve 'Çimen' de katıldı. Uyuşturucu dedektörü köpeklerle plaja giren jandarma ekipleri, önce tatilcilerin üzerini aradı. Ekipler, aramaları köpeklerin tepki verdiği şahıs ve alanlar üzerinde yoğunlaştırdı. Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine plajda bir tatilcinin çantasında az miktarda esrar ele geçirildi.



Ekipler daha sonra koydaki işletmelere girdi. Bungalov ve çadırlarda köpeklerle yapılan arama sırasında, 2 ayrı noktada daha, az miktarda esrar ele geçirildi. Plajdaki tatilci ile birlikte ele geçirilen esrar maddeleri ile ilişkili olduklarından şüphelenilen 3 tatilci hakkında yasal işlem başlatıldı. Bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlanması için benzer uygulamalara devam edileceği kaydedildi.



Pompalı tüfekle babasının evini basan eşini şikayet etti



ZONGULDAK'ta 25 yaşındaki Damla K., şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk ettiği eşi 27 yaşındaki Serkan K.'nın, babasının evine gelip pompalı tüfekle ateş açtığını, 1.5 yaşındaki kızı ve annesiyle birlikte canlarını zor kurtardıklarını söyleerek polise şikayette bulundu. Polis, Serkan K.'yı arıyor.



İzmit'te eşi Serkan K. ile birlikte oturan Damla K., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1.5 yaşındaki kızını da alıp Zonguldak'taki babasının evine döndü. İşsiz olan Serkan K., iddiaya göre geçen 29 Haziran'da Zonguldak'ta kayınpederinin evine gidip pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Damla K., küçük kızı ve annesiyle birlikte pencereden atlayarak komşularına sığındı. Serkan K. kaçarken kayınpederi Cengiz Topal'a da ateş etti, ancak isabet etmedi.



Damla K., anne ve babasıyla polise şikayette bulundu. Polis, kaçan Serkan K.'yı ararken; tehdit mesajları göndermeye devam eden eşinden korktuğunu söyleyen Damla K., "Erkek kardeşimle anlaşamıyordu eşim. Sürekli kavga ediyorduk. Babamın evine döndüm. Bana 'Seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım. Ben içeri girerken birkaç kişiyi daha götüreceğim. Sonra kendimi öldüreceğim.' şeklinde mesajlar atıyor. Olay günü de evin önündeydim, elinde silahla geldi. İçeriye kaçtım, kapıyı kiletledim. Ateş ederek kilidi kırdı. İçeride rast gele ateş etti. Canımızı zor kurtardık. Bizi sürekli tehdit etmeye devam ediyor" dedi.



Henüz yakalanmayan damadının tehdit mesajları gönderdiğini söyleyen 51 yaşındaki Cengiz Topal da "Defalarca yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Can güvenliğimiz yok. Hayati tehlikemiz var, evden dışarıya çıkamıyoruz. Biran önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.



Hurda satarak evini yaptı, 2 çocuğunu okuttu, emekli oldu



ZONGULDAK'ın Elvanpazarcık Beldesi'nde 15 yıl terzilik yaptıktan sonra iflas eden 2 çocuk babası, 55 yaşındaki Yusuf Bir, eşi 51 yaşındaki Melehat Bir ile 13 yıldır molozların arasında topladığı demir, bakır gibi hurda metaller ile odunları satarak geçimini sağlıyor. Yusuf Bir, bu iş sayesinde evini yaptığını, 2 çocuğunu evlendirdiğini, Bağ-Kur'dan emekli olduğunu söyledi.



Yusuf Bir, işlerinin kötü gitmesi üzerine terzi dükkanını kapatıp bir süre iş aradı. İş bulamayan Bir, maden ocaklarında kömür üretimi sırasında ortaya çıkan molozların kamyonlarla döküldüğü Sapça Mevkii'ndeki uçurumda bakır, demir gibi hurdaları toplamaya başladı. Yusuf Bir, eşi Melahat Bir ile birlikte her gün moloz yığınlarının arasında bulduğu hurda metal ve odun parçalarını çuvallara doldurup kamyona yükleyerek sattı. İlk zamanlar aylık kazancı 5-6 bin lirayı bulan Yusuf Bir, bu sayede babasından kalan araziye evini yaptı, 2 oğlunu okutarak evlendirirken, Bağ-Kur'dan da emekli oldu.



Yusuf Bir, son dönemde maden ocaklarında üretimin azalmasıyla birlikte kendi işlerinin de düştüğünü, şimdi aylık 1000-1500 TL kazandığını söyledi. Ocaklardan çıkan taş ve molozların döküldüğü uçurumda her gün hurda toplamaya devam eden Yusuf Bir, şöyle konuştu:



"Burası sayesinde emekli oldum. 11 bin lira sigorta borcum vardı. Onu da ödedim. Hep buranın sayesinde bunları yaptım. Odunu, bakırı satıyorum. Kömürü kendim kullanıyorum. Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan Allah razı olsun. Buraya başka aileler de geliyordu. Şimdi üretim düşünce buraya gelen kamyon sayısı da azaldı, gelen insan da azaldı. Gücüm yettiği yere kadar burada çalışacağım."



Melehat Bir ise, ekmek paraları ve yakıtlarını buradan karşıladıklarını anlatırken, "Taşların arasında kazma kürek buluyoruz, topluyoruz. Allah sağlık verdikçe ben devam edeceğim. Her iş zordur. Gençlerin güvendikleri yer var. Babam bana para verseydi, kayınpederim para verseydi biz bunu yapar mıydık? Her şey gelir için. Yaşamak için çabalayacaksın, oturmayacaksın. 'Biri bana filtre versin, kurban gelsin, et versin.' demeyeceksin. Başımız dik, yüzümüz ak burada ekmeğimizi çıkartıyoruz" diye konuştu.



