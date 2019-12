DHA YURT BÜLTENİ -22

06.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:38

7 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri'de, 7 ayrı suçtan 5 aydır aranan ve 4 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ayhan K. (20), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'açıktan hırsızlık', 'mala zarar verme', 'oto hırsızlığı', 'otodan hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 5 aydır aranan Ayhan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında 4 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, polis ekiplerince merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Anıl Sokak'taki eve yapılan baskın sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Cezaevi firar ettiği belirlenen Ayhan K., polisteki işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü-------------Zanlının emniyetten çıkarılışı-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

==========================

'Ölüm yokuşu'nda freni boşalan kamyon dehşet saçtı İzmit'te 'ölüm yokuşu' olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan yasak olmasına rağmen iniş yapan kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki araca çarptı. Araçlar art arda çarpışırken, 2 kişi yaralandı.Kaza İzmit'te ölüm yokuşu olarak bilinen ve yüzde 18 eğime sahip olan Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Yasak olmasına rağmen yokuştan inmeye çalışan Hüseyin İri (28) yönetimindeki 41 VS 422 plakalı kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki otomobile çarparak yan şeritte bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazanın etkisiyle yolda duran araçlar art arda çarpıştı. Kamyon ile birlikte 7 araç hasar gördü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin İri'yi bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlatırken, acil sağlık ekipleri de kazada yaralanan 41 FJ 324 plakalı otomobilin sürücüsü Özdemir Sayan'ı (42) ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kazada kamyonun direksiyonunda sıkışan sürücü Hüseyin İri, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin İri, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iniş yönü tamamen trafiğe kapandı. Devrilen kamyon ve diğer araçların vinç ve çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazaya karışan araçların sürücülerini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.Öte yandan, polis ekipleri kaza sonrasında olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Bazı kişiler olayı izlerken, bazılarının ise cep telefonları ile fotoğraf ve video çektiği görüldü. Polis ekipleri vatandaşlara kaza yerinden uzaklaşmaları yönünde uyarı yaptı.

Görüntü Dökümü------------Kaza yerinden görüntülerKamyonda sıkışan sürücünün çıkarılmasıSürücüye yapılan ilk müdahaleDevrilen kamyonun vinç ile kaldırılmasıMeraklı vatandaşlarDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

==========================

Tomruklar yola döküldü, Bolu Dağı ulaşıma kapandı Bolu'da, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde TIR ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TIR'ın dorsesinde bulunan tomruklar yola savruldu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, tomrukların yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 2 saat sonra ulaşım normale döndü.Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Esalettin Fidanboy yönetimindeki 74 DH 720 plakalı tomruk yüklü TIR ile aynı yöne giden Ali Kuyumcu idaresindeki 06 ED 446 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü yara almazken, otomobil sürücüsü Ali Kuyumcu ile aynı araçta bulunan Ayhan Akkan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.YOL TRAFİĞE KAPANDIKaza nedeniyle TIR'ın dorsesinde bulunan tomruklar yola savruldu. TIR da kayarak yolu kapattı. TEM yolunun Bolu Dağı tünelinin de yer aldığı Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, zaman zaman emniyet şeridinden trafik akışı sağlarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu TIR yoldan kaldırılarak yolda trafik 2 şeritten sağlanmaya başladı. Yola dökülen tomrukların da kaldırılmasıyla 2 saat sonra trafik 3 şeritten normal akışına döndü.

Görüntü Dökümü-------------Kaza yapan araçlar-Yoldaki tomruklar-Ekiplerin çalışmaları-Trafikten görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

==========================

'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hasta olmayanlar adına sahte reçete ve engelli raporu düzenleyip, SGK'yı zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden serbest bırakılan Güven Y. (46), evinin kömürlüğünde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. 3 çocuk babası Güven Y.'nin 'Ben suçsuzum. Bugüne kadar onurum ve gururumla yaşadım. Gururumla ölüyorum' yazılı not bıraktığı öğrenildi.Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hasta olmayan kişilere farklı tanılar konulup, piyasa değeri yüksek olan ilaçlar yazıldığı, para karşılığı sağlık raporu verildiği ve bu şekilde SGK'yı 5 milyon TL'den fazla zarara uğrattığını belirlediği şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmasında, 49 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 31'i tutuklanırken, gözaltında 3 gün tutulan ve inşaat işleriyle uğraştığı belirtilen Güven Y., dün, savcılık tarafından serbest bırakıldı.Güven Y., serbest bırakıldıktan sonra Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi Ekin Sokak'taki evine gitti. Tek katlı evinin yanındaki kömürlüğe geçen Güven Y., iddiaya göre, burada kendisini iple tavana astı. Bir sür sonra yakınları Güven Y.'yi iple asılı halde hareketsiz bulunca durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Güven Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 'BEN SUÇSUZUM, GURURUMLA ÖLÜYORUM' YAZILI NOT BULUNDUPolis ekiplerince yapılan incelemede Güven Y.'nin üzerine 'Ben suçsuzum. Bugüne kadar onurum ve gururumla yaşadım. Gururumla ölüyorum' yazılı not bulunduğu öğrenildi. Güven Y.'nin cesedi, savcılığın incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü-------------Evin önünden detaylar-Ev önündeki vatandaşlar-Jandarma ekiplerinin çalışması-Cenazenin alınması-Araca konulması-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), -

==========================

Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara kalkıştı Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyyar satıcı Halit Ö., bir süre önce kaldırılan mısır tezgahının tekrar zabıtalar tarafından kaldırılmak istenmesi üzerine benzinle kendini yakmaya kalkıştı. Halit Ö., uzun uğraş sonucu intihardan vazgeçti.Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Uzun Çarşı'da meydana geldi. Mısır satan Halit Ö.'nün seyyar tezgahı, 3 ay önce belediye tarafından kaldırıldı. Tezgahını tekrar bugün açınca, zabıta ekipleri tekrar kaldırmak için geldi. Halit Ö., zabıtaları görünce tezgahında altındaki benzin dolu bidonu çıkararak, kendini yakma tehdidinde bulundu. Bunun üzerine zabıta ekipleri, polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Halit Ö.'yü ikna etmeye çalışsa da ilk anda başarılı olamadı. Halit Ö.'nün yakını olay yerine gelerek, vazgeçirmeye çalıştı. Polisin de çabasıyla Halit Ö., ikna olup elindeki benzin bidonunu bıraktı. Halit Ö., ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. Tepkili olan Halit Ö., "Tezgahım kaldırıldığından beri 3 aydır evime ekmek götüremiyorum. Bizden ne istiyorlar. Onlara oy vermedik diye suç mu işledik? Dilencilik mi yapayım?" dedi.

Görüntü Dökümü------------Olay yerinden görüntüHalit Öztunç'dan görüntüUzun Çarşıdan görüntü

Polis Merkezine götürülüşünden görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

=============================

Kaynak: DHA