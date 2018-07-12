Dha Yurt Bülteni-20

KAYMAKAMIN İÇİNDE BULUNDUĞU MAKAM ARACI YANDI

OSMANİYE'nin Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin'in içinde bulunduğu makam aracı, hareket halindeyken alev alıp yandı. Makam şoförünün dumanları fark ederek aracı parketmesi sonucu olayda yaralanan olmadı.

Osmaniye'de katıldığı toplantıdan Bahçe ilçesine dönen, Osman Traş yönetimindeki Kaymakam Müfit Gültekin'in de içinde bulunduğu makam otomobili, Hasanbeyli yol ayrımı NATO Birliği mevkiinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Şoför Traş'ın sağa çekip Kaymakam Gültekin ve koruma ile içinden çıktıkları otomobili kısa sürede alevler sardı. Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ile Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaymakam, koruması ve şöförünün yara almadan atlattığı yangının nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Yangın alanı

Otomobilin yanması ve patlama

Yanan otomobilde alevlerin yükselmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK - Kamera: OSMANİYE

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MANİSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ

MANİSA'da polisin, uyuşturucu tacirlerine yönelik uzun süredir teknik ve fiziki takibin ardından bu akşam başlattığı operasyonda çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü, 1 şüpheli ise sağ olarak yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takibinde olan uyuşturucu satıcılarına yönelik bugün saat 18.30 sıralarında operasyon düzenledi. Şehzadeler ilçesindeki Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Sokak'taki iki katlı bir apartmanın zemin katında bulunan boş dükkanın çevresini saran polis, apartmanda yaşayanları güvenlik nedeniyle sessizce dışarı çıkardı. Alınan önlemlerin ardından adrese düzenlenen baskında bir şüpheli polise ateşle karşılık verdi. Çatışmanın ardından polis sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, yaklaşık 50 metre yakındaki erkek öğrenci yurdu da güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Zanlılardan biri çatışmada ölü olarak ele geçirilirken, diğer zanlı ise sağ olarak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzerine emniyete götürülürken, çatışmada ölen şüphelinin cesedi ise savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze aracıyla kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Sokakta narkotik çalışması nedeniyle girilen bir adreste polise silahla karşılık verilmesi neticesinde bir şahıs eks, bir şahıs da sağ olarak ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

İŞYERİNİ SPOR SALONU YAPMAK İÇİN KİRALAMIŞLAR

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından henüz isimleri açıklanmayan iki şüphelinin yaklaşık 3 ay önce işyerini spor salonu yapmak için kiraladıkları ve 2 gün önce ise boş işyeri içerisinde hummalı bir çalışma yaptıkları iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN/ MANİSA,

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TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

SİVAS'ta, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Gültepe Caddesi'nde meydana geldi. Sevda Uçar (33) yönetimindeki 60 BD 529 plakalı otomobil ile Zeynel Arslan yönetimindeki 58 TS 583 plakalı TIR cadde üzerinde çarpıştı. TIR sürücüsünün yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü Sevda Uçar ile araçta bulunan Cuma Çağrı Uçar (11), Zeynep Nisa Uçar (12), Pınar Erzincan (18), Elif Naz Hazırbulan (7) ve Rüveyda Hazırbulan (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Sevda ve Cuma Çağrı Uçar'ı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralıları ise Numune Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri görüntüleri

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 5 YARALI

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya-Fethiye Karayolu Karabel mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Mücahit Yırtıcı yönetimindeki 07 CRS 05 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Harun Akbaş yönetimindeki 15 AK 5554 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekileri durumu sağlık, itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Yırtıcı'yı bulunduğu yerden çıkardı. Ayrıca kamyonet şoförü Akbaş ve kamyonette yolcu olarak bulunan Batuhan Ocak (7), İlyas Ocak ve Mehmet Kayacan da yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntü

Araç içerisinde sıkışan sürücünün kurtarılmasından görüntü

Ekiplerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI'NIN DEVİR İŞLEMLERİ BAŞLADI

KAHRAMANMARAŞ'ta, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan ihaleyle, 297 milyon liraya Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılan Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı. Şirket çatısı altında yeni kurulan Mutlucan Şeker'in Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mutlu, hedeflerinin fabrikayı daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

1985 yılından bu yana Elbistan-Nurhak Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Elbistan Şeker Fabrikası'nı devralmak için fabrikaya gelen Birol Mutlu, yaptığı açıklamada ihalenin ardından sözleşmenin de imzalandığını söyledi. Sözleşmeyi dün itibariyle imzaladıklarını, hemen devir için ilçeye geldiklerini belirten Mutlu, "Dün itibariyle sözleşmemiz yapıldı, bugün de devir işlemlerini yapmaya geldik. Hedefimiz fabrikayı daha iyi şatlarda çalıştırmak. Eskilerden devralacağız daha ileriye götürmeye çalışacağız. Bundan başka bir emelimiz yok. İlelebet Yani ilelebet bu fabrikanın bu bölgede çalışmasına katkıda bulunacağız hep beraber" diye konuştu.

Mutlucan Şeker'in Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mutlu, şeker üretimi dışında şekere dayalı başka bir sanayi tesisi kurma planlarının olup olmadığının sorulması üzerine gerekli araştırmaları yapacaklarını ve öyle bir durum varsa yatırım yapabileceklerini ifade ederek, "Tabi ki yapmak isteriz, biz yatırımcıyız neticede" dedi.

Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ise, özelleştirmenin devletin bir kararı olduğunu ve bu karara da saygı duyduklarını söyledi. Fabrikanın daha iyi şartlarda çalışması için hem sendika hem de çalışanlar olarak firmanın yanına olacaklarını kaydederek, "Şirketin sahibiyle, yanılmıyorsam Ali bey ile görüşeceğiz. Sendika olarak elimizden ne geliyorsa kendisi bizi muhatap kabul ederse biz hem işçi olarak, hem çalışan personel olarak hem de sendika olarak her daim onun yanında olacağız. Başta ülkemiz için fabrikamızı nasıl ayakta tutarız öncelikle onun hesabını yaparız. Biz kişisel hesap peşinde değiliz. Öncelikle Elbistanımızın bu fabrikamızdan daha fazla verim alabilmesi için gayret edeceğiz" diye konuştu.

SON KAMPANYADA 48 BİN TON ŞEKER

Türk Şeker verilerine göre, 33 yıl önce 2 bin 400 dekarlık bir alan üzerine kurularak şeker üretimine başlayan Elbistan Şeker Fabrikası'nda 180'i daimi, 101'i de geçici işçi ve 33'ü de memur olmak üzere 314 kişi istihdam ediliyor. 2016-2017 kampanya döneminde 2 bin 710 çiftçinin 7 bin 80 hektarlık bir alanda ektiği 411 bin şeker pancarını işleyerek 48 bin 50 ton kristal şeker üretti. Fabrikada şekerin yanında 17 bin 671 ton melas ile 98 bin 195 ton yaş küspe üretildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Elbistan Şeker Fabrikası'nın girişi

Fabrikanın açık alanı

Birol Mutlu ile röp.

Fabrika binası

Mehmet Kılıç ile röp.

Bantlarda giden şeker pancarları

Pancarların yıkanması

Şekere üretiminden detay

Şekerlerin çuvallanması

Şeker çuvallarının taşınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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