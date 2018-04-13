Dha Yurt Bülteni- 20

Çorum'da infaz koruma memuru pompalı saldırıda yaralandı

ÇORUM'da infaz koruma memuru Cevat Yıldırım (52), kaldırımda yürürken genç bir kişinin pompalı tüfekli düzenlediği saldırı sonucu ayaklarından yaralandı. Saldırgan genç yaya olarak kaçarken, yaralanan Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı.

Olay bugün akşam saatlerinde Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Cevat Yıldırım kaldırımda yürüdüğü bir sırada arkasından yaklaşan 17- 18 yaşlarında bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Yıldırım, ayaklarına isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olayın ardından yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Yıldırım ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirleyebilmek için çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI YURDAGÜL HASTANEYE GELDİ

Saldırının ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ağır yaralanan Cevat Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışı kısa bir açıklama yapan Yurdagül, "Gerekli çalışma yapılıyor daha sonra bilgi verilecekö dedi.

ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

İnfaz koruma memuru Cevat Yıldırım'ın mesai arkadaşları olayı haber alır almaz, hastaneye akın etti, durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Cevat Yıldırım'ın ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındığı ve tedavisine burada devam edildiği belirtildi. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası gardiyanın vurulma anı

-Olay yerinden görüntü

-Hastane acil önü

- Detaylar

(SÜRE: 4 dk) - (BOYUT: 300 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Pompalı tüfekle minareye çıktı, polisi alarma geçirdi (3)

4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Elinde pompalı tüfekle merkez Nilüfer ilçesindeki Kuba Camii'nin minaresine çıkarak şerefeden çevreye ateş eden Murat T., 3 saat 50 dakika sonra ikna edildi. Eylemine son vermemek için direnen Murat T., polislerin uzun süren ikna çabaları sonucu saat 21.50'de silahıyla birlikte minareden indi. Murat T.'nin pompalı tüfekle ateş açarak korku yaratması üzerine akşam ve yatsı namazına gelen cemaat ise can güvenliği nedeniyle camiye alınmadı.

Borcunu ödeyemediği için hakkında mahkemece hapis cezası verildiği iddia edilen Murat T., olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekibi tarafından muayene edildikten sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Murat T'nin minareden indirilip ambulansa alınması

Ambulansın içinden görüntü

Ambulansın hareket etmesi

Pompalı tüfek

Genel ve detay

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA,

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Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

MERSİN'de, bir süredir kayıp olarak aranan A.B.'nin (25), denizde cansız bedeni bulundu.

Merkez Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi'ndeki sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz bir erkek bulunduğu ihbarını yaptı. Olay yerine gelen dalgıç polislerin, uzun uğraşlar sonucu denizden çıkardığı kişinin bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen A.B. olduğu saptandı. Başında yara izi bulunan A.B.'nin cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, meraklı vatandaşların polislerin olay yerinde yaptığı çalışmaları izleyip cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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Deniz polisinden görüntü

Polis cesedi bulması

Polis cesedi bota çıkartması

Meraklı vatandaşlardan görüntüler

Cesetten görüntüler

Ceset iskeleye çıkarılırken

Meraklı vatandaşların telefonu kamerasıyla çalışmayı görüntülemesi

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'28" BOYUT: 188 BM

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN,

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2 kişinin öldüğü olayla ilgili bir tutuklama

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük'ün (30) öldürülmüş halde bulunduğu olayla ilgili olarak, aynı yerde yaralı olarak bulunan Gültekin Köle (32), tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Köle tutuklanırken, Bülbül ve Gölcük'ün cenazeleri ikindide kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Dün saat 15.00 sıralarında, Ödemiş-Şirinköy Karayolu'nun 2'nci kilometresindeki Kerpiçlik mevkiinde yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İbrahim Bülbül ile Ödemiş'te berberlik yapan Erdoğan Gölcük'ün cesetlerini bulurken, Gültekin Köle'nin ise yaralı olduğu anlaşıldı. Yapılan icelemede, Bülbül'ün başından, Gölcük'ün ise bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Bülbül'ün çiftçilik yapan eniştesi Köle'nin ise sırtından tabancayla vurulduğu tespit edildi. Gültekin Köle ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Köle, bugün sevk edildiği adliyeye tutuklandı. Öte yandan, savcılıktaki ifadesinde Köle'nin konuşmadığı, susma hakkını kullandığı belirtildi.

Yaşamını yitiren İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük'ün cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için dün İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Yapılan otopsiler sonrasında, Gölcük'ün cenazesi Ödemiş Büyük Camii'nde, Bülbül'ün cenazesi ise Ortaköy Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından bugün toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenazelerden görüntü

Zanlının adliyeye sevkinden görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),