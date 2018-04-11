Dha Yurt Bülteni-20

Serik'te silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Hasan Borucu (26) ve İsmet Korkmaz (49) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde oturan ve aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen iki komşu olan S.A. ile Hasan Borucu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iddiaya göre S.A. yanındaki ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile yanındaki kardeşi Hakan Borucu (24), İsmet Korkmaz ve Ahmet Memiş'e (24) ateş etti. S.A. olay yerinden kaçarken, durumu ağır olan Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz çevredekilerin yardımıyla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kalçasından vurulan Ahmet Memiş'i ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne, sağ bacağından vurulan Hakan Borucu'yu da ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Ahmet Memiş ilk müdahalesinin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Haberi alıp hastaneye gelen Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döktü. Polis ise herhangi bir olayın çıkmaması için hastanede ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli S.A. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan S.A.'nın polis merkezine götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaneden görüntüler

Ambulans görüntüsü

Ölen İsmet Korkmaz ve Hasan Borucu'nun fotoğrafı

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yöne giden F.K. yönetimindeki kamyona arkadan çarpan 20 yaşındaki Özcan İmza hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu Limontepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Plakasız motosikletiyle Çeşme yönüne giden Özcan İmza yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne giden F.K. idaresindeki 35 DAA 16 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikleti gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İmza'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kamyon şoförü F.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yerinden görüntü

Motosikletten ve kamyondan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Sağlık ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY/ İZMİR,

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Gölete düşen otomobilde 3 çocuğuyla birlikte öldü (5)

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Göle uçan otomobilde 3 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Musa Hoşça'nın dün sosyal medya hesabından "Ehbe ehbe Kayseri goca adamı bitirdin nalet olsun hayırlı akşamlar gönül dosları" notuyla biri çocuklarıyla çekilmiş iki fotoğraf paylaşması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sosyal medyadan paylaşılan mesaj-foto

Haber: İbrahim ÖZTAŞ/ Adana

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Malatya'daki 76 sanıklı darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devam edildi (3)

AKIN: KAKAO TALK'I, DÜNYA'DA 300 MİLYON İNSAN KULLANIYOR

Malatya'daki 15 Temmuz darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasının üçüncü oturumunda, İstihkam Alayı Komutan Vekili Yarbay İsmail Akın, esas hakkında savunmasını yaptı. 'Kakao Talk'a ilişkin iddialarını kabul etmeyen Akın, "4- 30 Ocak ve 28 Şubat davalarında bu konu tutukluluğun gerekçesi olarak ortadan kaldırılmıştır. İddia makamında bu maddi gerçekler göz ardı edilerek, tekrar aynı iddiadan bahsedilmiştir. Kakao Talk, dünyada 300 milyon insanın kullandığı mesajlaşma programıdır. Güney Kore'de akıllı telefonu olan herkes bu programı kullanır. İki yıl süreyle Güney Kore'de görev yaptım. El konulan telefonumu 2011 yılında Güney Kore'den aldım ve 6 yıldır aynı telefonu kullanıyorum" diye konuştu.

'VERİLEN TEK EMİR 'KOKTOD' EMRİDİR'

İddia makamının darbeye teşebbüs iddialarını kesinlikle kabul etmediğini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"15 Temmuz akşamı Alay Komutanı Vekiliydim. Zeki Karataş'ın ardından Tuncay Pekşen'in emirlerine uydum. Verilen emir Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi (KOKTOD) birliğinin hazır edilmesi, KOKTOD emri dışında İsmail Akın'ın verdiği ve aldığı bir emir söz konusu değildir. Malatya'ya 4 gün önce geldim. Verilen KOKTOD emri tatbikat mı, gerçek mi, uygulama mı değil mi bilmem mümkün değildir. Ben tabur komutanı olarak geldim, tabur komutanlığını almadan alay komutanlığına vekil oldum. Verilen tek emir KOKTOD emri."

'HTS'DE DE BUNUNLA İLGİLİ BİR KAYIT YOKTUR'

Zeki Karataş'ın birinci amiri olduğunu, Tuncay Pekşen kışlaya geldiğinde askerliğin gereği Zeki Karataş'ı aradığını ifade eden Akın, "Bahadır Erdemli benim amirim değildir, bana hiçbir emri de olmamıştır. Gece boyunca da görüşmem olmamıştır. HTS'de de bununla ilgili bir kayıt yoktur" diye konuştu.

ÇAKICI: UÇAK SAVARLAR DIŞARIYA ÇIKMADI

Tutuklu sanıklardan 2'nci Ordu Komutanlığı Karargah Destek Grubu Emniyet ve Muhafız Bölüğü Uçak Savar Takım Komutanı Piyade Üsteğmen Hüseyin Çakıcı, Emrinde 6 uçaksavar silahı bulunduğunu, 15 Temmuz gecesi uçaksavar silahlarından biri dahi silahlıktan dışarı çıkmadığını, kanunsuz ve suç teşkil eden bir emir vermediğini savundu.

Çakıcı, amirlerin emrettiğini, asların uyguladığını, 16 Temmuz civarında erleri polise teslim ettiğini belirterek, "Erlerin, ifadelerinde geçen 150 er ile 2 yaralıyı kurtardığım beyan edilmiştir. Kandırıldığım, yanlış yönlendirildiğim ve tehdit edildiğim ortaya çıkmıştır. Emrimde yüzlerce asker varken suç teşkil eden bir emir vermediğim ortadadır" dedi.

GÜRCAN: VALİ TOPRAKLA HUDUTİ TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Emir Astsubayı tutuksuz yargılanan Fatih Gürcan, dönemin Malatya Valisi Mustafa Toprak ve Huduti'nin telefonla görüştüklerini ifade ederek, "Makam odasında 5 cep telefonu, 2 harici telefon vardır. İrtibat kurulmaması gibi bir durum olamaz. Vali ile Huduti'yi 1-2 kez görüştürdüm. Görüştürmeme gibi bir durum söz konusu olamaz. Vali Mustafa Toprak, beyanlarında telefon görüştürülmemesi olayını açıkça izah etmiştir. Art niyetim olsa hiç görüştürmezdim. Telefon irtibat sorumluluğu emir subayındadır, sıkıntı yaşadığında biz kendisine yardımcı olmakla görevliyiz. O gecede aşırı bir yoğunluk olduğundan dolayı bunu icra ettim" diye ifade verdi.

'OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM VARDI VE GÖREV TANIMINI YERİNE GETİRDİK'

15 Temmuz gecesi telefon aksaklığı yaşanmaması için telefonlara cep vererek, ordu komutanının irtibatını sağladığını kaydeden Gürcan, şöyle konuştu:

"Bütün telefon trafiğinin yoğunluğu 00.00 ila 02.00 arasındadır. Bu kadar yoğun telefon trafiğinde mutlaka aksilikler yaşanmıştır. Art niyetli değerlendirmek tam taraflı bakmaktır. 15 Temmuz'da koruma astsubayı olarak görev yapıyordum, birinci sicil amirim Sedat Kaya, benim baka bir görevim yoktur. Benim görevimin tanımımda 'ordu komutanını korumak' diye yazar. Olağanüstü durumda görev tanımında ifadeler değişir ama bizim değişmez. Olağanüstü bir durum vardı görev tanımını yerine getirdik."

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Malatya'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasında mahkeme heyeti sanıkların esas haklarındaki savunmaları dinleyerek 4'üncü oturumda kalan sanıkları yarın dinleyerek devam edecek.

HABER: Taha AYHAN/ Malatya

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