ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç

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ABD'de Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması amacıyla başlatılan azil girişiminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie tarafından hazırlanan 8 maddelik azil önergesinin Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi engellendi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Darrell Issa'nın önergenin Adalet Komisyonu'na sevk edilmesi yönündeki talebi, yapılan oylamada 204'e karşı 211 oyla kabul edildi.

AZİL ÖNERGESİ KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Temsilciler Meclisi'nde alınan kararla Hegseth hakkındaki azil önergesi doğrudan Genel Kurul'da görüşülmek yerine Adalet Komisyonu'na gönderildi. Böylece Savunma Bakanı'nın görevden alınmasına yönelik girişimin ilerlemesi engellenirken, önergenin geleceği de belirsizliğe girdi.

Mevcut Kongre döneminin 3 Ocak 2027'de sona erecek olması nedeniyle, azil önergesinin bu tarihe kadar yeniden gündeme alınarak oylanmaması durumunda geçerliliğini yitireceği belirtildi.

TRUMP: BÜYÜK BİR AMERİKAN VATANSEVERİ AKLANDI

Azil girişiminin engellenmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamayla Hegseth'e destek verdi. Demokratların Savunma Bakanı'nı görevden alma çabalarının başarısız olduğunu belirten Trump, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'yi de sert sözlerle hedef aldı.

Trump açıklamasında, "Tam bir ezik olan Thomas Massie hariç her bir Cumhuriyetçi Pete'in lehine oy kullandı. Bir kez daha; Venezuela ve İran'daki zaferler, ordu tarihimizdeki en iyi askere alım rakamları (orduya katılmak isteyenlerden oluşan uzun bekleme listeleri var!) ve eşine az rastlanır bir ruh, büyük bir Amerikan vatanseverinin aklanmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

Demokratları da eleştiren Trump, muhalefetin ABD'yi siyasallaştırdığını ve istismar ettiğini öne sürerek, "Onların durdurulması gerekiyor" dedi.

İRAN, YEMEN VE VENEZUELA OPERASYONLARI SUÇLAMASI

Hegseth hakkındaki azil girişiminin arkasında, ABD ordusunun İran, Yemen ve Venezuela'da gerçekleştirdiği askeri operasyonlara ilişkin tartışmalar bulunuyor. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı'nın Kongre onayı olmadan bu ülkelerde askeri operasyonlar yürüttüğünü ve anayasal yetkilerini aştığını savundu.

Massie, söz konusu gerekçelerle Hegseth'in görevden alınmasını talep eden 8 maddelik bir azil önergesi hazırladı. Önergede, Savunma Bakanı'nın askeri operasyonlardaki rolü ve Kongre'nin yetkilerine ilişkin iddialar gündeme getirildi.

HEGSETH: AZİL GİRİŞİMİ SİYASİ BİR ŞOV

Hakkındaki suçlamaları reddeden Savunma Bakanı Pete Hegseth ise görev süresi boyunca gerçekleştirilen askeri operasyonların arkasında olduğunu açıkladı. Azil girişimini siyasi gerekçelerle başlatılmış bir süreç olarak değerlendiren Hegseth, Massie'yi hedef aldı.

Hegseth, "Durumundan memnun olmayan ve seçimlerde yenilmiş bir Kongre üyesinin yapmaya çalıştığı şey, ne denetim ne de hesap verebilirlik ile ilgili. Bu, ego ve hınçla hazırlanmış bir manifesto. Aleyhimdeki azil girişimi, siyasi bir şovdan ibaret" ifadelerini kullandı.

HEGSETH'İN GÖREVDEN ALINMASI ŞİMDİLİK ENGELLENDİ

Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararla Hegseth hakkındaki azil önergesinin Genel Kurul'da oylanmasının önü kesilmiş oldu. Ancak önergenin Adalet Komisyonu'na gönderilmesi, Savunma Bakanı hakkındaki suçlamaların hukuken karara bağlandığı veya tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Azil girişiminin yeniden gündeme gelip gelmeyeceği belirsizliğini korurken, 3 Ocak 2027'de sona erecek Kongre dönemi nedeniyle sürecin devamı için sınırlı bir süre bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı