Hindistan'da polis lojmanları yakınında dehşet! 3 gaz tüpü art arda patladı

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Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Mumbai kentinde 10 Kasım Salı gecesi korku dolu anlar yaşandı. Sion bölgesindeki Pratiksha Nagar polis lojmanlarının arkasında bulunan yerleşim alanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında 3 gaz tüpünün art arda patlamasıyla çevrede büyük panik yaşandı.

PATLAMALAR KAMERAYA YANSIDI

Mala Garden yakınlarında, polis lojmanlarının L5 binasının arkasında meydana gelen yangında peş peşe şiddetli patlamalar yaşandı. O anları kaydeden vatandaşların görüntülerinde, alevlerin yükseldiği ve patlama seslerinin ardından çevreden bağrışmalar duyulduğu görülüyor.

Patlamalar üzerine bölge sakinleri evlerinden dışarı çıkarken, çevrede toplanan kalabalık arasında panik yaşandı.

4 EV KÜLE DÖNDÜ, İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yerel basında yer alan bilgilere göre yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiyeci, tedavi için Sion Hastanesine kaldırıldı. Olayda can kaybı bildirilmedi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Mumbai Belediyesi tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre yangın ihbarı saat 22.51'de alındı. Mumbai İtfaiyesi, saat 23.15'te yangını birinci seviye olarak sınıflandırdı. Bölgeye 6 itfaiye aracı, polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin çıkış nedeni ve patlamaların kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.