Dha Yurt Bülteni-2

Bursa'da tek katlı evde meydana gelen doğalgaz patlamasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çevredeki binalarla, araçların da zarar gördüğü patlama sonrası ekipler, enkaz yığınına dönen evde başka kişinin olup olmadığını belirlemek için arama yaptı.

Merkez Ozmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Ziyapaşa Sokak'taki tek katlı evde, saat 08.30 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından ev enkaz yığınına döndü. Patlamada, evde bulunan 1 kişi ile yoldan geçen 18 yaşındaki bir genç kız ile yanındaki babası olmak üzere 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan, henüz kimliği öğrenilemeyen genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Patlama nedeniyle çevreki binalarla, birçok araç da zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri, enkaz yığını arasında başka kişinin olup olmadığını belirlemek için arama çalışmalarına devam etti.

Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Mersin'de, bombalı saldırı hazırlığı yapan PKK/KCK üyesi 7 terörist yakalandı.

Terörle Mücadele ile MİT Bölge Başkanlığı, Mersin ve İstanbul'da yaptığı çalışmada bombalı saldırı hazırlığında olan PKK/KCK üyesi terörist grup tespit etti. Kuzey Irak'ta patlayıcı ve hücre yapılanması oluşturma eğitimi alan Denktav kod adlı İdris Değirmenci'nin (26), 1.5 ay önce Mersin'e geldiğini tespit eden ekipler, şüphelinin inşaatlarda ve atölyelerde çalışıp normal vatandaş görüntüsü verdiğini belirledi. Sıradan bir insan profili çizen Değirmenci'nin ve diğer şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Mersin'de operasyon düzenlendi. İdris Değirmenci, kaldığı evde yakalandı. Bu adreste yapılan aramalarda Değirmenci'nin ele geçirilen bilgisayar ve telefonunda, patlayıcı hazırlamak icin araştırmalar yaptığı saptandı.

İTİRAF ETTİ

Sorgusunda suçunu itiraf eden Değirmenci, bomba eğitimi aldığını ve eylem için kente geldiğini söyledi. Adliye, emniyet, jandarma, kamu kurum ve tesislerde keşif yaptığı belirlenen Değirmenci'nin dikkat çekmemek için eylemde kullanmak üzere düşük model otomobil aradığı öğrenildi. İdris Değirmenci'nin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis ve MİT ekipleri, İstanbul'da yaptıkları operasyonlarda ise, teröristlerin Mersin'de yapmayı hedefledikleri saldırı için drone eğitimi alan Barış Can Seyfi'yi yakaladı. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İdris Değirmenci ve Barış Can Seyfi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mersin ve İstanbul'da yakalanan M.D., E.K., D.D.E., B.Y. ve M.S.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın'daki 'nevruz' denetiminde 86 şüpheli yakalandı

Aydın genelinde 'nevruz' öncesi yapılan huzur denetiminde çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde, her yıl 21 Mart'ta yapılan nevruz kutlamaları öncesi, 358 personelle asayiş denetimi yaptı. 18 ilçede yapılan denetime, jandarmanın narkotik köpekleri 'Elbet' ve 'Uçuk' da katıldı. Narkotik köpekleri, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçlarda uyuşturucu aradı. Ekipler ayrıca drone kullanarak havadan görüntü aldı. Titizlikle yürütülen kontrollerde, 4'ü FETÖ/PDY üyeliğinden, 26'sı uyuşturucu satın almak, bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek suçlarından, 8'i çocuğa cinsel istismardan, 6'sı kayıp olarak aranan, 8'i uyuşturucu madde altında araç kullanmaktan, 7'si tehdit ve yaralamadan, 6'sı nafaka hükümlerine uymamaktan, 21'i ise çeşitli suçlardan olmak üzere 86 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 435 gram esrar, 6 gram metafetamin adlı uyuşturucu, çeşitli dijital materyal, yasak kitap ve dokümanlar ele geçirildiği belirtildi. Yakalanan şüpheliler, ilçelerdeki jandarma karakollarına götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakır mutfak gereçleri yeniden kullanılmaya başladı

Kayseri'de Selçuklu Dönemi ve öncesine kadar dayanan bir geçmişe sahip olan bakır mutfak gereçleri, günümüzde yeniden kullanılmaya başladı. Özellikle evlilik hazırlığında olan genç kızların çeyizleri arasında da yer bulan bakır tencere, çaydanlık ve tavalar hem sağlıklı hem de kullanım ömrü uzun olduğu için nostaljiye önem veren vatandaşlar tarafından satın alınıyor.

Selçuklu hükümdarlarının, Osmanlı döneminde sultanların sofralarında yer alan bakır tencere, tava ve bardaklar, Kayserililer tarafından sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu için yeniden kullanılmaya başladı. Bir dönem yerini çelik tencere ve diğer mutfak gereçlerine kaptıran bakır, Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Eski Sanayi Mahallesinde bulunan Bakırcılar çarşısında sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadar az kalan ustalar tarafından yapılarak Kayseri'deki Tarihi Kapalı çarşıda bulunan tezgahları süslüyor. Son dönemlerde evlilik hazırlığında olan gelin adaylarının çeyizlerinde çelik tencere yerine bakır tencere ve mutfak malzemelerini tercih ettiğine dikkat çeken Bakır ve Bıçak Ustası Ömer Navruz,"Bakır mutfak gereçleri çok eskiye dayanan bir geçmişe sahiptir. Selçuklu döneminde hükümdarların yemekleri bakır kazanlarda pişirilmiş ve tabaklarda ikram edilmiş. Son dönemlerde de Kayseri'li vatandaşlar, çelik malzemelere oranla daha sağlıklı olduğu için bakıra dönüş var. Çeliğin ortalama ömrü 10 yıl ise, bakır'ın kullanım ömrü çeliğe oranla en az 2 katıdır. Ayrıca bakır'da yemeğin pişme süresi, verdiği lezzet ve sağlıklı olması mutfak gereçlerinde geçmişe dönüşü sağladı. Evlilik hazırlığından olan gelinler çeyizlerinde mutfak eşyalarını çelik, aluminyum ve porselen ürünlerde dizmekte idi, ancak gelinlik kızlarımızda çeyizlerini aldıkları bakır tencere, tava, çaydanlık ve bardaklardan oluşan setleri almaktalar" dedi. Çelik tencerelerin bakıra göre pahalı olduğunun altını çizen Navruz,"Çelik 5 yıl sonra aşınmaya başlar. Ancak bakır ürünleri kalaylatıp dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Uzmanların tencere seçiminde bile önerisi kalaylı bakır tencerelerdir. Bakır mutfak gereçlerinin sağlık açısından faydası var zararı yok. Bakır bardakların tanesini 10 liraya tavaları ebatlarına göre 30 TL'den 60 TL'ye kadar satıyoruz. Gelinlik kızların çeyizleri için istediği set ise 750 TL" diye konuştu.

Karslı fenomen Zümran'a 'yılın girişimci' ödülü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle düzenlediği, 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde ödüle layık görülen Karslı Zümran Ömür, köyünün bir kez daha gururu oldu. Köylerine gelen turist grubundan birinin cep telefonu kamerası kayıttayken proje ve dernekleri ile ilgili yaptığı Fransızca-Türkçe konuşması internette yayınlandıktan sonra sosyal medyada fenomen olan Kars'ın Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, "Yılın Girişimcisi" ödülüne layık görüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın elinden ödülünü alan Ömür başarı hiyakesini anlatarak, "Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Bu ödüllerde kırsalda kadına değer vermeleri bizim için çok önemliydi. Hedefimiz kadınların güçlenmesi ve saygı görmesidir" diye konuştu.

Topladığı kağıtlar alev aldı

Erzurum'da kamyonet ile seyir halinde olan bir sürücünün, topladığı atık kağıtlar atılan sigara izmariti nedeniyle bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine Taşmağazalar semtinde aracını durduran sürücünün yardımına esnaf ve yoldan geçenler koştu. Süs havuzundan kovalarla taşınan su ile yanan kağıtlar söndürüldü, havuz içerisindeki hortumlada soğutma çalışması yapıldı.

Oğul veren arılar parktaki ağacı seçti

İzmir'de, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte, bal arıları da Bayraklı ilçesindeki bir parkta bulunan ağaca oğul verdi. Ağacın dalındaki arı öbeğini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir parktaki ağaca, bal arıları oğul verdi. Ağacın dalında biriken arı öbeğini gören vatandaşlar bu durumu ilgiyle izlerken bazıları da cep telefonuyla görüntüledi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Özkan, "Bir anda arı uğultusu duyuldu. Arkadaşlarla kaçıştık, uzaktan baktığımızda oğul verdiğini anladık. Ağaca toplanmaya başladılar. Burada uzun süre duracaklarını sanmıyorum" dedi.

Kanser hastaları için umut oldu

Manisa'da yaşayan 54 yaşındaki Saaded Koşmaz, 11 yıl pankreas kanseriyle mücadele edip, hayatını kaybeden eski oda başkanı eşi adına vakıf kurarak, diğer kanser hastalarına umut oldu. Hasta ve hasta yakınlarına maddi ve manevi destek sağlamak için 100'e yakın gönüllüyle birlikte çeşitli takıları ve süs eşyalarını evinde yapan Saaded Koşmaz, "Hiçbir hasta ve hasta yakını hastane koridorlarında kalmasın, parasızlık çekmesin istedik" dedi.

Manisa'da 11 yıl boyunca kanser tedavisi gören Sanayi ve Ticaret Odası'nın eski başkanlarından Bülent Koşmaz, 2014 yılında hayatını kaybetti. Hastalığı boyunca eşiyle birlikte olan Saaded Koşmaz, kanser hastalarının sıkıntılarını çözebilmek ve eşinin adını yaşatmak için Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı'nı 6 ay önce kurdu. Yaklaşık 100 gönüllüye ulaşan vakfa bir bina bulamayan Saaded Koşmaz, evini de dernek binasına ve atölyeye çevirdi.

"KALACAK YER SORUNU ÇÖZÜLÜYOR"

Eşinin hastalığı boyunca yanında olan Saaded Koşmaz, hastane sürecinde dışarıda yatan insanları gördüklerini, parasızlıktan dolayı tedavisine ara vermek zorunda olan kişileri tanıdıklarını belirterek, kanserli hasta ve hasta yakınlarına destek olmak için vakfı kurduklarını söyledi. Saaded Koşmaz, "Özellikle maddi imkansızlığı olan hastaların kemoterapi ve radyoterapi için hastaneye gelip gitmeleri çok zor oluyor. Maddi imkansızlık varsa daha zor hale geliyor. Böyle hastalara kalacak yer ve ulaşım desteği veriyoruz. Tedavi süreçlerinde maddi durum yetersizliğinden dolayı gıdasını alamayan hastalarımız için maddi desteklerimiz var" dedi.

UMUT TAKILARI

Saaded Koşmaz, hasta ve hasta yakınlarına destek olmak, tıp öğrencilerine burs vermek için gönüllülerle birlikte 'umut takıları' yapmaya başladı. Yapılan takılar ve süs eşyaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda satışa çıkarıldı. Saaded Koşmaz, "Gönüllü ordusu kurduk. Sergideki her şey gönüllülerimizin el emeği ile üretildi. Yaklaşık 100 kişilik bir gönüllümüz var. Bizim vakfımızın dışarıda bir yeri yok. Evimde atölye oluşturduk, orada dikiş dikiyoruz, takı tasarlıyoruz. Yaptığımız takıları 'umut takıları' olarak isimlendirdik. Çünkü biz hasta ve hasta yakınları için umut olmak istiyoruz. Sergiden elde edilecek gelir hasta ve hasta yakınlarına verilecek" diye konuştu.

Hayatlarında ilk defa opera orkestrası gördüler

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kırsal bölgelerdeki çocuklara opera ile ilgili bilgi vermeyi amaçlayan 'opera atölyesi' çalışması kapsamında terme İlçesi Taşpınar mahallesindeki ilkokul öğrencilere mini opera orkestrası tarafından konser verildi. Hayatlarında ilk defa obua, yan flüt, klarnet, korno, fagot müzik aletlerini gören çocuklar büyük şaşkınlık yaşadı. Suriyeli sığınmacı öğrenci Abdul Fettah Alşey, orkestra şefi olup kollarıyla hareketler yapıp yönetti.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından özelikle kırsal bölgelerde yaşayan çocukların opera ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 2015 yılından bu yana 'opera atölyesi' projesi gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında operada görevli sanatçılardan oluşan mini koro ve mini orkestra okullara giderek çocuklara konser vererek operayı anlatıyor. Bu kapsamda oluşturulan ekipler bu zaman kadar 14 bin 150 öğrenciye ulaştı. Opera orkestrasının ekibi son olarak Terme İlçesi Taşpınar Mahallesi'ne giderek Taşpınar İlkokulu'nda mini bir konser verdi. Okuldaki 110 öğrenci hayatlarında ilk defa obua, yan flüt, klarnet, korno, fagot müzik aletlerini gördü. Müzik aletlerinin tanıtılması sırasında öğrenciler hem şaşkınlık yaşadı hem de sanatçıları dikkatle dinledi. Öğrencilerin orkestranın çaldığı klasik eserleri dikkatle dinleyip alkışlayarak tempo tuttu.

SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUK ORKESTRA ŞEFİ OLDU

5 kişilik ekibin çaldığı bir esere Suriyeli sığınmacı öğrenci Abdul Fettah Alşey, orkestra şefliği yaparak eşlik etti. Kollarını hareket ettirerek orkestrayı yöneten Abdul Fettah Alşey, "Operadan geldiler çok güzel müzikler çaldılar. Çok mutlu oldum,çok eğlenceliydi. İlk defa bu müzik aletlerini gördüm" dedi. Öğrencilerden Şulenur Bülbül ise "Çok güzel şarkı çaldılar. Enstrümanlar çok güzeldi. Müzik aletlerinin isimlerini söylediler bize anlattılar çok beğendim" diye konuştu. Medine Gürler, "Operadan gelmişler bize şarkılar çaldılar. İlk defa orkestra gördüm ve dinledim. Bizi çok mutlu etiler. Müzik aletleri de çok ilginçte. İlk defa onları yakından gördüm" şeklinde konuştu. Umuthan Sezgin, "Çok farklıydı şarkılar. Bazı sesler bizim çaldığımız flüte benziyordu. İlk defa opera sanatçıları gördüm" dedi. İremnur Öztürk, "Şarkılar çaldılar. Çok farklı bir flüt vardı. Bir arkadaşımız elleriyle orkestrayı yönetti. Onlarda böyle şarkıyı çaldılar. Çok beğendim" diye konuştu. Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürü Zerrin Karslı, eğitim etkinliklerine çok önem verdiklerini söyleyerek "Koro ve orkestradan oluşan ekiplerimiz okullara giderek operayı anlatıyorlar. Ses türleri, müzik aletlerini tanıtıp bilgi veriyorlar. Çocuklar küçük yaşta operayı öğrensinler bilgi edinsinler bir fikirleri olsun istiyoruz. Okullarda koro ve orkestra üyelerini gören çocuklar sonra bize gelip operayı büyük bir salonda izleyebiliyor. Küçükken algıladığınız şeyler yetişkinken algıladığınız şeylerden bir kaç kat daha büyük oluyor. Bir yetişkin için küçük bir olay, bir çocuk için çok büyük bir olay olarak algılanıp etki edebiliyor. Bu noktada bu eğitim etkinliklerini çok önemsiyorum. Bu zamana kadar okullarımızda 14 bin 150 öğrenciye ulaşıp bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

Yuvacık barajı doldu

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı, mevsim şartlarına bağlı olarak doldu. Bugün yapılan ölçüme göre barajda 48 milyon 800 bin metreküple su seviyesi yüzde 95'e ulaştı.

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte su kapasitesi maksimum seviyeye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 95'e yükselirken, su miktarı 48 milyon 800 bin metreküp olarak bildirildi. 25 milyon metreküp kapasiteli Kandıra ve bağlı köylerin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 16 milyon 10 bin metreküp ile yüzde 71 oranına ulaştı.

