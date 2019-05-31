DHA YURT BÜLTENİ-19

Eski kocası tarafından başından vurularak öldürüldü



Adapazarı'nda, kuaförde çalışan Esra Toprak (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Cesur K. tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Çark Caddesi'ndeki apartmanda bulunan kuaförde meydana geldi. Daha önce çalıştığı kuaföre bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle yardım etmek için giden Esra Toprak, yanına gelen ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Cesur K. ile tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Cesur K. yanında getirdiği tabancasını çıkartarak Esra Toprak'a ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların başına isabet etmesiyle Esra Toprak, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kuafördekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ise Cesur K.'yi gözaltına aldı. Cesur K. bina girişinde alınan güvenlik önleminin ardından çıkartılarak polis aracına bindirildi. Esra Toprak'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Esra Toprak'ın ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, 2'nci evliliğini yaptığı Cesur K. ile bir süre önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çeşitli suçlardan sabıkası olan Cesur K.'nin gece kulüplerinde korumalık yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Cesur Köse'nin binadan çıkarılması

Sağlık ekiplerinden görüntü

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI,

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Ailesi kayıp Handan'ı arıyor



Antalya'da, bir süredir kaldığı teyzesinin evinden salı günü valizini alarak ayrılan Handan Malkoç'tan (18) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Manavgat'ta ailesiyle oturan Handan Malkoç, geçen hafta Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan teyzesini ziyaret gitti. Malkoç, salı günü saat 11.00 sıralarında valizini alarak teyzesinin evinden ayrıldı. Handan Malkoç'tan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Abla Gülsüm Malkoç Öz, kardeşinin bir süredir Antalya'da teyzesinin yanında kaldığını belirterek, "En son bana doğum günümde mesaj atmıştı, o zaman konuşmuştuk. Salı günü saat 10.45'te teyzemin evinden valiziyle çıkıyor. Güvenlik kameralarında görüntüsü var. Babama da mesaj atmış, 'Ben gidiyorum' diye. Bize aynı gün saat 17.00'de mesaj attı. Biz de o saatte öğrendik. Teyzeme giderken babama 2 Haziran Pazar günü eve döneceğini söylemiş. Birden neden böyle bir karar aldı bilmiyoruz" dedi.

Kardeşinin kaybolmasının ardından anne ve babası başta olmak üzere herkesin çok üzgün olduğunu belirten Gülsüm Malkoç Öz, "Arkadaş çevresine de ulaştık ama bir süredir Antalya'da yaşadığı için oradaki arkadaşlarını tanımıyoruz. Şu anda Antalya'da olduğuna eminim. Şehir dışına çıkmış olsa şimdiye çoktan bulunurdu. Onu çok özledim, evine dönmesini istiyorum. Kardeşimi çok seviyorum, annem babam çok üzgün, evine dönsün onu çok seviyoruz" dedi.

Gülsüm Malkoç Öz, kardeşinin ortadan kaybolmasının ardından polise kayıp başvurusu yaptıklarını belirterek, görenlerin polis veya jandarmaya haber vermelerini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Handan Malkoç'un bavulla siteden çıkış görüntüleri (Fotoğraf)

Gülsüm Malkoç Öz'ün açıklaması

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Kayseri'de Solo Türk gösterisine yağmur engeli

Kayseri'de, Solo Türk'ün yapacağı akrobasi gösterisi sağanak nedeniyle iptal edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) akrobasi ekibi Solo Türk'ün Kayseri'de gerçekleştireceği gösteri, sağanak nedeniyle iptal edildi. Etkinliğin gerçekleştireceği alana gelen çok sayıda kişi yağmurdan korunmak için kapalı alanlara akın etti. Programın iptal edildiğinin açıklanmasının ardından kalabalık grup dağıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen gösterinin yarın saat 15.00'e ertelendiğini söyledi. Büyükkılıç, "Kayseri halkımızın büyük bir merakla beklediği gösteri ne yazık ki sağanak nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Ancak gösterimiz yarın Kayseri halkımızla buluşacak. Solo Türk daha önce de Kayseri'mize gelmişti. Keyif dolu anlar yaşamıştık, gururlanmıştık. Aynı gururu yaşamak için tüm halkımızı yarın Talas paraşüt indirme etkinlik alanınına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlik alanından görüntü

-Yağmurda kalan vatandaşlardan görüntü

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA

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Belediye çalışanının, el ve ayakları bağlı cesedi bulundu



Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve 8 gündür haber alınamayan Halit Yılmaz'ın (49), ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak cesedi bulundu. Yılmaz'ın aracı ise cesedine yaklaşık 2 kilometre uzakta uçurumun dibinde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan, 3 çocuk babası Halit Yılmaz, 24 Mayıs Cuma günü iftardan sonra babası vefat eden bir arkadaşına taziyeye gitti. Yılmaz'ın gece eve gelmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı.

ARACI UÇURUMDA BULUNDU

Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri geçen pazar günü Antalya- Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde uçuruma yuvarlanmış bir otomobil buldu. Yapılan incelemede, aracın Halit Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, Yılmaz'a ulaşamadı.

Jandarma arama kurtarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede arama yaparken, Yılmaz'ın yakınlarından oluşan 50 kişilik bir grup da çalışmalara katıldı.

ÖNCE CÜZDANI BULUNDU

Kadavra arama ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda, ekipler, bugün sabah saatlerinde aracın bulunduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede Naldöken mevkiinde Halit Yılmaz'ın cüzdanını buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, saat 16.00 sıralarında ormanlık alanda Halit Yılmaz'ın üzeri çalılarla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, ayakları ve elleri bağlı çıplak cesedini buldu.

İlk otopside kesici alet ya da ateşli silah yarasına rastlanılmayan Halit Yılmaz'ın cesedi, jandarma, sağlık ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olay yerinde gözyaşı döken yakınları, Halit Yılmaz'ın kimse ile sorunu bulunmadığını, neden öldürüldüğü bilmediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma görüntü

Kalabalık görüntü

Yakınları görüntü

Ormanlık alan detay

Yoldan detay

Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya

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Polis aracına çarptıktan sonra otomobilin altında kalan motosikletli öldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, motosikletiyle polis aracına çarpıp, savrulduktan sonra otomobilin altında kalan Zülfikar Yazgan (41), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Burhaniye merkezinin girişinde meydana geldi. Zülfikar Yazgan yönetimindeki 16 CGS 55 plakalı motosiklet, iddiaya göre, polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yazgan, Burhaniye yönünden gelen Yılmaz Turan'ın (68) kullandığı 34 GB 7286 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ağır yaralı olduğunu belirlediği Yazgan, ambulansla hastaneye götürülmek istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay sonrası amatör kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/BURHANİYE (Balıkesir),



Kaynak: DHA