Dha Yurt Bülteni - 18
Kılıçdaroğlu: En barışçıl eylemimiz bazı çevrelerde ciddi kaygılar yaratıyor (6)SEVİNÇ İNÖNÜ VE NAMIK KEMAL ZEYBEK DE YÜRÜYÜŞE KATILDIAdalet Yürüyüşü'nün Dilovası ile Gebze arasındaki yürüyüşe Sevinç İnönü ile eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek de katılarak, CHP Genel Başkanı...
Kılıçdaroğlu: En barışçıl eylemimiz bazı çevrelerde ciddi kaygılar yaratıyor (6)
SEVİNÇ İNÖNÜ VE NAMIK KEMAL ZEYBEK DE YÜRÜYÜŞE KATILDI
Adalet Yürüyüşü'nün Dilovası ile Gebze arasındaki yürüyüşe Sevinç İnönü ile eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek de katılarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdüler. Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında Sevinç İnönü'nün elinden tutarak birlikte yürüdü.
Haber: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU, Kocaeli / Gebze
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Şehit uzman çavuşun acı haberi verildi (4)
"OĞLUM, AĞLAYACAĞIZ AMA DİK DURACAĞIZ"
Van'dan Denizli Çardak Havaalanı'na getirilen şehit askerin cenazesi, daha sonra karayoluyla Karacasu Esençay Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Baba evine son kez götürülen şehit uzman çavuş Emrah Ceylan için, helallik alındı ve dua edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda, tören düzenlendi. İkindi vakti kılınan namazdan sonra yapılan törende, şehidin eşi Senem Ceylan, 10 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan, baba Süleyman Ceylan, ayrı olduğu eşi Aynur Kütük, kardeşleri Uğur Kütük, Gürdal Kütük, Merve Malkoç, Fatma Ceylan, taziyeleri kabul etti. Acılı aileyi, Vali Vekili Abdullah Arslan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, AK Parti ve CHP milletvekilleri, askeri yetkililer, ilçe belediye başkanları yalnız bırakmadı.
OĞLUNUN ELİNİ BIRAKMADI
Cenaze töreninde, Senem Ceylan, elini hiç bırakmadığı oğlu Süleyman Ceylan'a, "Oğlum ağlayacağız ama dik duracağız" dedi. Yakınlarına da "O çok güzeldi", çok iyi insandı. Sözümü tutamadım, getiremedim ben onu" sözleriyle acısını anlatan Senem Ceylan'ın, eşinin tabutu başında, "Emrah bak oğlunu getirdim sana" sözleri törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Cenaze namazından sonra şehit Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın cenazesini silah arkadaşları olan tören mangası omuzlarına aldı. Bir süre omuzlarda taşınan şehit askerin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere Esençay Mahallesi'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Baba evinin önünden görüntü
Cenaze töreninden görüntü.
Ailesinin görüntüsü.
Namazdan görüntü.
Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / AYDIN (KARACASU)
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Bakan Avcı, ABD'ye kaçırılan mozaiklerin iadesini istedi (2)
KARKAMIŞ ARKEOLOJİ PARKI TOPLANTISI'NA KATILDI
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gaziantep'te, Karkamış Antik Kenti'nde devam eden kazıların son durumu bilgiler aldı. Karkamış'ta devam 7 yıldır devam eden kazılara katkı sunan kurumlara teşekkür eden Bakan Avcı, şöyle dedi:
"İnşallah bu Karkamış kazıları aşağı yukarı güz döneminde tamamlanmış olacak. Uluslararası ziyaretlere açılmış hale gelebilecek ama mevsim koşulları nedeniyle ve kazı ekibinin de önerisi doğrultusunda 12 Mayıs 2018 Cumartesi uluslararası bir açılış töreni ile Karkamış Arkeoloji Parkı'nı uluslararası ziyaretler açmış olacağız. Ben şimdiden Karkamış Arkeoloji Parkı'nın dünya kültürüne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü bu bir dünya ve insanlık mirası. Bizde bu mirası bugün güzel şartlarda insanlığın tekrar hizmetine sunmuş olmakla gurur duymalıyız. İnsanlık mirasına nasıl sahip çıkılacağını ve bu mirasın ait olduğu topraklarda nasıl daha güzel olduğunu bu kazılarda bu parkta inşallah bütün dünyaya göstermiş olacağız. Ben tekrar burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
'KARKAMIŞ ARKEOLOJİ PARKI, AVRUPA PARLAMENTOSU'NA DA ARMAĞAN OLSUN'
Avrupa Parlamentosu'nun aldığı Türkiye ile müzakereleri dondurma kararı ile ilgili sorusunu da cevaplayan Avcı, "İşte buradan Avrupa Parlamentosu'na da, diğerlerinde de ne güzel cevap veriyoruz. Türkiye'nin nasıl bir kültür, sanat, tarih ülkesini olduğunu, öyle birilerinin parlamenter prosedürlerle yok sayamayacağı ağırlığımızı bu örneklerle gösteriyoruz zaten. Karkamış Arkeoloji Parkı, Avrupa Parlamentosu'na da armağan olsun" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sergi alanı
Sergi açılışı
Bakan Nabi Avcı'nın sergiyi gezmesi
Bakan Nabi Avcı'nın basın açıklaması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Eyüp BURUN-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)
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Niğde'de kaza hayatını kaybedenler toprağa verildi
NİĞDE'de hafif ticari araç ile içinde 6'sı çocuk 11 kişinin bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.
Niğde-Adana karayolu Kaynarca Köyü yakınlarında dün akşam meydana gelen kazada içinde 11 kişinin bulunduğu 44 yaşındaki Ramazan Karaduman yönetimindeki 81 BL 813 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 24 yaşındaki Yasin Yalçın yönetimindeki 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 kişinin bulunduğu otomobildeki 32 yaşındaki Ebru Tuncer, çocukları 8 aylık Belinay ve 7 yaşındaki Yaren Tuncer ile yeğeni 5 yaşındaki Hazan Karaduman hayatını kaybetti, sürücülerle birlikte 8 kişi de yaralandı.
Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ölen 4 kişinin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Ebru Tuncer ile 2 kızı Niğde'nin Çiftlik İlçesi'ne bağlı Azatlı Kasabası'nda, Hasan Karaduman'ın cenazesi ise Niğde'de toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Görüntü Dökümü
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Cenaze namazından görüntü
Yakınlarından görüntü
Cenaze aracına bindirilmesi
Cenaze aracının gidişi
SÜRE: 01'46" BOYUT: 118 MB
Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,
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CHP adalet terazisi kefelerini adliye önünde birleştirdi
CHP Antalya İl Örgütü, adalet terazisi kefeleriyle ilçelerden başlayan 11 günlük yürüyüşlerini Antalya Adliyesi önünde tamamladı. Biri doğu, diğeri batıdan gelen adalet kefelerini İl Başkanı Mustafa Erdem, adliye önünde birleştirdi.
CHP Antalya İl Örgütü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlayıp İstanbul'da Maltepe Cezaevi önünde sona erecek 'Adalet Yürüyüşü'ne destek vermek için ilçelerden kent merkezine yürüyüşler organize edildi. Biri batıdaki en son ilçe olan Kaş'tan, diğeri Gazipaşa'dan 11 günlük yürüyüşün ardından kent merkezine ulaşan adalet terazisindeki kefeler, Antalya kent merkezinde bir araya geldi. CHP'liler, Aydın Kanza Parkı'nda temsili kefelerle bir araya geldi. Sıcak havaya rağmen parktan kefelerle Antalya Adliyesi'ne yürüyen partililer, ellerinde 'adalet' yazılı dövizler taşıdı. 'Hak, hukuk, adalet' diye sloganlarla yürüyenler, yanlarındaki suları başlarına dökerek serinlemeye çalıştı.
Engelli vatandaşların da katıldığı yürüyüş yaklaşık 45 dakika sürdü. Antalya Adliyesi önünde partililerin içeri girmesini önlemek amacıyla çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Burada iki kefeyi teraziye bağlayan CHP İl Başkanı Mustafa Erdem basın açıklamasında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe destek vermek için Antalya'daki etkinlikleri düzenlediğini söyledi. Erdem, "Aydın Kanza'da adalet nöbeti tuttuk. Yürüyüşler düzenledik. Amacımız sadece adalet. Yürüyüşümüzün amacı 16 Nisan'da iradesi yok sayılan hak hukuk ve adalet diyen laik cumhuriyet sevdalısı halkımızın yürüyüşüdür" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yürüyen partililerin görüntüsü
-Slogan atılması
-Yürüyenlere balkondan alkışla destek veren kadının görüntüsü
-Bir sürücünün bozkurt işareti yapması
-Tekerlekli sandalye ile yürüyüşe katılan kadının görüntüsü
-Adliye girişinde önlem alan çevik polislerinin görüntüsü
-İl başkanı Mustafa Erdem basın açıklamasını okuması
-Detaylar
150 MB ///04.43
Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,