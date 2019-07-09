DHA YURT BÜLTENİ - 17

SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT



GAZİANTEP yönünden çıkan askeri araçlar Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye tarafına geçiş yaptı.

Öğleden sonra Gaziantep yönünden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesine geldi. Zırhlı araç ve askeri personelin yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri arasında Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Konvoyda yer alan araç ve personellerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde kurulu olan TSK'ya ait üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Askeri konvoyun gelişi

Askeri konvoyların geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,

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EVİNDE ÖLÜ BULUNAN FİZYOTERAPİST FUNDA, TOPRAĞA VERİLDİ

ANTALYA'da, evinde ölü bulunan fizyoterapist Funda Alacaoğlu (37), memleketi Denizli'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki sitenin C blok giriş katında yalnız yaşayan, bir süre önce eşinden boşanan ve sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu'dan haber alamayan komşuları, dün sabah balkon kapısından içeri girdi. Yatak odasında Alacaoğlu'nun hareketsiz yattığını gören komşuları durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alacaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Funda Alacaoğlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Alacaoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye getirildi.

Alacaoğlu için Ulu Camisi'nde, ikindide helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Alacaoğlu'nun annesi Pakize Alacaoğlu, babası Osman Alacaoğlu ve kardeşi Zeynep Çiğim, taziyeleri kabul etti. Cenazede uzun süre gözyaşı döken anne Pakize Alacaoğlu'nu yakınları teselli etmeye çalıştı. Tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konulan fizyoterapist Alacaoğlu, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Alacaoğlu'nun tabutundan detay

Camiden detay görüntü

Alacaoğlu'nun yakınlarından detay

Gözyaşı dökenlerden detay

Cenaze namazının kılınması

Tabutun taşınması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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KAMYONETLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇ İKİ TEKER ÜZERİNDE KALDI



BURSA'da, kamyonetle çarpışan hafif ticari araç, savrulup, kaldırımdaki demir direkte sol tekerlerinin üzerinde kaldı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi Öz Yeşil Caddesi'nde meydana geldi. Ersin Aydın (34) yönetimindeki 16 ADG 434 plakalı kamyonetle, 4. Sokak'tan gelen Bülent Barışen'in (22) kullandığı 16 TR 387 plakalı hafif ticari araç, sokak ve caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrulup, sokaktaki dükkanın önündeki demir direkte sol tekerlerinin üzerinde kaldı. Kazada, Barışen yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anında güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralının hastaneye

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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MİNİBÜS OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde freni boşaldığı ileri sürülen minibüs, karşı şeritten gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Mollabey Çatak yolu üzerinde meydana geldi. Muharrem Demircan'ın kullandığı ve frenleri boşaldığı iddia edilen 67 M 9432 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Mutlu yönetimindeki 67 SK 549 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, sürücüler Muharrem Demircan ve Mehmet Mutlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Devrilen minibüs

Minibüsün altında kalan otomobil

Vatandaşların kaza ile ilgili açıklaması

Kapanan yol

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ ALAPLI(Zonguldak),

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EDİRNE'NİN RESTORASYONA ALINAN TARİHİ TUNCA KÖPRÜSÜ, TRAFİĞE KAPATILDI



EDİRNE'de, Pazarkule Sınır Kapısı ve Karaağaç Mahallesi ile kent merkezinin birbirine bağlandığı tarihi iki köprüden Tunca, restorasyon çalışmaları için trafiğe kapatıldı. Edirne Valiliği'nce başlatılan çalışmayla zemini yenilenecek tarihi köprü, yaklaşık 3 ay araç trafiğine kapalı kalacak. Geçişler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile Bosna köyü bölgesindeki NATO Köprüsü'nden sağlanacak.

Kent merkezi ile Karaağaç Mahallesi'nin birbirine bağlandığı tarihi iki köprüden Tunca Köprüsü, restorasyon çalışmaları için trafiğe kapatıldı. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç köprülerinde restorasyon için akşam saatlerinde harekete geçildi. Zemini tamamen yenilenecek iki köprüden çalışmalar, ilk olarak Tunca Köprüsü'nden başlatıldı. Polis ekipleri, köprüye girişi iki taraftan da kapadı. Çalışmalardan habersiz birçok kişi de köprü girişinde kalarak, şaşırdı.

'KÖPRÜLERDE ÇALIŞMALAR 3 AY SÜRER'

Restorasyonu gerçekleştirecek firmanın şantiye sorumlularından inşaat mühendisi Ali İhsan Gündüz, Tunca Köprüsü'ndeki çalışmanın 5 hafta süreceğini söyledi. İki köprüdeki çalışmaların tamamlanmasının yaklaşık 3 ayı bulacağını kaydeden Gündüz, "Bu köprünün restorasyonunu 5 haftada bitirmeyi düşünüyoruz. Meriç Köprüsü daha sonra yapılacak. En az 20- 25 gün de buranın döşemesinin prizinin alması gerekiyor, yeniden araç trafiğine açılması için. İkincisi için şu an bir süre söyleyemiyorum. Yarın kontrol mühendislerimizle beraber hasar tespiti yapılacak. Döşemenin hasar tespiti yapılacak, bölüm bölüm ayrılacak. Dolayısıyla biraz zaman alacak iş. Tahminen iki köprünün de bitmesi 3 ay sürer" diye konuştu.

'KIŞIN YAPILMASI İYİ OLURDU'

İki köprü arasındaki restoranın çalışanlarından Erdem Tavukçu ise "Köprüler kapandı tamam da biz nasıl para kazanacağız? Ödemelerimiz var, yapmamız gereken işler var. Dolayısıyla bu işlere de yansıyacak. Ne kadar çabuk biterse bizim için o kadar iyi. Keşke kışın yapılsaydı daha iyiydi. Tam yazın kalabalık zamanda, para kazanacağımız zamanda kapatılması kötü oldu" dedi.

Öte yandan Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı köprülerin onarım için trafiğe kapanmasıyla düğün salonu ve çay bahçesi gibi turistik işletmelerin de bulunduğu bölgeye geçişler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosna Köyü bölgesindeki NATO Köprüsü'nden sağlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tarihi Tunca Köprüsü'nden drone ile detaylar

Ekiplerin çalışmaları

Köprünün trafiğe kapatılması

Trafik ekipleri

Dubaların çakılması

Gündüz ile röp.

Araçların geri dönmeleri

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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BAKAN GÜL: TRAFİK TERÖRİSTLERİ, VATANDAŞIMIZIN HUZURUNU BOZAMAZ



ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Pendik'te, içinde hamile kadının bulunduğu araca yönelik saldırıyla ilgili, "Kimse kendini trafik polisi, kolluk kuvveti, hakim, savcının yerine koymasın. Magandalar, trafik teröristleri sokaktaki kaba saba birtakım eylemleriyle vatandaşımızın huzurunu bozamaz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, İçkale'deki valilik makamında, Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. Burada bir süre kente ilişkin bilgi alan Bakan Gül, daha sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ahmet Yavuz ve Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın'ı ziyaret etti. Adliye ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklama yapan Gül, Diyarbakır'a Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulacağını ve kentin yargı merkezi haline geleceğini söyledi.

'KİMSE KENDİNİ YETKİLİ MERCİLER YERİNE KOYMASIN'

Bakan Gül, İstanbul Pendik'te, baklavacılar Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel'in 'yol' tartışmasında, içinde 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

"Dün mahkeme, hukukun gereğinin kararını vermiştir. Hukuk ve hak yerini bulmuştur. Bir hukuk devleti olan Türkiye'de herkesin emin ve güvende hissettiği bir iklim herkes için zarurettir, hukuk devleti de bunun için vardır. İster arabada ister trafikte ister çarşıda, pazarda nerede olursa hukukun üstünde hiçbir güç yoktur. Kimse kendini trafik polisi, kolluk kuvveti, hakim, savcının yerine koymasın. Yaşanan hadisede bir hanımefendinin araç içinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim yargı ve kolluk güçleri gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendini yetkili merciler yerine koymasın. Hukuk bunun için gereğini yapacaktır. İster çarşıda, pazarda ister gece gündüz özellikle kadına, çocuğa, dezavantajlı gruba, kimsesizlere; yaşam tarzından, inancından, cinsiyetinden dolayı hiçbir şekilde ayrımcı, şiddete dair bir olayı tasvip edemeyiz. Bu anlamda yargının verdiği karar; esasen her zaman beklediğimiz, milleti tatmin eden, toplumda infial yaratan olaylarda milletin yanında duran, hukuku güçlendiren kararlar anlamında önemli bir gelişmedir. Bizler de başından sonuna kadar takip ettik. Hukukun üstünde bir güç yoktur. Herkesin buna göre davranması lazım. Yargı mercileri de gereken cezaları verecektir. Magandalar, trafik teröristleri sokaktaki kaba saba birtakım eylemleriyle vatandaşımızın huzurunu bozamaz."

'TAHİR ELÇİ, DEMOKRASİ ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN GAYRET GÖSTEREN HUKUK ADAMIYDI'

Bakan Gül, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bugün Diyarbakır Baromuzu da ziyaret ettik. Diyarbakır Baro başkanlarından Tahir Elçi'yi rahmetle anıyorum. Tahir Elçi; hukukun, demokrasinin daha üstün olması için gayret gösteren hukuk adamıydı. Vefatı bizleri derinden üzdü. Tüm sevenlerine tekrardan taziyelerimi bildiriyorum. Ölüm olayıyla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. Umarım tüm boyutlarıyla bu olayın sebepleri, fail veya failleri ortaya çıkacaktır. Bizler de Tahir Elçi'nin meslektaşları olarak takip edeceğiz" dedi.

'YARGITAY İNCELEMESİNİN GEREKLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

'Yargı reformu' ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Yargı paketinde özellikle düşünce ve ifade özgürlüğün güçlendirilmesine yönelik vurguların, bu dönemde çok önemli olduğuna inanıyoruz. Eleştiri sınırını aşmamak, hiçbir düşünce açıklamasının suç oluşmaması hususundaki düzenleme çok önemli. Bu konuda elbette bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyoruz. AK Parti döneminde çok önemli kanunlar, yasal düzenlemeler çıktı; ancak uygulamada bazı eksikleri mevzuatta görebiliyoruz. Tutuklamanın çok uzun olması, iddianamenin geç hazırlanması gibi asla tasvip edemeyeceğimiz birtakım gelişmeler, bizim tasvip edemeyeceğimiz durumlardı. Bu nedenle tutuklulukta azami sürenin öngörülmesi, en azından uygulamada birtakım yanlışlıkların ya da haksızlıkların ortadan kalkmasına sebep olur. Buna inanıyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünde ceza alanların, Yargıtay'dan incelenmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Böylece Türkiye'de farklı mahkemelerde, farklı kararlar çıkarak, hukuka güven zedelenmez. Elbette terörü, şiddeti öven hiçbir eylem hiçbir haber tasvip edilemez. Ancak bir düşünce, ifade, haber verme amacıyla olan sınırlarda bunlar elbette özgürlükler olarak değerlendirilmelidir."

Bakan Gül, Yunanistan'daki FETÖ mensuplarının iade edilmesine ilişkin ise ülkenin yeni adalet bakanı ile görüşme yapacağını söyledi.

'KİŞİ LEKELENDİKTEN SONRA, PARDON, DEMENİN ANLAMI YOK'

AK Parti kurucu üyeliğinden istifa eden Ali Babacan hakkındaki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaya yer olmadığına karar verilmesine ilişkin Bakan Gül, şunları söyledi:

"Hukuk, insanı ve haklarını koruyan müessesedir. Bu çerçevede bir düzenlemeyi AK Parti olarak biz getirdik. 2 yıl önce getirdiğimiz düzenlemede, bir vatandaş hakkında 'FETÖ'cü ya da başka bir şeyde suçlama ve iftira atıyorsa 'çamur at, izi kalsın'. İziyle uğraşacak değil. Hukuk; çamur atanları, çamur atmalarını önlemek zorundadır. Kişi lekelendikten sonra 'pardon' demenin hiçbir anlamı yoktur. Bir kişiyle ilgili kapısına polis gitmeden önce savcılık, soruşturma açıp, açmasına karar vermektedir. Bu olayda da savcılık, soruşturma açmasına gerek görmeden, bir soruşturma yapmasına gerek olmadan karar vermiştir. Bu AK Parti'nin özgürlükçü, reformcu ve vatandaşlarımızı iftiradan korumaya yönelik önemli adımıydı. Geçmiş zamanlarda örneğini gördük. Ergenekon gibi bir yargılamada herkesi 'Ergenekon'cu diye bir çuvala koyup, sonrasında o çuvalın içinde deliller üreterek, yargıyı ne hale getirdiklerini görürdük."

Adalet Bakanı Gül, açıklamalarının ardından Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulacağı alanı gezip, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Gül'ün valiliğe gelişi

Valilik Şeref Defteri imzalaması

Vali Hasan Basri Güzeloğu ile görüşmesi

Adliyeye gelişi

Başsavcı Ahmet Yavuz'u ziyaret

Diyarbakır Barosu ziyareti

Adliye binası önündeki açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN - Selim KAYA - Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,

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Kaynak: DHA