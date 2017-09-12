Dha Yurt Bülteni-14

Başkale'de Afganistan uyruklu 52 kaçak yakalandı



VAN'ın Başkale İlçesi'nde sınır devriyeleri tarafından yapılan gözetlemelerde yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20'si çocuk 52 kaçak yakalandı.



Başkale İlçesi İran sınırındaki birliklerin termal kameralarla yaptıkları gözetlemeler sırasında Esenyamaç Mahallesi Yeşilbulak mevkiinde bir grubun yasa dışı yolardan sınırı geçtiği belirlendi. Ekiplerin sevk edildiği bölgede 20'si çocuk, 10'u kadan 52 Afanistan uyruklu kaçak yakalandı. Yakalandıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçaklara, sıcak yemek ikramı yapıldıktan sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolunden geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kaçaklardan görüntü



-Kadın ve çocuklar



-Kaçakların minibüse bindirilmesi



Haber: Engin ERTÜRK/ BAŞKALE(Van),



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Go-kart aracına şalı dolanan genç kızın ailesi tepkili



RİZE'de bindiği go-kart aracında boynundaki şalı lastiğe takılarak nefessiz kalan ve boğazı delinerek akciğerine tüp yerleştirilen hemşire 21 yaşındaki Tuğba Cevahir'in yakınları olayın ardından 15 gün geçmesine rağmen soruşturma dosyasını savcılığa ulaştırmayan polise tepki gösterdi. Tuğba Cevahir'in ağabeyi Murat Cevahir, "Burada bir art niyet var" dedi.



Rize Sahil Park alanındaki go-kart pistinde 29 Ağustos tarihinde yaşanan olayda arkadaşları ile go-kart aracına binen hemşire Tuğba Cevahir, tur attığı sırada boynundaki şalı lastiğe dolandı. Kenardaki lastik bariyerlere çarparak duran go-kart aracındaki Cevahir nefessiz kaldı. Go-kart pisti görevlilerinin müdahale ettiği Cevahir olay yerine çağrılan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğazı delinen ve akciğerine tüp yerleştirilen Cevahir'in tedavisi sürüyor. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili polis ekiperi de inceleme başlattı. Ancak konuşamayan kızın ifadesi alınamadığı gerekçesiyle dosya savcılığa ulaştırılmadı.



AVUKAT: DELİLLER MUHAFAZA ALTINA ALINMAMIŞ



Tuğba Cevahir'İn avukatı Alperen Karakuş olayda işletmenin ihmali olduğunu öne sürdü, şikayetçi olduklarını belirtti. Polisin olay günü tutanak tutmadığını ve delilleri toplamadığını iddia eden avukat Karakuş, "Olaya neden olan şal delil. Polis o şalı muhafaza altına almamış.Olayın ardından 15 gün geçti halen dosya savcılığa intikal ettirilmedi. Mağdurun ifadesinin alınamadığı söyleniyor. Biz noter kanalıyla vekaletini aldığımız Tuğba hemşire için suç duyurusunda bulunduk. Dosyanın savcılığa intikal ettirilmesini bekliyoruz." dedi.



AĞABEYİ KONUŞTU: ART NİYET VAR



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde tedavisi süren hemşire Tuğba Cevahir'in yanında kalan ağabeyi Murat Cevahir ise olayla ilgili ihmal olduğunu düşündüklerini belirterek yasal süreç başlattıklarını anlattı. Olayın peşini bırakmayacaklarını da vurgulayan Murat Cevahir, "Kardeşim ilk kez go-kart aracına bineceğini söylemesine rağmen uyarılmadı. Şalı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmamış. Olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz" dedi. Polisin olaydan 15 gün geçmesine rağmen dosyayı savcılığa intikal ettirmediğini de belirten Murat Cevahir, "Burada bir art niyet var. Birilerinin baskısı mı var? 15 günde, bir dosya savcılığa ulaştırılamaz mı?" diye sorarak yaşananlara tepki gösterdi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Hastane detayı



-Ağabey Murat Cevahir ile röp.



-Tuğba hemşirenin fotoğrafları



Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE,



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Başkale'de seyir halindeki TIR alev aldı



VAN'ın Başkale İlçesi'nde, tekstil ürünü yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı. TIR'da büyük maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Hakkari'den Van yönüne giden, Hasan Arsal yönetimindeki tekstil ürünleri yüklü 33 EEP 92 plakalı TIR, Başkale İlçesi girişinde bulunan Yüceler Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken aniden alev aldı. TIR'ın dorsesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Arslan, aracını yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, TIR'da büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Yanan TIR'dan görüntü



-İtfaiye ekibinin müdahale etmesi



-Detay görüntüler



Haber: Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van),



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Kaş'ta makilik yangını



ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Kaş merkezindeki tarihi amfi tiyatronun kuzeyindeki makilik ve zeytinlik alanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak Kaş Belediyesi zabıta ekipleri, kazma ve kürekle müdahale etti. Ardından Kaş Belediyesi'ne ait bir su tankeri, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı iki arazöz ve yangın ekipleriyle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Alevlere müdahale eden bir orman işçisi hortumla su püskürttüğü sırada dengesini kaybederek düştü. Yangında 7- 8 dekarlık makilik ve zeytinlik alan zarar gördü. Aynı noktanın biraz aşağısında dün de küçük çaplı bir yangın çıktığı ve büyümeden söndürüldüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Ekiplerin yangına müdahale etmesi



HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya),



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Rus turist ölü bulundu







ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde tek başına tatil yapan Rus 27 yaşındaki Andrei Ogorodnikov, bu sabah bir ağaçta boynundan iple asılı halde ölü bulundu.



Manavgat'a bağlı Örenşehir Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçta boynundan iple asılı halde bir erkek olduğu ihbarı üzerine Çenger Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağaçta asılı kişinin öldüğü belirlenirken, cebinde bulunan anahtardan yola çıkılarak yapılan incelemede, ölen kişinin ilçedeki bir otelde tatil yapan Rus Andrei Ogorodnikov olduğu belirlendi. Rus turistin cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Andrei Ogorodnikov'un intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.



Görüntü Dökümü:



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-Andrei Ogorodnikov'un fotoğrafı



Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),



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Adramytteion Antik Kenti kazılarında tarihi kilise kalıntısı bulundu



BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki Adramytteion Antik Kenti'nde, 2017 yılı kazı çalışmalarının sonuna yaklaşılırken, M.S. 800 yıllarında yapılmış olan kilise kalıntısına rastlandı.



Kazı başkanlığını yürüten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Özgen, başta Mimar Sinan Üniversitesi olmak üzere farklı üniversitelerin katıldığı, belediyenin de destek verdiği Adramytteion Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 2012'den beri yapıldığını söyledi. Ören Mahallesi'ndeki Adramytteion Antik Kenti kazılarıyla ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Murat Özgen, kazı çalışmalarının iki hafta sonra tamamlanacağını açıkladı. Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özgen, "Bu yıl kazı çalışmalarımız bizim C bölgesi olarak adlandırdığımız Ören Tepe'nin üzerindeki yüksek tepecikteki alanda devam ediyor. 2000- 2006 yıllarındaki kazılarda arkamızda büyük bir kilise bulunmuştu. M.S.11. yüzyıla tekabül eden bir kilise. 2 yıl önce yaptığımız çalışmada bir başka kilisenin apsisine denk geldik. Mimari incelemelerde 11'inci yüzyılda Çakabey'in buradaki etkisiyle bir yıkım gerçekleştiğini zaten biliyorduk. Tespit ettiğimiz M.S. 800. yüzyıl kilisesi, bunu doğrular nitelikte tahrip edilmiş. Fakat bu yıkımlardan sonra tekrar fonksiyonu daraltılmış ve mezar şapel olarak kullanılmış olduğunu gördük. Şu anda mezar şapel içindeki mezarlardan biri açılmaktadır. Çalışmalarımız depo çalışması ve yayın çalışması şeklinde davam edecek. İki haftalık süremiz var. İki hafta içindeki zamanı verimli bir şekilde devam ettirerek, planladığımız diğer etüt çalışmalarına gerçekleştirerek devam ettireceğiz. Koruma amaçlı imar planımız da onaylandı" dedi.



Haber: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),