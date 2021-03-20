Devrim Erbil'in resimleri PTT pullarında ölümsüzleşti

? Posta ve Telgraf Teşkilat Anonim Şirketi (PTT AŞ), 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen ve 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılan Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı 'Resimden Pula Devrim Erbil İstanbul Resimleri' konulu sergiyi açtı.

? Posta ve Telgraf Teşkilat Anonim Şirketi (PTT AŞ), 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen ve 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılan Ressam Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı 'Resimden Pula Devrim Erbil İstanbul Resimleri' konulu sergiyi açtı.

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılışında, Erbil'in eserlerinin yanı sıra PTT AŞ'nin hazırladığı 2021 Yılı Pul Emisyon Programı kapsamında tedavüle sunulan 'Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim Erbil)' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı da tanıtıldı.

Küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın yaptığı sergide, Çağdaş Türk Resim Sanatı'nın yaşayan en önemli temsilcilerinden Devrim Erbil'in İstanbul konulu resimlerinden yapılan seçkiden hazırlanan anma pulları ve ilk gün zarfı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, belediye başkan yardımcıları ve davetliler katıldı.

YILDIZ: ERBİL, KÜLTÜRLERİN İLETİŞİMİNE VURGU YAPIYOR

Devlet Sanatçısı Devrim Erbil'in eserlerindeki temanın ağırlıklı bir şekilde İstanbul olduğunu ve sanatçının Doğu ile Batı'nın birbiriyle olan iletişimine vurgu yaptığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'PTT de pullar, zarflar ve mektuplarla farklı kültürleri Doğu'dan Batı'ya taşıyan bir kurum. Bu kez aynı tema ile Devrim Erbil'in resimlerinden hazırlanan pullar bu etkileşimi sağlayacak. Telekomünikasyon alanında çağa ayak uyduran bir vizyonla çalışmalarını sürdüren PTT, sanatı ve sanatçıyı destekleyen boyuttaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor' dedi.

GÜLTEN: SANATÇILARIMIZA SAYGIMIZI İFADE EDİYORUZ

Türkiye'nin tarihine ve kültürüne hizmet etmeyi bir sosyal sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ise 'Şirketimiz hazırladığı tasarımlarla; milli, manevi değerlerimizi ve kültür ögelerimizi sanatsal çizgilerle pullarına taşıyarak tarihe tanıklık etmemizi sağlıyor. Pullarımız aracılığıyla kültürümüze anlam katarken, pul envanterimizi birbirinden değerli sanatçılarımızın eserleriyle zenginleştiriyoruz. Böylelikle hem pullarımızın sanatsal değerini perçinliyor hem de eserleriyle ruhumuza dokunan sanatçılarımıza saygımızı ifade ediyoruz' diye konuştu.

Pul serisinde, Türk sanatı ve kültürünü başarıyla temsil eden ve dünyada gurur duyulan çalışmalara imza atan usta ressam Devrim Erbil'in eserlerine yer vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gülten, 'Ülkemizin güzelliklerini kendine has renk ve çizgilerle tablolarına yansıtan ve Türk resim sanatının gelişimine büyük katkı sağlayan kıymetli sanatçımızın eserleri, PTT pulları aracılığıyla filateli tarihimizdeki yerini alacak ve geleceğe miras kalacak' ifadelerini kullandı.

ERBİL: BU SERGİNİN AMACI TÜRK SANATÇISINI TANITMAK

Serginin açılışına video konferans yöntemi ile katılan Devrim Erbil de 'İletişim, her zaman özlemleri, sevgileri, kavuşmaları hatırlatır. Pul sergisi, bunu sanat yoluyla gerçekleştirmemize imkan verdi. Pul, bütün evreni dolaşan, herkesin görebildiği, o ülkeyi ve kültürü anlatan bir nesnedir. Böyle bir serginin gerçekleşmesi, sanatı pek çok yere ulaştırmak anlamına geliyor. Bu serginin amacı Türk sanatçısını tanıtmak ve sanatın yaygınlaşması için birer örnek olmak' dedi.

Açılış konuşmalarından sonra Haydar Ali Yıldız ve Hakan Gülten pul ve zarfları imzalayarak, sergiyi gezdi. Sergi 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı