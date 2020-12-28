2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve 1, 2, 3 çocuklu çalışanlar için 2021 AGİ zammı oranı

Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve 2021 AGİ tutarı da belirlendi. Yeni asgari ücret ve AGİ 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girdi. 2020 asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil ne kadar? 1, 2, 3 çoçuklu asgari ücret ne kadar? Evli, eşi çalışmayan, Evli, eşi çalışan asgari ücret ne kadar? AGİ tablosu, AGİ maaşa dahil mi?

2021 AGİ ne kadar oldu?Ülkemizde asgari ücret gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Aralık ayında yapılan toplantıların ardından belirlenen 2021 asgari ücret net ve brüt rakamlarını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Peki asgari ücret AGİ dahil ne kadar oldu? 1, 2, 3 çoçuklu asgari ücret ne kadar? Evli, eşi çalışmayan, Evli, eşi çalışan asgari ücret ne kadar? AGİ asgari ücretin içinde mi?

ASGARİ ÜCRET AGİ NE KADAR? OLDU?

Asgari ücret 2021 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.825,90 TL olarak belirlendi. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret AGİ dahil 2 bin 960 lira 21 kuruş oldu.

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık;

– İşçinin kendisi için % 50

– Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

– Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

– Üçüncü çocuk için % 10

– Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?