2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve 1, 2, 3 çocuklu çalışanlar için 2021 AGİ zammı oranı
Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve 2021 AGİ tutarı da belirlendi. Yeni asgari ücret ve AGİ 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girdi. 2020 asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil ne kadar? 1, 2, 3 çoçuklu asgari ücret ne kadar? Evli, eşi çalışmayan, Evli, eşi çalışan asgari ücret ne kadar? AGİ tablosu, AGİ maaşa dahil mi?
2021 AGİ ne kadar oldu?Ülkemizde asgari ücret gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Aralık ayında yapılan toplantıların ardından belirlenen 2021 asgari ücret net ve brüt rakamlarını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Peki asgari ücret AGİ dahil ne kadar oldu? 1, 2, 3 çoçuklu asgari ücret ne kadar? Evli, eşi çalışmayan, Evli, eşi çalışan asgari ücret ne kadar? AGİ asgari ücretin içinde mi?
ASGARİ ÜCRET AGİ NE KADAR? OLDU?
Asgari ücret 2021 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.825,90 TL olarak belirlendi. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret AGİ dahil 2 bin 960 lira 21 kuruş oldu.
AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?
Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık;
– İşçinin kendisi için % 50
– Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10
– Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5
– Üçüncü çocuk için % 10
– Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
|Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Aylık)
|3.577,50 TL
|Asgari Ücret 2021 Net Ücret (Aylık)
|2.825,90 TL
|Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük)
|119,25 TL
ASGARİ ÜCRET 2021
Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri
|Brüt Ücret
|3.577,50 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı
|500,85 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|35,78 TL
|Gelir Vergisi Matrahı
|3.040,88 TL
|Gelir Vergisi
|456,13 TL
|Damga Vergisi
|27,15 TL
|Kesintiler Toplamı
|1.019,91 TL
|Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)
|268,31 TL
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)
|2.825,90 TL
İŞVERENE MALİYETİ
|Asgari Ücret
|3.577,50 TL
|SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)
|554,51 TL
|İşveren İşsizlik Sigorta Fonu
|71,55 TL
|İşverene Toplam Maliyeti
|4.203,56 TL
ASGARİ ÜCRET 2021 AGİ DAHİL NE KADAR?
|Medeni Durum
|Aylık Tutar
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)
|2.825,90 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)
|2.879,57 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)
|2.919,81 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)
|2.960,06 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)
|3.013,72 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)
|3.013,72 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)
|3.013,72 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)
|2.825,90 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)
|2.866,15 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)
|2.906,40 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)
|2.960,06 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)
|2.986,89 TL
|AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)
|3.013,72 TL
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek;
ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE CEZA VAR MIDIR?
İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş vermesi YASAKTIR. Dolayısıyla asgari ücretten daha düşük maaş ödenmesi işveren açısından cezai yaptırımlar içermektedir.
Asgari Ücretten Düşük Maaş Verilmesi Cezası 289 TL'dir.
2020 yılı itibariyle İş Kanuna göre bir işçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi İŞÇİ BAŞINA HER AY 289,00 TL idari para cezası uygulanmasına neden olur.
Asgari Ücretin Altında Maaş Verilmesi İşçi İçin Haklı Fesih Nedeni Sayılmaktadır.
Asgari ücret altında maaş ödenmesi halinde işçi iş akdini haklı nedenle fesih edebilir. Çalışan en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
AGİAÇILIMI NEDİR?
AGİ, asgari geçim indirimi anlamına gelmektedir.
Aradaki Maaş Farkı Geri Alınabilir.
Çalışan kendisine ödenmiş olan ücret ile asgari ücret arasındaki maaş farkını geri alabilir.
İşveren 1-3 yıl arası hapis cezası alabilir.
Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu'na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler.
VERGİ DİLİMİNDEN DOLAYI ASGARİ ÜCRETİN DÜŞMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?
Gelir vergisi tarifesinden dolayı asgari ücretin düşüp düşmeyeceği yılın ilerleyen aylarında çalışanlar ve işverenler için soru işareti yaratan bir durumdur.
Fark Asgari Geçim İndirimini İlave Edilir.
Asgari ücretlinin maaşında, vergi dilimi nedeniyle yaşanan düşüş, ilave Asgari Geçim İndirimi olarak kendilerine ödenir.
Asgari Ücretin Düşmesi Engellenir.
Asgari ücretli işçinin eline geçen net tutar, yılın başında aldığı asgari ücretin altına düşmeyecektir.
ASGARİ ÜCRETLİ BİR ÇALIŞAN GÜNDE EN ÇOK KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR?
Asgari ücretli ve diğer ücretliler için haftalık çalışma saati EN FAZLA 45 SAATTİR. Haftanın 6 günü çalıştığı varsayımıyla bir asgari ücretli haftada 7,5 saattir.
Haftada bir gün ücretli yasal izinli olduğu için 26 günlük süre zarfında (26 x 7,5) 195 saatin üzerinde çalışılması halinde işçinin mesai ücreti isteme hakkı mevcuttur.