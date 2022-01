Destici: HDP'nin yöneticileri dağda belirleniyor

DİYARBAKIR (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'nin 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Partinin yöneticilerinin tamamı dağda belirleniyor. Kocası terör örgüt üyesi 2017 yılında güvenlik güçlerince öldürülüyor ve hanımı milletvekili yapılarak ödüllendiriliyor. Adı geçen vekilin öldürülen kocasından farklı düşüncede olmasına inanmamız mı isteniyor?" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Destici, bir televizyon kanalında tasarrufa dikkat çekmek için kasaptan et almadığını hayvan kestirip toplu et aldığına ilişkin açıklamasına yönelik eleştirileri yanıtladı. Destici, Anadolu'da kışa hazırlık için kestirilen kurbanlığın kuyruğunun yağ, etinin kavurma olarak kullanıldığını söyleyerek, ailelerin diğer kışa kadar et ihtiyacını böyle karşıladıklarını söyledi.