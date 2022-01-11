Destan yeni 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan 7. bölüm fragmanı çıktı mı? Destan 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Destan'ın yeni bölümü bu hafta da olmayacak. Bunun akabinde izleyiciler, Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan 7. bölüm fragmanı çıktı mı? Destan 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Destan son fragman çıktı mı? Destan dizisi yedinci bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Destan son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayrıntılar yazımızda...

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Destan her Salı saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

Fakat bugün yani 11 Ocak yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümün haftaya yayınlanması bekleniyor.

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özgürlüğüne kavuşan Akkız Gök Saray'a savaş açıyor!

Akkız köşeye sıkışıyor

'Destan'ın altıncı bölümünde Akkız'ın pençe olduğunu bilen Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, Batuga ile Kırçiçek'in nişan toyunda çocuğu ortaya çıkarır ve Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluyu astığını davetli tüm boy beylerinin öğrenmesini sağlar. Balamir'in bu hamlesi, Alpagu Han'ı tahtını, Akkız'ı ise canını kaybetmekle karşı karşıya getirir.

Batuga acısını yüreğine gömüyor

Alpagu tahtını sağlama almak için çok akıllıca bir hamle yapar ama Akkız, Batuga'nın Yaman'a açtırdığı gizli geçitten kaçmak zorunda kalır. Bir yazgının iki yarısı olan Akkız ve Batuga, iki ayrı yola sürüklenirler. Batuga acısını yüreğine gömüp tek başına Kaya'nın akıl oyununa karşı oyun kurarak Müslüman çocuğu kurtarmaya çalışır. Bütün Gök'ün peşinde olduğu Akkız ise Batuga dahil herkesi çok şaşırtan bir hamle yapar.

DESTAN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maalesef henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Dizi en son 6. bölümü ile 28 Aralık 2021 tarihinde ekranlara gelmişti. İzleyiciler 7. bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Youtube'da fake fragman görüntüleri var fakat resmi olarak henüz yayınlanmadı.

DESTAN 6. BÖLÜM İZLE

7. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI!

Beklenen Destan 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü haftaya Salı ekranlara gelecek.

DESTAN 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DESTAN KONUSU NE?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

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