Dertli sözler 2021: En dertli, manalı, efkarlı, hüzünlü sözler! En dert sözler, kısa dertli sözler!

En dertli ve manalı sözlerle karşınızdakine mesaj gönderebilir ve duygularınızı ifade edebilirsiniz. Dertli sözleri whatsapp, instagram, facebook profil durumuna ekleyebilir ve ifadenizi belirtebilirsiniz. En dertli, manalı, efkarlı sözler nelerdir, dertli sözler nedir tamamı haberimizde.

Yeni yıla girerken 2021 için dertli sözler merak edildi. Peki en güzel dertli sözler nedir, dert sözleri nelerdir, en kısa, manalı, efkarlı, anlamlı, hüzünlü dert sözleri nelerdir?

DERTLİ SÖZLER 2021

- Özledin, ağladın, güldün, şarkılar söyledin, şiirler yazdın. Peki, o ne yaptı? Deme. Herkes kendinden sorumludur aşkta.

- Aşk bir yok oluş derlerdi inanmazdım. Onu tanıdığım günden beri kayboldum. Evin yolunu dahi bulamıyorum.

- İpi kesmeye kıyamam ömrümü verdim ki ben koca düğüme!

- Sevmenin bu kadar zor olduğunu bilseydim. İnan seni tanımaz ilk anda bırakırdım. Çünkü hayatı ve sevgiyi zehir edecek kadar insafsızın tekiymişsin.

- Seni aklıma getirecek birçok şarkı varken, yanıma getirecek hiçbir şey yok.

- Beni unutma olur mu? Gezdiğimiz o yerleri, el ele tutuştuğumuz ilk parkı. Unutulmak dokunur çünkü insana.

- Tespih gibi oldu acılarım çektikçe başa dönüyorum.

- Yüreğiyle gelmeyen bahanesiyle gelir.

- Beni benden alıp giden şarkılar senide oradan alıp yanıma getirse keşke.

- Kalbi olmayanların bahanesi var.

- Doğrular her zaman canını acıtacaktır. Her zaman duymasaydım, bilmeseydim keşke dersin ama duyacaksın.

- O hep iyi olsun diye sen hep dua edersin, o hiç bilmez!

- Yorgun bir kalbim, bıkkın bir ruhum var. İster misin?

- Sabret kardeşim sabret... Çay bile demini almadan içilmiyor.

- Neden beni sevmedin diye sormuyorum. Çünkü senin kalbin taştan bir duvar. Ne yapsam başaramadım o taşı delmeyi. Biliyor musun artık bıraktım seni sevmeyi.

- Bitiyor benim için bu gece hayat son kez gözlerine bakıp ağlamak isterdim sevdiğim.

- Hiç dökemem şuanda içimi. Zar zor sığdırdım.

- Gittin artık ve dünyamı başıma yıktın benim. Ama keşke kalsaydın da dünyalar benim olsaydı!

- Efkarlı olmak, birazda sitemkar, Ben hepsini topladım bir araya. Galiba yaşlanıyorum. Gene tek başımayım.

- Olmuyor diye üzülme. Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar. Hz. Muhammed

- Seni özledim demem mi gerekiyor yoksa sen hisseder misin?

- Bana her şeyi anlat ne varsa aklında, aklından zorun varsa onu da anIat. Bana derdini anlat kim kaldı yanında? Yanında kim olmalıydı aslında?

- Anla beni sevgilim. Seni unutmayı her seferinde unutuyorum.

- Bazen susmak gerekiyor acı dolu hayatı anlamak için.

- Birazdan güneş karanlığı delecek ve gün aydınlanacak. Ben hala ayaktayım. Uyuyamıyorum. Çünkü her gözümü kapadığımda hayalin geliyor aklıma.

- Payımıza sükut düştüğünden beridir, kalbimizin sesini daha bir güzel duyar olduk!

- Kadersizlikten midir nedir bilmiyorum ama ben ne zaman gülmek istesem biri beni ağlatmak için canını dişine takıyor.

- Sen konuşamasan da ben anlarım. Çünkü senin derdini sevincini en iyi ben tanırım.

- Her hikaye bitebilir. Ansızın bazen tam alışmışken.

- Yanıma yaklaşma dertle doluyum, sen de uzaktan sev gitsin beni.

EN DERT SÖZLER

- Birlikte yaşayabileceğin biriyle değil, onsuz yaşayamayacağın biriyle ol Geldiği zaman boşluk dolduran değil gittiğinde yeri doldurulmayan biriyle ol.

- Ne imtihanlar misafir ettik hiç hesapta yokken bir bilsen. İyi ki acıları azaltan dualar ezberlemişim çocukken.

- "Zor, biliyorum. Ama nasipte varsa açılır yollar. İzin ver Allah'ım.

- Bir insan değer veriyorsa hesap sorar. Değer vermiyorsa, hal hatır bile sormaz!..

- Yaşanmış günlerin hatırına iyi anacağım seni aklıma geldiğin anlarda, ne olursa olsun yaşandı ve bitti saygısızca, canın sağ olsun belki bensiz mutlu olursun yalanların kucağında.

- Eskisi gibi olalım... Ne sen beni tanı ne de ben seni!

- Kendini kimler için paralıyorsan bil ki; en çok onlara yaranamıyorsun.

- Özlüyorum seni ve seni özlüyorum kendimde, sen benden gittiğinden beri ben bende değilim, kendimi tanıyamaz oldum sensizliği kaldıramıyorum dön gel sevgili!

- Kaybetmekten korktukların, zaten hiç senin olmamışlardır.

- Ben sana her inanışımda kendime yeniliyorum.

- Dost bildiklerimiz hep vurdu bizi arkamızdan, ne zaman yüzümüze gülen olsa hep arkamızdan vurmuş laflarıyla, şimdi anlıyorum insanlara baktıkça daha çok seviyorum hayvanları aslında.

- Sen Susup İçine Çekersin, Onların Gördüğü Sadece Sigara İçen Birisi.

- Zaten yorgunum beni daha fazla yoran hiçbir şeye tahammülüm yok!

- Sırf sevdiklerin gözyaşı dökmesin ya da kırılmasınlar diye sahiplendiğim acır var.

- Aramayacaksın kimseyi, olması gerekenler, zaten yanında. Ve yanında olmayıp gidenler; ne aklında olmalı ne umurunda!

- Hep kalanlara gidenleri kattım. Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri kattım yine bir tane sen edemediler.

- Mekân her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.

- Hala hayattan bir umudum varsa, senin gülüşün sayesinde.

- Bilir misin ne kötüdür insanın bildiğini anlatamaması. Kelimelerin hep yarım kalması. Ben deyip susması, sen deyip ağlaması.

- Yüreğini, senin değerini bilmeyen biri için kirletmeye değmiyor hayat.

- Senden habersiz sevdim seni, senden habersiz aldığım fotoğraflarına "sana aşığım" dedim, seviyordum seni senden habersiz.

ANLAMLI DERTLİ SÖZLER

- Derdini anlatmadan anladığınız kişiler, şimdi sizin derdiniz oldu. Güle güle kafayı yiyin, afiyet olsun.

- Nasıl da soğuyor. Sanki sırtında bir hırkaydım da, çıkarıp kenara attın.

- Sorsan ikimiz de mavi idik. Ama birimiz deniz, birimiz gökyüzü. Anlatabildim mi?

- Onlar bana bekleme dediler, dönmeyecek. Sabretmek dediler, seni mezara götürecek. Sevme dediler, para etmeyecek. Boş verin diyecektim, nefesim yetmedi!

- Dertli insanların ihtiyacı köşeye sıkıştırılmak değil, hislerine kulak verilmesidir.

- Aşk konusunda o kadar çok şanssızım ki; herkese ya büyük ikramiye, ya da teselli ikramiyesi çıkarken bana amorti bile vurmuyor!

- Çorabın lastiğinin sıktığı yerleri kaşımanın bana verdiği mutluluğu, veremeyen insanlar var!

- Aşk işte! Gider en kral halinle, bir soytarıyı seversin!

- Belki de gözlerine baktığımda, kendimi artık orada göremediğimdendir tüm hırçınlığım!

- Sonbaharda düşen yapraklar gibi bizde düşüşteyiz. Soğuk beyaz bir kışa doğru…

- Olmayacak bir şeyin olmasını beklemek zordur ama, asıl zor olan o şeyden asla vazgeçememektir.

- Bir başıma olduğum bir yüksekliğin en ucundayım. İnemiyorum, yaşayamıyorum, ölemiyorum!

- Yatsan ne olur, gözüne uyku girmedikten sonra!

- Gidişine değil, yalnızlığıma aramda oluşan dostluğun bozulmasına kahrediyorum. Şimdi hangi yüzle döneceğim ona?

- Sevilmek istiyorsan önce insan ol. Ha bu arada insanlık bedava rahat ol.

- İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri? Yoksa insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri?

KISA DERTLİ SÖZLER

- İçimize de atamıyoruz, orası da doldu!

- Yorgun bir kalbim, bıkkın bir ruhum var. İster misin?

- Sorun şu ki; İnsanlar artık bir kalbe sahip olduklarını unuttular.

- O hep iyi olsun diye sen hep dua edersin, o hiç bilmez!

- Ruh dünyamda kavimler göçü var, bu aralar.

- Kaybetmekten korktukların, zaten hiç senin olmamışlardır.

- Paltom bile ağır gelirken, Nasıl taşırım Koskoca dünyayı Sırtımda?

- Mekân her zaman bulunur da, huzur veren insan her zaman bulunmaz.

- Her derdi içinize atarsanız, sonunda ayağa kalkamazsınız!

- Zaten yorgunum beni daha fazla yoran hiçbir şeye tahammülüm yok!

- Beni yıpratan hayatın kahpeliği değil, İnsanların sahteliği!

- Her tercihin üzerinde, tercih edilmeyenin laneti var.

- Hala hayattan bir umudum varsa, senin gülüşün sayesinde.

- Yanıma yaklaşma dertle doluyum, sen de uzaktan sev gitsin beni.

NOT = Sizlerin de bildiği farklı dertli sözler varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz.