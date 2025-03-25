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DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 25 Mart Salı şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 25 Mart Salı şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
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Ege denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. Peki, 25 Mart 2025 Salı günü deprem oldu mu? Şimdi deprem mi oldu? İşte, detaylar…

25 Mart 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 25 Mart 2025 Salı günü nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem mi oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 25 Mart Salı şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 25 Mart Salı şimdi deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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