Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınama mesajına Bahçeli'den ilk yorum: Şifreli mesajlarla devleti suçluyor
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Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınama mesajına Bahçeli'den ilk yorum: Şifreli mesajlarla devleti suçluyor

20.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:02
Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınama mesajına Bahçeli'den ilk yorum: Şifreli mesajlarla devleti suçluyor

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Gara şehitleriyle ilgili kınama mesajı hakkında değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Terörist Demirtaş'ın şifreli mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis 'Bak gördünüz mü, PKK'yı kınadı' diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, son zamanlardaki gündeme dair değerlendirmelerini Twitter hesabından paylaştı. Terör örgütü tarafından Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımız ve sonrasında yapılan açıklamalar da Bahçeli'nin gündeminde yer aldı.

"FİTNEYE FİŞEKLİK YAPIYORLAR"

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın şehitlerimizle ilgili paylaştığı "PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" mesajına da yanıt veren Bahçeli, tepkisini şu ifadelerle gösterdi: "Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Terörist Demirtaş'ın şifreli mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis "Bak gördünüz mü, PKK'yı kınadı" diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar."

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