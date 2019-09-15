Dell OptiPlex 7070 Ultra, Dünyanın En Esnek Modüler Bilgisayarı

15.09.2019 03:10

Dell Dünyanın En Esnek Modüler Bilgisayarını Tanıttı

Türünün ilk örneği olan Dell OptiPlex Ultra, bilgisayarı monitör standına saklayarak karışıklığı önler ve bilgisayarın sıfır ayak izine sahip olmasını sağlıyor. Dünyanın en esnek ticari masaüstü çözümü Dell OptiPlex Ultra 7070 ile müşteriler ekranlarını ve bilgisayarlarını ayrı olarak yükseltebilir, ekran montajını seçebilir ve üç adede kadar ekran kullanabilirler.



Dell Technologies, küçük ve güçlü teknolojisini ince ve hafif bir ekran standı içinde yatay olarak depolayan yeni ve inovatif masaüstü bilgisayarı Dell OptiPlex 7070 Ultra 'yı duyurdu. Sektörün en esnek ve sıfır ayak izine sahip masaüstü tasarımını taşıyan Dell OptiPlex 7070 Ultra etkileyici bir görünüme sahip olmakla birlikte alan tasarrufu sağlıyor ve karışıklığı önlüyor. Ayrıca modüler yapısı sayesinde kullanıcılar, ürünün yaşam döngüsü boyunca kolaylıkla yapılandırma ve yükseltme yapabilirler. Yani bilgisayar ve ekran birbirinden bağımsız olarak yükseltilebilir ve bakıma alınabilir.



"BT liderleri, çalışanlara en üretken olacakları şekilde çalışma esnekliğini ve özgürlüğünü sağlarken aynı zamanda maliyetleri düşük tutma baskısı altında. Gittikçe daha fazla organizasyon açık kat planına geçiş yapıyor ve masa alanını, çalışan üretkenliğini ve BT yatırımlarını en üst düzeye çıkaran teknolojiler arıyor"



şeklinde konuşan Dell Fixed Computing Başkan Yardımcısı Dave Lincoln sözlerine şöyle devam etti:



"Otuz beş sene önce Dell, bilgisayarların üretilme ve dünyaya sunulma şeklini bambaşka bir hale getirdi. Göz önünde olduğu halde göze batmayan inovatif masaüstü çözümümüz Dell OptiPlex 7070 Ultra ile bu kategoriyi yeniden değiştiriyoruz."



Dell'in müşteri araştırmasına göre şirketler, sistemlerini yükseltebilme şansına sahip olmayı seviyor. Ayrıca Hepsi Bir Arada (AIO) ürünleri estetik açıdan beğeniyorlar. Müşteriler genelde ekranlarındansa bilgisayarlarını yükseltmeyi tercih ettiğinden, Ultra'nın bağımsız geliştirilebilme özelliği sayesinde geleneksel masaüstü bilgisayarlar ve Hepsi Bir Arada modellerin en iyi özellikleri tek bir yeni ve inovatif platformda bir araya geliyor.



Dell OptiPlex 7070 Ultra, Esnek, Yükseltilebilir ve İnovatif Tasarım

OptiPlex 7070 Ultra, yüksek düzeyde esneklik ve performans için yapılandırılabilir öğeler içeriyor. Önemli özellikler arasında şunlar yer alıyor:



Müşterilerin herhangi bir parçayı diledikleri zaman çıkarıp yükseltebilmeleri veya bakıma alabilmeleri için bilgisayar ve ekranı bağımsız olarak yükseltme

Bilgisayarın içine entegre olduğu ve kurcalamaya karşı koruma sağlamaya yönelik fiziksel güvenlik seçenekleri içeren bir monitör standı

Çok kullanıcılı ve açık planlı çalışma alanları için ideal, esnek yapılandırmalar

Yüksekliği ayarlanabilir stant, sabit stant, VESA montaj parçası, daha fazla ayarlanabilirlik sunan Dell Tek Monitör Kolu | MSA20 ve masada daha fazla çeviklik sağlayan Dell Çift Monitör Kolu | MDA20 gibi uyumlu ürünlerle farklı kullanım örnekleri veya çalışma tarzlarına göre yapılandırma imkanı

Kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun performans ve ölçeklenebilirlik, Intel® Core™ vPro™ i7'ye kadar işlemciler, 64 GB RAM, 1 TB NVMe SSD ve 2 TB HDD



Ayrıca yakın zamanda yürütülen bir Dell araştırmasına göre iki monitör kullanmak, çalışanların üretkenliğini yüzde 21'e kadar artırabiliyor. Ultra, daha fazla üretkenlik için 19-27 inç arasında üç ekrana kadar destek sağlıyor. Ultra, Dell USB-C monitörlerle kullanıldığında güç, veri, video ve ses tek bir kabloyla iletiliyor.



Yeni OptiPlex 7071 Tower, Ofislere Sürükleyici Sanal Gerçeklik Özellikleri Getiriyor

Dell ayrıca eğitim ve satış gibi etkinliklerde sanal gerçeklik içeriği kullanan işletmeler için ideal olan; yeni OptiPlex 7071 Tower'ı da duyurdu. Üstün performans, birden fazla genişletme seçeneği ve günümüz kullanıcılarının ihtiyacına uygun tasarlanmış aksesuarlarla bu masaüstü bilgisayar; günlük görevler için gelişmiş üretkenlik seçenekleri sunuyor. Bugüne kadarki en güçlü OptiPlex olup 9. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle veya isteğe bağlı Intel vPro® teknolojisine sahip yeni 95 W, 8 çekirdekli Core i9 işlemcilerle yapılandırılabilir.



Dell Technologies Unified Workspace ile Optimize Edilmiş OptiPlex

Bu yılın başlarında Dell Technologies, BT'yi otomatikleştirilmiş; açık ve akıllı yönetim çözümleriyle desteklerken çalışanlara sıkıntısız ve çalışmaya hazır bir deneyim sunmak üzere; geleceğe dönük olarak tasarlanmış bir son kullanıcı bilgi işlem yaklaşımı olan Unified Workspace'i duyurmuştu. Yeni OptiPlex portföyü; BT'nin bu cihazları kolaylıkla dağıtabilmesi, güvenlik altına alabilmesi, yönetebilmesi ve destekleyebilmesi için Dell Technologies Unified Workspace ile optimize edildi. Bu sayede kullanıcılar daha ilk günden verimli bir şekilde çalışabilir.



Dell

Kaynak: Teknotalk.com