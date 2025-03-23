Deha dizisi, ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanan dizi geniş zengin kadrosuyla dikkat çekiyor. Deha CANLI İzle! Deha 25. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deha'nın 24. Bölümünde; Devran, İskender'e söz verdiği gibi onun elindeki her şeyi almak için fark ettirmeden birden fazla cephede harekete geçer. Bunun için önce zekasını sonra da ikna kabiliyetini kullanarak İskender'in açgözlülüğünün kurbanı olmasını sağlayarak hem elindeki her şeyi alır hem de İskender'in Aysel'e yalan söylemesine neden olur. Karahan, İmre'nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki nedeni öğrenince ona bir teklifte bulunur. İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılmasıyla Karahan'la iş birliği yapar. Karahan'ın ise Devran'a bu iş birliğinden farklı bir sürprizi daha vardır. Fakat Devran bu sürprize şaşırmaz.

DEHA DİZİSİ KARAKTERLERİ

ARAS BULUT İYNEMLİ

Aras Bulut İynemli, televizyon ekranlarına Show TV'de yayınlanacak Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Deha' ile dönüyor. Başarılı oyuncu dizideki karakteri Devran'ı anlattı. "Devran, çocukken babası tarafından terk edilmiş, annesi, babaannesi ve dört kardeşiyle birlikte İstanbul'un eski ve yoksul semtlerinden birinde büyümüş. Hayatı, erken yaşta dahi olduğunun keşfedilmesiyle ve ardından da babasının onu terk etmesiyle şekillenmiş, bugün ise dehasını iyilik mi yoksa kötülük için mi kullanmanın kararını verme noktasında olan bir adam Devran.' Bugüne kadar yer aldığı dizi ve filmlerdeki performansıyla izleyicilerden tam not alan İynemli'nin yayınlanan karakter afişi de dikkatleri bir kez daha Devran karakterine çeviriyor." dedi.

Melis Sezen, 'Deha'yı ve özgür ruhlu bir karakter olarak tanımladığı İmre'yle ilgili duygularını şu sözlerle anlattı:

"Deha içimizdeki kitabı açık açık okuyacağımız en derinlerimize baktıracak kendimize en hakiki soruları sorduracak bir hikaye. Her karakterde hayatın özünün başka yönünü keşfedeceğiz. İmre ise kendine uyanmış, dişil enerjisinden beslenen kendi olmaktan çok mutlu hayatın her anını bir bebek gibi büyük bir açlık ve heyecanla yaşayan özgür ruhlu bir kadın, çok ilham verici çok güçlü ve gücü kendini olduğu gibi sevmesinden geliyor onu keşfetmek, belki de kendi bile farkında olmadığı kabuklarını bir bir soymak için sabırsızlanıyorum."

AHSEN EROĞLU

Ahsen Eroğlu, yeni dizisi 'Deha'yı ve hayat verdiği 'Esme' karakterini kabul etmesindeki en büyük motivasyonunu şu sözlerle dile getirdi: "Senaryoyu okuduğumda tutarlı bir matematiği olduğunu, kendime yeni bir sayfa açmak için doğru proje olduğunu gönülden hissettim. Neden? Esme'nin mücadelesi gerçeklikten uzaklaşmayan, dik başlı kimliği, tam da ihtiyacımız olan; kendine her daim güven duyan bir kadın olması beni projeye davet eden unsurlardı."

TANER ÖLMEZ

Cesur'u çok oyuncaklı bir karakter olarak tanımlayan Taner Ölmez karakterini ve 'Deha'yı kabul etme sebeplerini şöyle anlattı: "Deha sürekli heyecanı yüksek tutan, özellikle bölüm sonlarıyla merakı hep yukarıya taşıyan, güçlü ve sürükleyici senaryosu ile bence çok iyi bir iş. Bu projede ben de ilk defa çok farklı bir karakter oynuyorum. Cesur biraz ismi gibi ama aynı zamanda kafasında bin bir tilki dönen, oyuncaklı ve çok renkli bir karakter. Bu kadar oyuncaklı ve oynaması keyifli bir karakter gelince de kabul etmek benim adıma hiç de zor olmadı."

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu'yu buluşturan 'Deha' Pazar günü saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

UĞUR POLAT

Uğur Polat, dizide hayat verdiği İskender karakteriyle yine dikkatleri üzerine çekecek.

Karısı ve çocuklarını kendi hırsları yüzünden terk eden, insanların zaaflarını yakalama ve yalan söyleme konusundaki üstün yeteneğiyle hayatını insanları kandırarak sürdüren ve bu yolda Devran'ı da küçüklüğünde kullanan İskender ve Deha dizisi hakkında konuşan oyuncu düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: 'Dizinin ilk 4 bölümünü okudum. Çok heyecanlı, sürükleyici, çok ters köşe bir senaryo. Çok sürprizler bekleyecek seyirciyi. Bütün roller özenle, çok güzel yazılmış. İskender rolü de televizyon sektöründe bir oyuncunun oynamak isteyeceği rollerden biri. Ben de çok heyecanlıyım ve çok mutluyum İskender'i oynadığım için.'

Deha dizisini Show TV platormlarından izleyebilirsiniz.